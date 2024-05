Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Cirelli Motor Company Il nuovo SUV Cirelli 3 arriva dalla Cina

Aria di novità dalla Cina, con Cirelli che amplia la propria gamma con un nuovo SUV motorizzato Mitsubishi pronto a sorprendere tutti. Parliamo di Cirelli 3, che dopo le proposte 2, 4, 5 e 7 porta nel Bel Paese un nuovo mezzo della SWM (Speedy Working Motors) che è già molto conosciuta a Pechino. Un modello che, offerto in doppia versione con piglio anche sportivo, assicura un’esperienza di guida superiore.

Cirelli amplia la gamma dalla Cina

CMC Cirelli Motor Company lascia ancora una volta il segno in Italia per conto della Cina. L’azienda, attiva nella importazione e commercializzazione con il proprio brand ed attraverso una propria rete di vendita di automobili prodotte in terra asiatica, ha infatti aperto le porte a un nuovo modello dall’Oriente. Prodotto da SWM dal 2018 col nome G01, Cirelli 3 è il nuovo SUV che arricchisce la gamma.

Già presente in Italia con Cirelli 2, 4, 5 e 7, infatti, il brand amplia ancora la linea con un compatto che sarà sulle strade italiane nella versione standard e sport, entrambe motorizzate Mitsubishi con un 1.5 Turbo. Un motore di ultimissima generazione da 133 CV a quattro cilindri, con cambio automatico a sei rapporti.

Specifiche che sono affiancate anche all’iniezione elettronica Bosch e alla dotazione completa di sistema multimediale con GPS, Bluetooth, monitor touchscreen da 7 pollici con accesso a Internet e display LCD sul cruscotto per visualizzare le informazioni sull’auto.

Parliamo di fatto di un SUV medio-grande, esteticamente proporzionato nelle linee ed equilibrato nella carrozzeria. Cirelli 3, infatti, è lungo 467 cm, largo 185 cm e alto 174 cm, con un passo di 275 cm. Può vantare anche su bagagliaio di 570 litri, dettagli presenti anche nella versione Sport.

E a differenza della Standard, quella sportiva si presenta con un look più aggressivo, con una specifica mascherina e un paraurti con prese d’aria a forma di freccia. A completare il carattere dinamico anche il doppio terminale di scarico abbinato a un vistoso diffusore e a un fascione che prevede due “tagli” laterali.

Un SUV urbano che si distingue per il suo design moderno e dinamico che cattura lo sguardo, con interni firmati con materiali pregiati eccellenza del made in Italy, mentre le linee agili e sportive promettono prestazioni eccezionali su strada.

Sicurezza e modernità, il prezzo del SUV

Un modello che viene dalla Cina e che è dotato di tecnologia avanzata di assistenza alla guida ADAS, che include funzionalità come il mantenimento della corsia, la frenata di emergenza, il rilevamento dei punti ciechi e la retrospettiva delle telecamere con visione esterna a 360 gradi. Un sistema progettato per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti e che fornisce un sostegno prezioso ai conducenti attraverso avvisi tempestivi e interventi automatici in situazioni critiche.

Insomma, sistemi di sicurezza avanzati e una serie di comodità, tra cui airbag frontali, laterali e per passeggero, interruzione automatica dell’alimentazione del carburante in caso di incidente che mettono al primo posto la sicurezza. Un modello messo sul mercato con offerte dai 27.800 ai 29.800 euro.

Un costo che tiene conto anche di dotazioni come i sensori di parcheggio posteriori e i sedili con sistema di fissaggio Isofix. Un modello che, come detto, assicura un’esperienza di guida superiore.