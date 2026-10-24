Ufficio Stampa Chery Due interpretazioni della mobilità familiare: la Tiggo 7 privilegia il comfort, la Tiggo X7 guarda anche al fuoristrada

Due SUV per la famiglia, ma con caratteri diversi. Chery ha scelto la Brand Night del 21 ottobre, organizzata a Wuhu, in Cina, per presentare in anteprima mondiale la nuova generazione della Tiggo 7 e l’inedita Tiggo X7. La lunghezza (circa 4,6 m) e il passo (2,70 m) sono gli stessi, non il target: la prima privilegia il comfort nei viaggi quotidiani, la seconda promette di cavarsela anche quando finisce l’asfalto.

Tante le novità, dai sedili massaggianti della Tiggo 7 alle sei modalità di guida fuoristrada della X7. Per conoscere prezzi e tempi di commercializzazione in Italia, invece, bisognerà ancora aspettare.

Nuova Chery Tiggo 7: dimensioni e design

Lunga 4,60 metri, larga 1,87 e alta 1,71, la nuova Tiggo 7 conserva le proporzioni di un SUV familiare, aggiornando il linguaggio stilistico della Casa cinese. Il frontale presenta una grande calandra a scudo con trama romboidale, affiancata da gruppi ottici dal disegno sottile. Sulle fiancate, due nervature attraversano una carrozzeria dalle superfici piuttosto tese. Chery chiama questa impostazione Natural Energy e dichiara un coefficiente aerodinamico di 0,315.

Tra le tinte disponibili compare il nuovo Gleam Gold, un oro chiaro la cui ispirazione arriva curiosamente dall’Italia: secondo il costruttore, richiama la luce che entra dalle finestre affacciate sul Lago di Como. L’abitacolo trae ispirazione dagli yacht: sviluppata in orizzontale, la plancia prosegue idealmente nei pannelli delle portiere e si contano due abbinamenti cromatici, nero e marrone oppure completamente nero.

Tiggo 7: sedili massaggianti e bagagliaio da 505 litri

Sulla nuova Tiggo 7, i sedili anteriori sembrano voler viziare i passeggeri: possono offrire ventilazione, riscaldamento, massaggio a otto punti e poggiagambe regolabile elettricamente. Il guidatore dispone pure del supporto lombare, mentre la seduta, lunga 536 mm, guadagna 36 mm rispetto alla generazione precedente.

Ai passeggeri posteriori sono riservati schienali regolabili su due inclinazioni, di 25 e 30 gradi. Una volta abbattuti, offrono un piano quasi piatto, lungo circa due metri. Una soluzione pensata anche per concedersi una pausa durante i viaggi.

Nemmeno il bagagliaio dà motivo di lamentarsi, con 505 litri a disposizione. E se tocca trasportare qualcosa di ingombrante? Grazie ai sedili posteriori, abbassabili separatamente secondo lo schema 40:20:40, si può sistemare un oggetto lungo al centro senza sacrificare i due posti laterali.

La Tiggo 7 ha pensato persino a chi arriva al parcheggio con le mani occupate. Con la chiave in tasca, ci si avvicina al bagagliaio e compare una luce sul terreno, che indica dove mettere il piede per aprire il portellone.

Motori e sicurezza

La gamma della Tiggo 7 comprenderà versioni a benzina e ibride. Il motore termico annunciato da Chery sviluppa 115 kW (156 CV), eroga 220 Nm di coppia e vanta un rendimento termico dichiarato del 45,79%, anche se non sono ancora note le specifiche complete dei sistemi elettrificati.

Nell’abitacolo rimangono alcuni comandi fisici, con tasti rapidi personalizzabili sul volante e sulla console. I profili utente consentono di richiamare le impostazioni preferite. Per il parcheggio, Chery ha previsto sistemi automatici e da remoto, compresa una funzione che permette di richiamare la vettura, proposta però solo in alcuni mercati. La scocca impiega oltre l’80% di acciai altoresistenziali. Sono previste più di venti funzioni di sicurezza e ADAS, con l’introduzione futura di sistemi per la marcia assistita in autostrada e in città.

Chery Tiggo X7: il SUV che guarda al fuoristrada

La Tiggo X7 inaugura una nuova famiglia di modelli e strizza l’occhio agli amanti dell’avventura. Il tetto è piatto, le forme sono squadrate e il frontale ha un aspetto robusto. Rispetto alla Tiggo 7, cresce soprattutto in larghezza: misura 4,636 metri di lunghezza, 1,97 di larghezza, 1,788 di altezza e 2,70 di passo. L’aumento delle dimensioni esterne, però, accompagna una maggiore attenzione all’utilizzo sullo sterrato.

La gamma comprenderà motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid, con trazione anteriore oppure integrale. Anche in questo caso Chery indica un motore termico da 156 CV e 220 Nm, senza sbottonarsi sull’autonomia e sulla capacità delle batterie.

Le modalità di guida

È nelle capacità fuoristrada che la Tiggo X7 cerca di distinguersi dalla sorella. Il selettore delle modalità di guida, chiamato 3-6-1, comprende tre programmi stradali, Eco, Normal e Sport, sei per i terreni difficili e una funzione kick-down.

Neve, fango, sabbia, montagna, roccia e guado: il conducente può scegliere il programma migliore in base al percorso. È previsto anche un sistema che controlla la velocità durante la marcia in fuoristrada.

Ufficio Stampa Chery

L’altezza minima da terra supera i 200 mm e la profondità massima di guado dichiarata raggiunge i 700 mm: numeri che fanno pensare più a un fuoristrada che a un SUV con cui accompagnare i figli a scuola.

La visione a 540 gradi aiuta a individuare gli ostacoli intorno e sotto la vettura. Il diametro di sterzata è di 11 metri e la capacità di traino arriva a 1.500 kg, un dato interessante per chi viaggia con un rimorchio o una piccola roulotte.

Abitacolo e sicurezza della Tiggo X7

La vocazione pratica prosegue all’interno. I sedili posteriori sono frazionati 40:20:40 e possono essere abbattuti con un comando accessibile anche dal bagagliaio. Il piano di carico è regolabile in altezza, con spazi separati per gli oggetti puliti e quelli sporchi.

Chery ha lavorato anche sulla qualità dell’aria, prevedendo un sensore di CO₂ che gestisce il ricircolo, un filtro dedicato agli inquinanti e un sistema di regolazione dell’umidità. L’insonorizzazione interessa diverse zone della carrozzeria.

Per quanto riguarda le soluzioni di sicurezza, un dispositivo interviene in caso di scoppio di uno pneumatico tra 40 e 140 km/h riducendo la potenza e contribuendo a stabilizzare la vettura, aiutando il conducente a mantenere la traiettoria. Sono annunciati inoltre sistemi di assistenza alla guida di livello 2, parcheggio automatico e da remoto, monitoraggio dell’attenzione del guidatore e fino a nove airbag, secondo la versione.

Prezzi e arrivo in Italia

Presentate in anteprima mondiale il 21 ottobre 2026, la nuova Tiggo 7 e la Tiggo X7 non hanno ancora un listino ufficiale comunicato per l’Italia. Mancano anche indicazioni precise sulle date di commercializzazione e sugli allestimenti destinati al nostro mercato.

Fino a questo punto Chery ha tolto il velo a due interpretazioni del SUV familiare: una dedicata a chi cerca comodità e spazio nella vita quotidiana, l’altra adatta anche alle gite fuori porta e i percorsi meno facili. Resta da scoprire quanto costerà mettere in garage l’una o l’altra.