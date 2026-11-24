Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Changan Changan Deepal S05: la novità dalla Cina

Il mercato europeo dei SUV elettrificati sta attraversando una fase di profonda trasformazione e proprio in questo scenario va a inserirsi Changan Deepal S05. Un crossover del segmento C+ che il gruppo porta in Europa con un progetto sviluppato in modo specifico per le esigenze del mercato continentale. La vettura prevede due differenti approcci alla mobilità elettrica: una Full Electric e l’altra Ultra Hybrid.

La scelta permette dunque di affrontare questa tematica in più prospettive. Da una parte la BEV, destinata a chi vuole utilizzare esclusivamente energia elettrica e dispone di una soluzione di ricarica domestica o pubblica; dall’altra la PHEV, progettata per coprire una parte consistente degli spostamenti quotidiani in elettrico, mantenendo la possibilità di affrontare percorrenze più lunghe senza dipendere esclusivamente dalle infrastrutture di ricarica.

Dimensioni e piattaforma

Deepal S05 appartiene alla categoria dei SUV di medie dimensioni, nonostante le sue proporzioni siano caratterizzate da un passo particolarmente generoso rispetto alla lunghezza complessiva. Di seguito i dati ufficiali:

lunghezza: 459,8 cm;

larghezza: 190 cm;

altezza: 160 cm;

passo: 288 cm.

Il passo lungo è un vantaggio soprattutto per chi viaggia frequentemente con adulti sui sedili posteriori. Consente infatti di lavorare sulla distanza tra le sedute anteriori e la seconda fila, senza sacrificare la lunghezza del vano di carico. La larghezza di 190 cm contribuisce inoltre a creare un abitacolo relativamente ampio, soprattutto nella zona delle spalle. La piattaforma CPA di Changan costituisce la base dell’architettura Ultra Hybrid, mentre la versione BEV utilizza un sistema di propulsione elettrico. Le due configurazioni condividono la struttura generale e le dimensioni.

Design esterno

Il design di Deepal S05 è stato sviluppato presso il Changan Design Center di Torino. L’impostazione stilistica punta su superfici relativamente pulite, un frontale basso, una linea laterale continua e un posteriore caratterizzato da una firma luminosa orizzontale. Il frontale della versione elettrica deve consentire il raffreddamento del sistema di propulsione e della batteria, attraverso aperture e sistemi di controllo del flusso d’aria.

Changan dichiara la presenza di elementi attivi, compresa una griglia che può chiudersi automaticamente alle velocità più elevate per ridurre la resistenza aerodinamica quando il raffreddamento non richiede un flusso d’aria massima. Un elemento distintivo è l’Energy Interaction Ring, un indicatore luminoso posizionato sul montante posteriore che può visualizzare all’esterno lo stato di ricarica della vettura.

La gamma motori

Il vero punto di forza commerciale e tecnico di Deepal S05 è la possibilità di scegliere tra due architetture propulsive che rispondono a esigenze di utilizzo profondamente differenti. La gamma comprende tre varianti:

S05 BEV RWD, completamente elettrica a trazione posteriore;

S05 BEV AWD, completamente elettrica a trazione integrale;

S05 Ultra Hybrid PHEV, plug-in hybrid con motore termico e propulsore elettrico.

Deepal S05 Ultra Hybrid è un plug-in che può essere ricaricato attraverso una presa esterna e può percorrere, nella sola modalità elettrica, fino a 100 km secondo il ciclo WLTP dichiarato. Sommando le due componenti invece si arriva a una percorrenza di 1060 km.

Questa versione prevede l’unione tra un quattro cilindri a benzina 1.5 aspirato con erogazione massima da 258 CV e un propulsore elettrico da 172 kW. Nel modello elettrico invece, la batteria da 68,8 kWh permette di percorrere un massimo di 485 km, con la potenza che arriva a 200 kW (272 CV) per il modello a trazione posteriore, mentre raggiunge 320 kW (435 CV) nella variante a trazione integrale.

