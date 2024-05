Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Il cambio DSG è stato inventato da Volkswagen e oggi sempre più veicoli ne fanno uso

Il cambio automatico sta diventando sempre più diffuso e apprezzato, soprattutto grazie alle innovazioni che ne migliorano l’efficienza e la comodità. Tra queste, il cambio DSG, noto anche come cambio a doppia frizione, si sta affermando come una delle soluzioni più avanzate e performanti disponibili sul mercato.

Questo tipo di trasmissione promette una guida più fluida e dinamica, abbinando il meglio del manuale e dell’automatico. A breve esploreremo come funziona, analizzando i meccanismi che lo rendono così speciale, e discuteremo i numerosi vantaggi che offre agli automobilisti.

Cos’è il cambio DSG

Il cambio DSG, acronimo di Direct-Shift Gearbox, è un tipo di trasmissione automatica a doppia frizione sviluppato originariamente dal gruppo Volkswagen. Questo sistema combina le caratteristiche dei cambi automatici e manuali, offrendo una guida fluida e sportiva. Utilizza due frizioni separate per gestire le marce pari e dispari. Una frizione controlla le pari (2, 4, 6, ecc.), mentre l’altra controlla quelle dispari (1, 3, 5, ecc.).

A seconda del modello, le frizioni possono essere a secco o immerse in olio. Queste ultime sono più comuni nei modelli, poiché offrono una migliore dissipazione del calore. Il cambio DSG può pre-selezionare la marcia successiva, grazie alla sua doppia frizione. Quando il veicolo è in prima marcia, per esempio, la seconda è già pronta ad essere ingranata, riducendo significativamente il tempo di cambiata.

Il passaggio da un rapporto all’altro avviene in modo quasi istantaneo, poiché una frizione si apre mentre l’altra si chiude. Questo elimina la perdita di potenza tipica dei cambi manuali durante il processo di cambiata. Una centralina elettronica gestisce le frizioni e la selezione delle marce, garantendo cambi di marcia precisi e adattati alle condizioni di guida. Questo sistema può anche adattarsi allo stile di guida del conducente, migliorando l’efficienza e il comfort.

Vantaggi e svantaggi di questo tipo di trasmissione

Il cambio DSG presenta numerosi vantaggi, elencati di seguito:

grazie alla sua struttura a doppia frizione, il cambio DSG minimizza le perdite di potenza durante il cambio di marcia, migliorando l’efficienza del veicolo;

durante il cambio di marcia, migliorando l’efficienza del veicolo; il sistema mantiene il motore nel range di giri ottimale per consumare meno carburante rispetto a un cambio automatico tradizionale;

per consumare meno carburante rispetto a un cambio automatico tradizionale; il passaggio quasi istantaneo da una marcia all’altra offre un’esperienza di guida molto fluida, ideale per la guida sportiva e per migliorare le prestazioni complessive del veicolo;

e per migliorare le complessive del veicolo; la capacità di pre-selezionare la marcia successiva riduce il tempo di cambiata , offrendo una risposta immediata ai comandi del conducente;

, offrendo una risposta immediata ai comandi del conducente; la fluidità delle cambiate riduce gli scossoni durante la guida, aumentando il comfort per i passeggeri;

il cambio DSG può adattarsi automaticamente alle condizioni di guida e allo stile del conducente, offrendo un’esperienza personalizzata;

la suddivisione del lavoro tra due frizioni separate riduce l’usura sui componenti del cambio, potenzialmente estendendo la vita utile della trasmissione;

del cambio, potenzialmente estendendo la vita utile della trasmissione; molti cambi DSG offrono modalità di guida multiple, come eco, sport e manuale, permettendo al conducente di scegliere il comportamento del veicolo.

Come ogni tecnologia, oltre ai pro, ci sono anche i contro che possono essere riassunti come segue:

sono generalmente più costosi da produrre e installare rispetto ai cambi automatici o manuali tradizionali, influenzando il prezzo finale del veicolo;

e installare rispetto ai cambi automatici o manuali tradizionali, influenzando il prezzo finale del veicolo; la manutenzione e le riparazioni possono essere più costose a causa della complessità del sistema e della necessità di componenti specifici;

e della necessità di componenti specifici; la tecnologia avanzata del DSG può comportare una maggiore probabilità di guasti , specialmente se il sistema non è mantenuto correttamente;

, specialmente se il sistema non è mantenuto correttamente; la complessità del tutto rende la diagnosi e le riparazioni più difficili e richiede spesso l’intervento di tecnici altamente specializzati;

alcuni automobilisti segnalano che i cambi DSG possono essere meno fluidi a basse velocità o durante le manovre di parcheggio, a causa della gestione delle frizioni;

o durante le manovre di parcheggio, a causa della gestione delle frizioni; la transizione da fermo può talvolta risultare meno fluida rispetto a un cambio automatico tradizionale;

nei modelli con frizioni a secco, il surriscaldamento può diventare un problema durante l’uso intensivo o in condizioni di traffico intenso, richiedendo pause per raffreddare il sistema;

può diventare un problema durante l’uso intensivo o in condizioni di traffico intenso, richiedendo pause per raffreddare il sistema; alcuni conducenti potrebbero dover adattarsi al comportamento del cambio DSG, specialmente se abituati a cambi manuali o automatici tradizionali.

I prossimi sviluppi e le ultime novità

Tra le novità recentemente proposte per il cambio DSG, esistono quelli con 10 marce che sono già in fase di sviluppo da alcuni produttori. Offrono una maggiore gamma di rapporti, che può migliorare l’efficienza dei consumi e le prestazioni. I cambi DSG ibridi si abbinano ad un motore elettrico e uno a combustione interna. Ciò può migliorare ulteriormente l’efficienza dei consumi e ridurre le emissioni, poiché la trasmissione gestisce la doppia alimentazione dei propulsori in modo sempre efficiente.

Infine, si punta anche a quelli abbinabili alla trazione integrale che sono già disponibili su alcuni veicoli. Offrono una migliore trazione e maneggevolezza in condizioni di guida difficili. Con l’avanzare del progresso tecnologico, arriveranno nuove trasmissioni che saranno sempre più efficienti da un punto di vista dei consumi, e che offriranno prestazioni sempre migliori in termini di tempo di cambiata fra le marce.