La quarta generazione della Citroen C3 abbina sospensioni Advanced Comfort, motore Turbo 100 e un listino d'attacco ridotto

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Ufficio Stampa Stellantis Citroen C3 sfida tutti con comfort e prezzo contenuto

La piccola crossover transalpina, ormai arrivata alla sua quarta generazione, continua a fare leva su uno dei punti di forza storici del marchio: la capacità di smussare le imperfezioni dell’asfalto, anche quelle più fastidiose, grazie alle sospensioni Advanced Comfort che equipaggiano l’intera gamma. Il tutto partendo da un listino che resta tra i più competitivi dell’intero segmento B-SUV, compresi i marchi cinesi con cui solitamente è difficile competere. Il prezzo d’attacco, fissato a 16.700 euro, posiziona la C3 in una fascia di mercato in cui l’Europa fatica a posizionarsi, con un paio di eccezioni.

L’ingresso alla gamma Citroen

L’allestimento d’ingresso, così come il nuovo motore Turbo 100, lavorano insieme per abbattere l’accesso alla gamma francese. Nell’allestimento You, si riporta l’essenziale, con climatizzatore manuale, chiusura centralizzata con telecomando, finestrini elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori e un sistema multimediale senza schermi, ma una postazione dedicata per lo smartphone, collegabile via Bluetooth, completa di radio e uscita USB-C. Una soluzione che potrà far storcere il naso a qualcuno, ma che orienta al risparmio.

Nessuna rinuncia nell’assorbimento delle asperità, dove le sospensioni Advanced Comfort, con tanto di smorzatore idraulico di fine corsa, sono di serie già su questa versione base, e rappresentano probabilmente l’argomento di vendita più convincente dell’intera gamma rispetto alle cugine Stellantis. Non è un dettaglio da poco: in un segmento dove spesso il comfort di marcia viene sacrificato sull’altare del contenimento dei costi, la C3 riesce a mantenere quella morbidezza che ha sempre contraddistinto le Citroen, anche nella versione più economica.

Salendo di allestimento si arriva alla Plus, poi alla Collection, fino ad arrivare alla Max, che porta con sé lo schermo touch da 10 pollici per l’infotainment, quattro vetri elettrici, cerchi in lega e alcuni dettagli estetici bicolore che rendono l’auto più ricercata anche dal punto di vista del design. Tra la versione base e quella Max la differenza di prezzo si aggira a quasi 4.000 euro, con la dotazione che cresce in modo proporzionalmente generoso. Eppure vista la vocazione cittadina della vettura e una filosofia orientata alla semplicità, conferma l’appeal della variante d’ingresso.

Il Turbo 100 abbatte dubbi e prezzo

Al cuore della gamma a benzina c’è il tre cilindri Turbo 100, il nuovo propulsore che più che punta a cacciare via le critiche ai precedenti PureTech ibridi con un propulsore semplice, con tre milioni di chilometri di collaudo e con catena di distribuzione. 100 CV, 230 Nm di coppia massima e un cambio manuale a sei rapporti dagli innesti morbidi completano un quadro tecnico che fa della praticità il proprio punto di forza.

Le prestazioni non sono certo da utilitaria con velleità sportive, ma in città e nell’uso quotidiano il motore risponde sempre presente, mentre i rapporti lunghi del cambio la rendono sorprendentemente a suo agio anche nei tragitti più lunghi in autostrada. I consumi, dato non secondario di questi tempi, restano nella media del segmento con 5,6 litri su 100 km dichiarati. Difficile non individuare quindi questo Turbo 100 come scelta consigliata rispetto alle varianti mild hybrid PureTech che parte da 23.450 euro e l’elettrica pura da 28.000 euro.

Il vero punto di forza, però, resta il rapporto tra ciò che si paga e ciò che si ottiene. Con prezzi che, a seconda dell’allestimento scelto, oscillano tra i 16.700 euro della You e i 20.350 euro della Max, la C3 Turbo 100 riesce a posizionarsi come una delle proposte più equilibrate dell’intero panorama B-SUV europeo. Per chi cerca un’auto onesta, comoda e senza troppi fronzoli inutili, difficilmente si troverà di meglio a parità di budget.