Ricarica: 15 minuti dal 30 all’80%

Tra gli aspetti più interessanti nella proposta di Changan Deepal S05 ci sono i tempi di ricarica. Il SUV cinese ha modo di supportare una ricarica AC da 11 kW e una DC massima di 200 kW. Di seguito i tempi comunicati dalla Casa cinese:

30-80% in 15 minuti;

10-80% in 23 minuti;

5-80% in 26 minuti.

Durante la ricarica DC, il veicolo gestisce la potenza in funzione dello stato di carica e della temperatura delle celle. Deepal S05 integra inoltre la funzione V2L, Vehicle-to-Load, che consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni. La potenza dichiarata è di 6 kW, un valore significativo per una funzione che può trasformare l’automobile in una sorgente energetica portatile per attrezzature, dispositivi e applicazioni compatibili.

Telaio, sospensioni e comportamento dinamico

Deepal S05 utilizza un’impostazione del telaio piuttosto convenzionale nella geometria delle sospensioni, ma con una configurazione coerente con la massa e le prestazioni delle due famiglie di propulsori. L’avantreno adotta uno schema MacPherson, andando a integrare l’ammortizzatore e la molla in un elemento strutturale che svolge anche la funzione di guida della ruota. In questo modo offre diversi vantaggi: riduce gli ingombri e mantiene il peso relativamente contenuto, offrendo una buona compatibilità con le architetture a trazione anteriore.

Al posteriore invece, Changan ha deciso di adottare una sospensione multilink, soluzione che permette di gestire separatamente diversi parametri della cinematica della ruota. In questo caso invece, il sistema offre maggiori possibilità di controllo sulle variazioni della convergenza durante il movimento della sospensione, su variazione del camber, controllo dei movimenti longitudinali e laterali, oltre che della gestione delle forze generate in frenata e accelerazione.

Abitacolo: display 2,5K da 15,4 pollici

Gli interni di Deepal S05 seguono una filosofia minimalista, con una riduzione dei comandi fisici e una centralizzazione delle funzioni principali nel sistema multimediale. Il cuore dell’abitacolo è rappresentato da un touchscreen da 15,4 pollici con risoluzione 2,5K, che nelle versioni Max può essere orientato di 15 gradi per adattarsi alla posizione dell’occupante e ridurre i riflessi.

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Il sistema è basato su un processore Qualcomm 8155, una piattaforma progettata per gestire l’interfaccia multimediale, le funzioni digitali e la connettività della vettura. Si tratta di un chip automotive-oriented utilizzato per applicazioni di infotainment e cockpit digitale. La sua funzione è gestire l’elaborazione dell’interfaccia, le operazioni di sistema e la fluidità delle interazioni tra utente e automobile.

Comfort e sedili ventilati

Il SUV di Changan punta molto sul comfort, soprattutto nella versione Max. La dotazione può comprendere sedili anteriori regolabili elettronicamente, riscaldati e ventilati, memoria delle posizioni e funzione Comfort Entry, facilitando l’ingresso in auto. Il sedile del passeggero anteriore è denominato “Queen’s Seat” e integra un supporto elettrico estensibile per le gambe, pensato per migliorare il comfort in lunghe percorrenze.

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Sulla versione Max è disponibile anche un tetto panoramico da 1,9 m² con tendina parasole elettrica. L’impianto audio varia da 8 altoparlanti nella versione Pro e 14 in quella Max.

Prezzi di listino

Il prezzo di mercato di Changan Deepal S05 va da una base di 33.990 euro, per la variante Ultra Hybrid Pro, fino ai 42.990 per la AWD Max, andando a offrire una garanzia di 7 anni o 160.000 km per ogni componente dell’auto. Per quanto riguarda i sistemi elettrici invece la copertura è di 8 anni o 200.000 km