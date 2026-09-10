Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Sito ufficiale CFMoto CFMoto 500SR può raggiungere un picco di 82 CV grazie all’airbox con presa dinamica, attivo oltre i 120 km/h

Dopo diverse indiscrezioni negli ultimi anni, aveva finalmente fatto il suo debutto ufficiale in Cina lo scorso marzo: adesso, CFMoto 500SR potrebbe arrivare in Europa. La sportiva cinese, dotata di un motore quattro cilindri da 499 cm³, è tra le possibili novità attese a EICMA 2026, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Negli scorsi giorni, sul sito ufficiale dell’area globale della Casa di Hangzhou, è comparsa la pagina riservata al modello, completa di descrizioni, caratteristiche tecniche e ulteriori dettagli. Un segnale che fa ben sperare gli appassionati del Vecchio Continente.

Potenza da 78 CV e acceleratore col cavo

CFMoto 500SR è equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 499 cm³, con distribuzione bialbero a 16 valvole. L’unità, già impiegata su 500SR Voom, adotta alesaggio e corsa di 63 x 40,1 mm e un rapporto di compressione di 12,3:1. La potenza dichiarata è di 78 CV a 12.500 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge 49 Nm a 10.000 giri/min.

Oltre i 120 km/h entra in funzione l’airbox con presa dinamica, soluzione che secondo CFMoto consente di incrementare la potenza del 3,5% e di raggiungere un picco di 82 CV. Rispetto alla versione Voom, il costruttore ha inoltre rivisto alcuni elementi della meccanica, tra cui gli alberi a camme e il leveraggio del cambio, con l’obiettivo di adattare il propulsore alla configurazione più sportiva di 500SR.

Il cambio è a sei rapporti ed è abbinato a una frizione antisaltellamento con comando meccanico. Tra le dotazioni figura anche il quickshifter di serie, che consente di salire di rapporto senza utilizzare la frizione. Il sistema lavora però soltanto in inserimento, scelta legata alla presenza di un acceleratore tradizionale con comando a cavo invece del più diffuso sistema ride-by-wire.

Ciclistica completa e ricca dotazione

Il telaio è un traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato a un telaietto in alluminio e a un forcellone in alluminio fuso. L’interasse misura 1.395 mm, mentre all’anteriore trova posto una forcella rovesciata con steli da 41 mm e regolazione del precarico. Al posteriore c’è invece un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nel freno idraulico in compressione su 16 posizioni.

L’impianto frenante utilizza pinze radiali Nissin a quattro pistoncini su un doppio disco anteriore da 300 mm, con ABS disinseribile al posteriore. La dotazione comprende anche un ammortizzatore di sterzo, mentre il peso dichiarato in ordine di marcia è di circa 192 kg. La sella è posta a 805 mm da terra, con alternative da 795 e 815 mm, e il serbatoio ha una capacità di 15,5 litri.

Sul fronte elettronico, la strumentazione è affidata a un display TFT da 6,2 pollici con funzione di mirroring dello smartphone. Sono presenti inoltre controllo di trazione su due livelli, illuminazione full LED, sensori per il monitoraggio della pressione degli pneumatici e doppia presa di ricarica rapida; un pacchetto piuttosto articolato per una sportiva di questa cilindrata.

Prezzo da definire, con EICMA sullo sfondo

Il prezzo ufficiale per l’Europa, ovviamente, non è ancora stato comunicato. In Cina, 500SR viene proposta a 28.980 yuan, una cifra che al cambio diretto corrisponde a poco più di 3.500 euro, ma che difficilmente potrebbe essere replicata sul mercato europeo.

Per avere un riferimento più vicino, si può guardare alla 500SR Voom venduta in Australia, dove il listino si aggira intorno ai 10.000 dollari locali. Sulla base di questi numeri, un eventuale prezzo italiano nell’area dei 6.000 euro rappresenterebbe un posizionamento competitivo nel segmento delle sportive di media cilindrata.

In questo scenario, EICMA 2026 resta l’appuntamento più plausibile per vedere 500SR dal vivo in Europa. La manifestazione milanese offrirebbe a CFMoto una vetrina naturale per introdurre la sportiva sul mercato continentale, ma al momento non risultano annunci ufficiali sulla presenza del modello.