La Germania sale sul gradino più alto del podio: è la Mercedes-Benz CLA la Car of the Year 2026. Il verdetto, dato al Salone di Bruxelles, premia le linee e l’efficienza del modello tedesco, che si impone sugli altri sei modelli rimasti in gara, a conferma dell’ottimo operato compiuto dal produttore tedesco.

Il trionfo della CLA

Nel segmento compatto premium la CLA vanta un’autonomia eccezionale, che sfiora gli 800 km nel ciclo WLTP. Realizzate su un’architettura a 800 volt, le versioni 250+ e 350 4MATIC mettono a disposizione ricariche ultrarapide e batterie a elevata densità energetica, nel rispetto dei più rigorosi requisiti ambientali. A velocità sostenute il cambio a due rapporti migliora accelerazione ed efficienza, mentre la pompa di calore aria-aria permette di tenere sotto controllo i consumi, con un evidente beneficio economico per chi guida. Le versioni ibride completano una gamma di livello assoluto, a prezzi di listino molto competitivi, che partono da 47.296 euro.

Le finaliste

La rosa delle sette finaliste segnalava anzitempo la maturità raggiunta dal settore. Nell’elenco prevalevano SUV e crossover, con l’elettrificazione ormai diventata lo standard comunemente accettato tanto dagli appassionati quanto dagli addetti ai lavori, nonostante l’Ue abbia recentemente ammorbidito il percorso normativo verso il 2035. Allo stato attuale l’industria punta sul consolidamento di soluzioni scalabili, adattabili a mercati globali con un occhio di riguardo all’efficienza. Sviluppati su piattaforme flessibili e architetture globali, modelli quali Citroën C5 Aircross, la Dacia Bigster e lo Skoda Elroq seguono esattamente questa filosofia, capace di rispondere a normative e gusti differenti.

Il comitato ha valutato in termini positivi la solidità e l’affidabilità, fungendo indirettamente da termometro dello stato di salute del comparto italiano, le cui speranze erano tutte aggrappate alla Fiat Grande Panda, mentre la Francia poteva schierare la Renault 4 E-Tech Electric. Nel mercato attuale prevalgono pianali condivisi, in grado di spostare gli equilibri generali, e il Car of the Year 2026 cerca campioni di produzione, pronti a invadere le strade con numeri impressionanti e soluzioni tecnologiche di ultimo grido.

Che le realtà asiatiche abbiano un ruolo chiave nella bagarre lo conferma la presenza della Kia EV4: la qualità tecnica e l’approccio sostenibile giustificano la posizione di rilievo. Stringendo lo zoom, emergono le attuali priorità di sviluppo, riassumili in una parola: efficienza, il minimo comun denominatore di buona parte dei progetti in gara. Allo stesso tempo, però, il settore dell’innovazione tecnica trova nella Mercedes CLA il suo punto di riferimento: il riconoscimento dimostra quanto il mercato del lusso preservi la sua funzione di custode della redditività.

Compatibilmente con le esigenza dei volumi di massa e di ergonomia, i centri stile delle varie Case si impegnano a creare forme distintive, gradite a una platea di pubblica ampia e trasversale, capaci di durare nel tempo e di essere industrializzate in modo efficiente, entro i limiti della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica. L’incoronazione della Mercedes-Benz CLA come Car of the Year 2026 a Bruxelles non fa altro che ribadire le logiche principali di un settore in costante evoluzione, dove l’eccellenza costruttiva incrementa le possibilità di successo commerciale.