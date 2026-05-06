Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Caratteristiche Citroën Ami Rip Curl

Chi ama il surf e ha visitato l’Australia conoscerà l’azienda Rip Curl, fondata nel marzo 1969 da Doug Warbrick e Brian Singer. Due ragazzi australiani appassionati di surf iniziarono a produrre le prime tavole in modo artigianale per poi trasformarsi in imprenditori. I costumi da bagno e le tute da surf, oltre a tutti i componenti per praticare la disciplina, hanno creato un brand stiloso che ha portato oggi alla creazione della Citroën Ami Rip Curl.

La Casa francese, da sempre attenta alla personalizzazione, ha svelato una nuova edizione limitata della sua piccola citycar. La Ami Rip Curl mira a giovani sportivi che desiderano un’auto a zero emissioni agile, ma con una forte identità. La vettura presenta un’estetica fuori dagli schemi, distinguendosi dalle tante EV presenti sul mercato.

Grafica audace

La nuova Ami in versione Rip Curl vanta una carrozzeria nera “Black Night”, sulla quale spiccano raffigurazioni ispirate al mondo del surf, con motivi a onda che richiamano il logo del brand australiano. Ami Rip Curl unisce l’essenza del surf alla libertà di movimento, anche in ambito urbano in due distinte versioni: Sunrise, con accenti gialli, e Sunset, con dettagli viola.

La serie speciale segna il ritorno della partnership con Rip Curl, avviata con il concept Ami Buggy Rip Curl Vision presentato nell’ottobre 2025. La vettura vanta uno spoiler posteriore e i cerchi bianchi da 14 pollici, donando una immagine più giovanile. Le spiagge rilassanti delle località balneari e lo stile di vita legato al surf ispirano quel tocco di espressività che manca nelle grigie e trafficate città europee.

Novità nell’abitacolo

Rispetto alle versioni lanciate sul mercato, la Ami Rip Curl presenta un nuovo schermo digitale a colori da 5,7 pollici, posto dietro al volante. Un aggiornamento che consente una visibilità delle informazioni e una esperienza di guida comfotevole. Gli interni sono sempre improntati sulla semplicità e sullo stile minimal, concepiti per offrire la massima funzionalità. Non mancano vani portaoggetti, reti laterali e supporti per smartphone. Spiccano una serie di accessori coordinati cromaticamente con l’esterno.

Nella versione Sunrise sono accattivanti le tonalità gialle, mentre nella Sunset la scelta è ricaduta su grafiche meno appariscenti. Nonostante abbiano look diversi, le due auto uniscono l’essenza del surf alla libertà di movimento, anche in ambito urbano. LQ Ami Rip Curl sarà ordinabile in tutte le concessionarie Citroën, al prezzo di 9.290 euro, e sarà esposta in occasione del Rip Curl Nations Trophy, presentato a Surftown MUC in Germania, oltre che nel corso del tour europeo Rip Curl GromSearch, supportato dalla Casa francese del Gruppo Stellantis.

La collaborazione tra Citroën e Rip Curl punta a rafforzare il legame con una clientela che ama il tempo libero. La Ami Rip Curl diventa un simbolo di chi comunica un preciso stile di vita, contribuendo a ridefinire il concetto di mobilità urbana a un prezzo accessibile. Guidabile dai 14 anni con patente AM, la vettura presenta un’autonomia fino a 75 km, una velocità massima di 45 km/h e si ricarica in meno di 3 ore da una presa domestica. Il motore garantisce una guida fluida e silenziosa, rendendo la vita a bordo piacevole e senza stress.