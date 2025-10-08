Carrozzeria e noleggio a lungo termine: i servizi completi per la tua auto

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

De Clementi Mobility De Clementi Mobility

Nel 1964, in una zona di Roma Nord, nasceva una piccola officina con grandi ambizioni. Oggi, sessant’anni dopo, De Clementi Mobility è diventata molto più di quanto i fondatori avessero mai immaginato. Non parliamo della solita carrozzeria di quartiere, ma di un ecosistema completo dove tradizione artigianale e innovazione tecnologica si fondono per creare qualcosa di unico nel settore automotive attivo nella Capitale.

Tre sedi strategicamente posizionate a Roma Nord raccontano una storia di crescita e specializzazione. Via Fiano ospita il cuore della carrozzeria, via Flaminia si concentra su revisioni e officina, mentre Formello unisce carrozzeria e meccanica sotto un unico tetto. Sessanta professionisti lavorano ogni giorno con un obiettivo comune: garantire che la tua mobilità sia perfetta.

Carrozzeria specializzata, quando la precisione fa la differenza

Il reparto carrozzeria rappresenta l’anima storica dell’azienda. Qui la tecnologia all’avanguardia incontra l’esperienza decennale per offrire riparazioni post-sinistro che ridanno vita ai veicoli danneggiati. Non si tratta solo di riparare, ma di restituire al cliente un’auto perfetta, come nuova.

I macchinari hi-tech garantiscono interventi rapidi ed efficaci. Gli stock di componenti di ricambio permettono invece di ridurre i tempi di attesa, mentre la verniciatura professionale assicura un risultato estetico impeccabile. Ma De Clementi va oltre la semplice riparazione: gestisce direttamente le pratiche assicurative, fornisce auto sostitutive gratuite e offre assistenza legale inclusa nel servizio.

La specializzazione si estende anche a furgoni e veicoli commerciali, settore spesso trascurato ma fondamentale per aziende e professionisti. Ogni preventivo è gratuito e trasparente, perché la fiducia del cliente nasce dalla chiarezza.

De Clementi Mobility

Officina multimarca, tecnologia e competenza al servizio di tutti

Il settore automotive moderno richiede competenze sempre più ampie. Le auto di oggi sono computer su quattro ruote, in cui elettronica e meccanica si uniscono per creare sistemi complessi. L’officina De Clementi risponde a queste esigenze con la meccatronica, disciplina che unisce le competenze tradizionali del meccanico con quelle dell’elettrauto.

La diagnosi computerizzata diventa quindi fondamentale per un approccio moderno alla riparazione. Attraverso strumentazioni avanzate, i tecnici possono individuare rapidamente ogni problema, dai malfunzionamenti del motore alle anomalie dell’aria condizionata, dagli ammortizzatori ai complessi sistemi di scarico. Questa precisione diagnostica riduce drasticamente i tempi di intervento e garantisce riparazioni mirate ed efficaci.

Il reparto meccanica si distingue per la capacità di gestire interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Gli stock di pezzi di ricambio multimarca assicurano tempi di riparazione rapidi, eliminando le lunghe attese che potrebbero mettere in difficoltà i clienti perché momentaneamente sprovvisti della propria quattro ruote. Dalla semplice sostituzione di filtri e oli fino agli interventi più complessi su motore e trasmissione, ogni lavoro viene eseguito secondo standard professionali rigorosi.

De Clementi Mobility

Il servizio gommista professionale merita un approfondimento particolare. Non si limita al semplice cambio pneumatici, ma mette a disposizione un intervento completo alla gestione delle gomme. Bilanciamento, equilibratura e convergenza ruote sono servizi fondamentali per prevenire l’usura irregolare e garantire la sicurezza di marcia. Il deposito stagionale degli pneumatici è un’opzione aggiuntiva molto apprezzata dai clienti, che possono conservare le gomme in condizioni ottimali senza problemi di spazio.

Come centro autorizzato Drivalia, l’officina dispone di servizi certificati e assistenza completa nella gestione dei sinistri. Un riconoscimento che garantisce standard qualitativi elevati e processi verificati, offrendo ai clienti la tranquillità di affidarsi a professionisti qualificati. La gestione del danno da fermo tecnico diventa così un servizio completo che va oltre la semplice riparazione.

Le revisioni periodiche vengono effettuate con scrupolosa attenzione, verificando sicurezza, emissioni inquinanti e rumorosità secondo gli standard internazionali più rigorosi. Il centro revisioni interno permette di completare tutte le pratiche in un’unica sede, semplificando la vita del cliente in tempi certi.

Noleggio a lungo termine, mobilità senza pensieri

Il noleggio a lungo termine rappresenta un importante cambiamento nel modo di concepire l’automobile. Non più proprietà, ma uso intelligente. De Clementi, cliente autorizzato Leasys, ha colto questa tendenza proponendo soluzioni flessibili sia per aziende che per privati.

Le flotte personalizzate permettono alle aziende di ottimizzare i costi e semplificare la gestione del parco auto. Manutenzione e assicurazione incluse nel canone eliminano ogni preoccupazione, mentre la gestione completa delle pratiche burocratiche libera tempo prezioso per concentrarsi sul proprio business.

I veicoli sono sempre efficienti e aggiornati, con la possibilità di personalizzare optional e accessori secondo le specifiche esigenze. La consegna è rapida grazie alle auto già immatricolate, e i tempi di attesa si riducono significativamente rispetto all’acquisto tradizionale.

De Clementi Mobility

Perché scegliere De Clementi Mobility

Sessant’anni di storia non si improvvisano. La tradizione familiare si è evoluta in competenza consolidata, mantenendo però quei valori di fiducia e trasparenza che caratterizzavano gli inizi. Ai servizi tradizionale si aggiunge poi il restauro di auto d’epoca, che richiede sensibilità particolare e competenze specifiche. De Clementi ha sviluppato in questo settore un’eccellenza riconosciuta, attraverso restauri conservativi è interventi totali su vetture storiche di ogni marca e modello.

Le tre strutture romane offrono la giusta copertura capillare del territorio, mentre il team di sessanta professionisti assicura specializzazione in ogni settore. Non è solo questione di numeri: è la garanzia di trovare sempre la risposta giusta, qualunque sia la necessità.

Il servizio a 360 gradi elimina la necessità di rivolgersi a fornitori diversi. Dalla carrozzeria al noleggio, dal restauro d’epoca alla semplice revisione, tutto trova risposta in un unico interlocutore. Le tecnologie certificate e i processi garantiti completano un’offerta che punta all’eccellenza senza compromessi.