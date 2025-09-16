La Togg ha svelato al Salone di Monaco 2025 il SUV T10X e la berlina T10F, entrambe full electric. Scopriamo le novità del marchio turco

Ufficio Stampa Togg Salone di Monaco 2025 il SUV T10X e la berlina T10F

All’appello mancava un costruttore turco in grado di fare la differenza in un mercato europeo sempre più variegato. Togg è l’acronimo di Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, una realtà aziendale che è nata il 25 giugno 2018 come alleanza industriale tra Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group e l’Unione delle Camere e delle Borse Merci della Turchia (TOBB). L’obiettivo è creare una gamma che raggiunga la fama mondiale.

Il produttore turco Togg ha esordito nella kermesse tedesca dell’IAA di Monaco con due modelli 100% elettrici. Il SUV T10X e la berlina fastback T10F rappresentano due soluzioni per i progressisti green che non temono le novità. Togg, a livello nazionale, si è messa in concorrenza con la Tofaş, una società che realizza modelli di vari brand, tra cui Fiat e Jeep, su licenza per il mercato turco.

Look accattivante per il SUV

Il T10X presenta una lunghezza di 4,59 metri, una larghezza di 1,85 e una altezza di 1,68, garantendo un passo di 2,89 metri per un ottimo comfort degli occupanti. L’abitacolo è spazioso e luminoso, grazie a un ampio tetto panoramico in vetro. Il design è elegante e non passerà inosservato con una grande mascherina anteriore. La T10X ha tutti i principali aiuti alla guida (ADAS): mantenimento della corsia, frenata automatica, riconoscimento segnali, assistente al parcheggio e 360° camera.

Sono due le configurazioni: RWD e AWD, con potenze di 218 o 435 CV. La T10X vanta pacchi batteria da 52,4 kWh (sino a 314 km di autonomia WLTP) o 88,5 kWh (fino a 523 km nella versione RWD, 468 km nella AWD). La versione più potente a trazione integrale Dual Motor eroga 435 CV ed è associata esclusivamente all’accumulatore più grande, offrendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, mentre la ricarica rapida DC, in corrente continua fino a 180 kW, consente di passare dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. L’abitacolo è curato e nella plancia centrale spiccano tre schermi, rispettivamente da 29” per il digital cockpit, 12,3” per il sistema multimediale e 8” per il controllo del climatizzatore. Sul SUV non manca un sistema audio Meridian, ricarica wireless, connettività 5G hotspot e Wi-Fi per una connessione impeccabile alla piattaforma digitale Trumore.

Berlina fastback modernissima

La Togg T10F ha uno stile austero con una silhouette armoniosa: 4,76 metri di lunghezza, 1,84 m di larghezza, 1,46 m in altezza, con un passo da 2,89 m, condiviso con il T10X. Le versioni previste sono le seguenti: Standard Range RWD da 218 CV con batteria da 52,4 kWh e un’autonomia fino a 350 km WLTP; Long Range RWD con batteria da 88,5 kWh, fino a 623 km di autonomia ma con il medesimo motore e la WD Dual Motor da 435 CV, scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una autonomia fino a 523 km WLTP.

La vettura ha marcato le cinque stelle Euro NCAP e vanta sette airbag, cruise control adattivo, mantenimento corsia, riconoscimento segnali e una dotazione ampliata nella versione V2 con Blind Spot Assist, Driver Monitoring e parcheggio automatico. Oltre ai due nuovi veicoli, la Casa turca ha svelato la piattaforma smart sviluppata con Microsoft Türkiye battezzata Can.ai. L’IA Togg può rispondere in linguaggio colloquiale, imparare dalle abitudini, senza interazioni con il display. ZeroTouchUI funziona con il riconoscimento vocale naturale e la capacità della macchina di imitare i comportamenti dei conducenti.