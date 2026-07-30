Il colosso cinese Chery ha fatto debuttare l’ammiraglia a ruote alte Tiggo 9. Il SUV a 7 posti (5+2) è disponibile in versione plug-in hybrid CSH

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Chery Arriva dalla Cina il SUV Chery Tiggo 9

Dal 1997 Chery è uno dei punti fermi del car market cinese. Oggi è presente in oltre 120 Paesi e vanta più di 19 milioni di clienti che saranno soddisfatti dell’arrivo della Tiggo 9, SUV ammiraglia a sette posti. La vettura è proposta nella versione plug-in hybrid CSH (Chery Super Hybrid) e concretizza la promessa del “For Family”, ovvero essere la prima scelta delle famiglie a livello globale, attraverso tre pilastri: spazio, sicurezza e tecnologia.

Le dimensioni della Tiggo 9 sono le seguenti: 4.810 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e un passo di 2.800 mm, con uno spazio interno sfruttabile del 70,04%. La configurazione 5+2 è concepita per coloro che hanno bisogno della seconda fila che scorre su guide da 260 mm e dispone della funzione EZE di scorrimento elettrico one-touch per favorire l’accesso alla terza fila. Con l’abbattimento della seconda e della terza fila esce fuori un carico piatto di 2,1 m² e un volume fino a 2.065 litri. Inoltre, a bordo, ci sono più di 30 vani portaoggetti e un bracciolo refrigerato/riscaldato per raffreddare le bevande.

Affidabilità e autonomia combinata

La versione Tiggo 9 CSH vanta il sistema Chery Super Hybrid con un motore termico dedicato all’ibrido associato alla trasmissione elettrificata intelligente 3DHT, con consumi dichiarati fino a 1,7 l/100 km, 140 km di autonomia in modalità full electric nell’uso urbano e fino a 1050 km di autonomia combinata. Le batterie sono state testate in 9 regioni del mondo e 44 Paesi, a temperature da -35 °C a +60 °C.

Il SUV vanta la funzione vehicle-to-load da 6,6 kW, che permette di alimentare dispositivi ad alto assorbimento come piastre a induzione. Ci si può fare un caffè espresso e vedere un film con un proiettore o caricare una attrezzatura fotografica. Lo slogan “For Family” è pensato per i clienti orientati alla famiglia che amano le avventure fuori porta. Il design non è appariscente, ma coerente con la strategia di essere un mezzo universale che fa della sostanza il suo punto forte.

Comfort in prima linea

Il guidatore può accomodarsi in una “Queen Seat” con reclinazione one-touch in posizione zero gravity. Il sistema di massaggio a 10 punti offre una pressione superiore di oltre il 30% rispetto alle soluzioni classiche a 8 punti. Anche la seconda fila ha schienali regolabili elettricamente con imbottiture multistrato. La Tiggo 9 per il comfort acustico combina vetri stratificati fonoassorbenti, cancellazione attiva del rumore ENC e 14 sigillature delle cavità della scocca. Per gli amanti della musica c’è un impianto Sony a 14 altoparlanti con speaker nel poggiatesta del guidatore, che consente telefonate o ascolto privato senza disturbare gli altri passeggeri.

Spiccano una strumentazione digitale e un monitor centrale da 15,6″, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Sul piano della sicurezza le famiglie possono dormire sogni tranquilli. La scocca è composta all’85% da acciai alto-resistenziali, di cui il 21% stampati a caldo, a protezione della cella abitacolo, mentre il design multi-crush box assorbe e disperde l’energia d’urto in caso di incidenti. Di serie ci sono 10 airbag e un sistema di assistenza alla guida di livello L2+ con fino a 19 funzioni ADAS, affiancato dal monitoraggio dello stato del conducente con avvisi tempestivi. ll prezzo? La Casa asiatica non ha ancora comunicato il listino ufficiale.