Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Citroen Citroen 2 CV elettrica, i teaser mostrano le forme del nuovo modello

Citroen continua a centellinare le informazioni sulla nuova 2 CV, e lo fa con la calma di chi sa di avere tra le mani un progetto capace di far sognare generazioni diverse di automobilisti.

A pochi giorni dal debutto ufficiale al Salone di Parigi, la Casa del double chevron ha pubblicato nuove immagini che permettono finalmente di intravedere qualche dettaglio in più della carrozzeria, lasciando intuire anche la filosofia che si nasconde dietro al progetto.

Design legato al passato

Dal punto di vista estetico, i nuovi teaser aggiungono qualche tassello in più al puzzle: le forme sembrano morbide e compatte, mentre il frontale recupera tratti immediatamente riconducibili al modello storico, reinterpretati naturalmente con proporzioni e tecnologie moderne.

I gruppi ottici restano tra gli elementi più riconoscibili, così come il trattamento del frontale attorno al celebre double chevron. L’impressione, almeno da quanto mostrato finora, è quella di una vettura che punta tutto sulla riconoscibilità, muovendosi a metà strada tra l’effetto nostalgia e la reinterpretazione di una filosofia di mobilità essenziale.

Tra le immagini diffuse da Citroen, a colpire più di tutte è un dettaglio apparentemente fuori contesto: una semplice scatola di uova. Un’immagine che racconta lo spirito originario della prima “deux chevaux”: un’auto pensata negli anni Quaranta per essere semplice, capace di trasportare due persone e un carico di uova anche sulle strade dissestate senza romperle.

Ovviamente elettrica

Citroen ha già confermato che la nuova 2 CV porterà nel presente gli stessi concetti di semplicità, leggerezza, versatilità e accessibilità che resero celebre l’originale, questa volta attraverso la propulsione completamente elettrica.

L’obiettivo dichiarato dalla Casa francese è rendere l’auto a batteria più semplice, accessibile, umana e desiderabile, un messaggio che suona quasi come un manifesto in un mercato dove il prezzo resta ancora oggi uno degli ostacoli principali alla diffusione dell’elettrico.

Non è un caso che il progetto possa inserirsi nella più ampia strategia Stellantis legata alle piccole elettriche europee: il gruppo ha infatti già annunciato una nuova famiglia di E-Car, vetture compatte e accessibili pensate per il mercato continentale, con l’avvio della produzione previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Al momento, va detto, Citroen non ha confermato ufficialmente che la nuova 2 CV faccia parte proprio di questa specifica famiglia di modelli, ma i parallelismi appaiono comunque piuttosto evidenti.

Arriva al Salone di Parigi

Per vedere la concept nella sua interezza bisognerà attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è fissato al Mondial de l’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, dove la 2 CV sarà uno dei due concept presenti sullo stand Citroen.

Restano ancora diversi punti interrogativi da sciogliere, a partire dall’abitacolo, dalle dimensioni reali e dalla tecnica che caratterizzerà la vettura, fino alle modalità con cui questa nuova idea di mobilità elettrica potrebbe eventualmente arrivare sul mercato.

Una cosa, però, sembra già abbastanza chiara: tra fari che strizzano l’occhio al passato, forme arrotondate e improbabili scatole di uova nei teaser, Citroen non sta semplicemente cercando di evocare un ricordo d’infanzia per molti automobilisti europei. Sta provando a recuperare un’idea decisamente più ambiziosa, quella di un’automobile elettrica realmente accessibile a tutti, proprio come lo fu la 2 CV originale quasi ottant’anni fa.