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Ufficio Stampa Stellantis

La gamma Citroën si arricchisce con un’interessante novità che conferma la versatilità e le potenzialità, in termini di design, dei modelli del brand. L’azienda, infatti, ha svelato la nuova C3 Aircross Marine Nationale. Si tratta di una versione speciale del modello realizzato per celebrare i 400 anni della Marina francese (chiamata appunto Marine Nationale).

Il modello in questione ha una carrozzeria ispirata ai colori della Marine Nationale e una serie di elementi di design esclusivi, che puntano a celebrare al meglio questo particolare anniversario.

La C3 Aircross Marine Nationale viene presentata come show car e punta a sottolineare la capacità del modello della Casa francese di essere la base ideale per una concept. Ecco tutti i dettagli in merito a questo progetto che ha tutte le carte in regola per rendere la C3 Aircross un modello ancora più interessante.

Una nuova show car

La nuova C3 Aircross Marine Nationale è frutto della collaborazione tra il Centro di Design Citroën e la Marine Nationale ed è considerata come “un’interpretazione particolarmente robusta e orientata all’avventura” del SUV compatto, concepita per affrontare impieghi impegnativi e caratterizzata da un design ispirato al mondo marittimo. La vettura ha una lunghezza di 4,4 metri e può ospitare fino a sette persone.

Il nuovo modello porta la firma di Alicia Kate Mouilleron, responsabile del progetto di design, Antoine Gaillot, responsabile del design avanzato, Armand Hervé, designer d’interni, e Alix Bovy, designer CMF (colori, materiali e finiture). Il team ha realizzato un progetto ricco di caratteristiche uniche, con uno stile distintivo.

Uno stile esclusivo

All’esterno, la vettura presenta diversi elementi esclusivi e caratteristici come i paraurti ridisegnati, fari antinebbia speciali, passaruota allargati e un portapacchi da tetto funzionale per l’attrezzatura da immersione. Da segnalare anche i cerchi da 17 pollici con pneumatici fuoristrada e i ganci di traino.

La carrozzeria viene proposta con la colorazione blu tempesta, che richiama il mare, e il tetto grigio, che rappresenta un collegamento allo scafo delle navi. Da segnalare anche una presenza di elementi grafici come la scritta «400 ans de la Marine nationale» (400 anni della Marina francese) e anche una bandiera tricolore con un’ancora.

Molto interessante è anche l’abitacolo interno, che include soluzioni di illuminazione e materiali che riprendono l’atmosfera a bordo dei sottomarini. L’illuminazione all’interno dell’abitacolo è rossa e i rivestimenti dei sedili in grigio chiaro sono sviluppati in modo specifico per il modello. Sono presenti, inoltre, alcuni loghi «400 ans». A completare il design interno troviamo una modanatura decorativa blu-bianco-rossa sul cruscotto,

Quest’edizione speciale, per il momento, viene presentata come una concept car, pensata per omaggiare i 400 anni della Marina francese e non con scopi commerciali. Non possiamo escludere, però, il lancio futuro di una variante ispirata a questa show car. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.