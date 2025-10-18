Capricorn 01 Zagato è una hypercar esclusiva da 900 CV e 360 km/h che unisce potenza tedesca e design italiano in soli 19 esemplari

Ufficio Stampa Capricorn

La casa tedesca Capricorn presenta una hypercar estrema in partnership con uno dei nomi più affascinanti quando si parla di disegnare auto sportive. Si chiama 01 Zagato ed è una vettura senza mezzi termini che vuole mantenere il livello di esclusività e performance raggiunto dal costruttore con la De Tomaso P72.

Prodotta in soli 19 esemplari e proposta a un prezzo di 2,95 milioni di euro (più tasse), questa vettura è un manifesto di esclusività, potenza e stile. Un oggetto pensato per pochi collezionisti disposti a tutto pur di avere nel garage un pezzo che potrebbe definire la storia contemporanea.

Design d’eccezione

Basta un’occhiata per capire che la 01 Zagato non è una supercar nata per seguire le mode, cosa che il designer non ha mai fatto. Le proporzioni sono allungate, il profilo è affilato verso l’asfalto e il tetto sfoggia la celebre doppia gobba, un segno distintivo che unisce estetica e funzione. La linea è studiata per tagliare l’aria, ma senza rinunciare a quell’eleganza che da sempre contraddistingue il designer milanese. La parte posteriore si stringe per convogliare i flussi, le prese d’aria sono scolpite con precisione e i cerchi, leggeri ma scultorei, incorniciano un impianto frenante da competizione. A impreziosire il tutto ci sono porte ad ali di gabbiano, che si aprono verso l’alto con un gesto teatrale e scenografico, rendendo ogni ingresso un evento a sé.

Dentro, invece, il mondo cambia. Non ci sono maxi schermi né comandi digitali: Zagato ha scelto la purezza meccanica, riportando l’analogico al centro dell’esperienza. La plancia, rifinita con pelle cucita a mano e inserti in titanio e alluminio, è un omaggio alle proprie sportive anni Sessanta (come la Lancia Flaminia Sport Zagato). Tutto è essenziale, pensato per creare un dialogo diretto tra uomo e macchina. Il risultato è un ambiente in cui il lusso non si misura in pixel, ma in sensazioni. E in un’epoca in cui le auto sembrano tutte uguali, la Capricorn 01 è un oggetto fuori dal tempo, capace di fondere arte, ingegneria e tradizione.

Prestazioni da corsa

Sotto quel vestito da gran gala batte un cuore selvaggio. La Capricorn 01 Zagato monta un V8 da 5,2 litri sovralimentato con compressore volumetrico, derivato da Ford, capace di erogare 900 cavalli e 1.000 Nm di coppia. Numeri che, uniti a un peso inferiore ai 1.200 chili, raccontano molto più di mille parole. La potenza viene scaricata interamente sull’asse posteriore tramite un cambio manuale a cinque marce firmato CIMA, un dettaglio che farà battere il cuore dei puristi. Niente paddle, niente automatismi: qui il controllo è tutto nelle mani del pilota, che deve saper gestire ogni cavallo e ogni cambiata.

Il telaio, in fibra di carbonio, è una scultura ingegneristica. La rigidità torsionale è da competizione, mentre le sospensioni regolabili e l’aerodinamica attiva permettono alla vettura di restare incollata all’asfalto anche alle velocità più alte. E di velocità si parla, eccome: da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi e una punta massima di 360 km/h. Numeri che la collocano nel ristretto club delle hypercar più performanti al mondo, ma con un’anima tutta sua.

Con la 01 Zagato, Capricorn e Zagato hanno dato vita a qualcosa di unico: una hypercar artigianale, costruita con la cura e la passione di un’opera d’arte, ma con la forza bruta di una vettura da corsa. Un incontro perfetto tra forma e sostanza che andrà ad impreziosire la collezione di pochi fortunati.