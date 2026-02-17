A fianco dell’elettrico arriva il 1.5 BlueHDi da 100 CV con allestimenti Plus e Max e prezzi più accessibili per i professionisti che percorrono tanti chilometri

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Il diesel torna protagonista su Berlingo

La gamma Berlingo si aggiorna con un ritorno inatteso. Se fino a ora il C-Van era rimasto solo nella versione elettrica, Citroen decide ora di affiancare una versione diesel, ideale per i professionisti che percorrono tanti chilometri.

Una scelta che sottolinea la scelta di percorrere una transizione meno netta verso l’elettrico e rispondere in modo pragmatico alle necessità dell’utente finale. E con questa mossa, la Casa francese prova a intercettare quella fetta di clientela che guarda ancora con interesse al gasolio per autonomia, costi di gestione e rapidità di rifornimento.

Versione diesel

Sono già aperti gli ordini per la versione equipaggiata con il 1.5 BlueHDi da 100 CV e 250 Nm, un motore già a disposizione di varie vetture del Gruppo Stellantis che ha dimostrato una buona solidità nel tempo, al netto del problema risolto lo scorso anno alla cinghia e il successivo maxi richiamo.

Questo propulsore con consumi contenuti è nato per dare il meglio in percorrenze autostradali ed extraurbane, e viene abbinato a un cambio manuale a 6 marce, con rapporti lunghi per viaggiare comodamente a bassi regimi. Il ritorno a un’esperienza di guida semplice e tradizionale, come richiesto da molti professionisti dei settori più disparati, che per lavoro passano tante ore in strada e cercano il miglior compromesso tra semplicità d’uso, consumi e prezzo.

Berlingo rimane infatti una vettura intelligente, con tanto spazio e una modularità che la rende adatta a molte esigenze, in vero e proprio veicolo tuttofare che ben si sposa con la libertà della propulsione diesel.

Allestimenti

Tra diesel ed elettrico non cambia nulla dal punti di vista degli allestimenti, sempre divisi in due livelli: Plus e Max. La versione Plus parte da una dotazione già completa. Di serie ha infatti i fari a Led automatici e intelligenti, cerchi da 16”, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e il pacchetto standard di ADAS contenuti del Safety Pack.

Salendo di livello con l’allestimento Max, la dotazione si arricchisce ulteriormente e sia livello estetico che di soluzioni pratiche per l’uso di tutti i giorni. Arrivano infatti le barre sul tetto, la doppia porta laterale scorrevole con vetri oscurati elettrici (a compasso nella versione Plus), il volante in pelle e tre sedili singoli indipendenti nella seconda fila. Non mancano il lunotto posteriore apribile, la telecamera posteriore e il climatizzatore automatico, elementi che migliorano comfort e praticità nell’utilizzo quotidiano.

Prezzo di listino

Il capitolo prezzi è probabilmente uno degli aspetti più interessanti di questo ritorno. Rispetto alla versione elettrica – che parte da 35.980 euro per l’allestimento Plus e da 38.430 euro per la Max – la variante diesel risulta decisamente più accessibile.

Il listino della Citroen Berlingo a gasolio parte da 26.230 euro per la versione Plus e sale a 28.680 euro per la Max. In più, al momento del lancio è attiva una promozione che abbassa il prezzo d’attacco a 23.900 euro per la Berlingo Plus in caso di permuta o rottamazione.

Il messaggio di Citroen è chiaro: l’elettrico rappresenta il futuro, ma il presente è fatto di esigenze diverse. E in un mercato in continua evoluzione, offrire alternative concrete può rivelarsi una strategia vincente.