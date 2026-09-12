Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellanti Citroen C3 Collection: allestimento speciale e bonus esclusivo

Al Salone Auto Torino 2026, nel cuore del capoluogo piemontese, il marchio francese ha portato in anteprima la nuova C3 Collection, una versione più ricca e curata della sua compatta di maggior successo, accompagnata da un’iniziativa dedicata ai clienti privati che renderà ancora più conveniente il passaggio in concessionaria.

Al Salone di Torino con un vantaggio esclusivo

L’appuntamento torinese, giunto alla terza edizione e aperto gratuitamente al pubblico fino a domenica 13 settembre dalle 9 alle 19, ha visto sfilare 47 case automobilistiche tra esposizioni, anteprime e possibilità di test drive. In questo contesto, Citroen ha scelto di puntare tutto sulla nuova C3 Collection, presentata proprio come uno degli elementi centrali della propria vetrina in città.

A rendere ancora più interessante l’occasione ci ha pensato una promozione dedicata specificamente ai visitatori del Salone. Gli utenti che al Salone hanno ottenuto il voucher di acquisto riceveranno ulteriori 300 euro Iva inclusa in concessionaria per l’acquisto di una nuova auto della gamma Passenger Cars. Un incentivo pensato per trasformare l’interesse suscitato dall’esposizione in una decisione d’acquisto concreta, sfruttando l’entusiasmo tipico di questo genere di manifestazioni.

Allestimento tra valore e convenienza

Dal punto di vista tecnico, la C3 Collection nasce come una sorta di allestimento speciale che si può avere con tutte le motorizzazioni della gamma: benzina, Hybrid e Full Electric. Alla base del progetto ci sono gli equipaggiamenti della già nota C3 Plus, ma la Collection vanta dettagli aggiuntivi pensati per personalizzare ulteriormente l’estetica della piccola francese, come gli esclusivi Colour Clips Andre Red sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, i cerchi in lega neri da 17 pollici, i vetri posteriori oscurati e il tetto bicolore proposto come optional. All’interno, l’ambiente Urban Blue completa il quadro estetico, mentre restano confermate le rinomate sospensioni Citroen Advanced Comfort, uno dei punti di forza storici del marchio in termini di comfort di marcia.

Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma della C3 Collection parte dal Turbo benzina da 100 CV abbinato al cambio manuale, a cui si affianca la variante Hybrid con trasmissione automatica, pensata per chi cerca maggiore fluidità di guida senza necessariamente virare verso l’elettrico puro. Chiude il quadro la versione 100% elettrica, capace secondo quanto dichiarato dalla Casa di superare i 400 km di autonomia in utilizzo prettamente urbano, una cifra che risponde bene alle esigenze di chi usa l’auto principalmente per gli spostamenti in città. La dotazione è completata da elementi pratici come la retrocamera e gli alzacristalli elettrici posteriori, dettagli che contribuiscono a rendere la Collection una versione più completa rispetto alla gamma base, senza però stravolgerne il posizionamento di prezzo.

C3 sul podio delle vetture più vendute in Italia

La presentazione della nuova serie speciale arriva in un momento particolarmente favorevole per il modello sul mercato italiano. Ad agosto la C3 si è confermata al terzo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia ed è risultata il primo modello a benzina più venduto nel Paese, un risultato che conferma quanto la strategia di Citroen, basata su accessibilità e ampia scelta di motorizzazioni, stia trovando riscontro concreto tra gli automobilisti italiani.

Non manca nemmeno un buon posizionamento sul fronte elettrico: sul segmento a batteria, C3 ha raggiunto una quota del 44,1% all’interno della propria categoria, risultando il terzo modello a zero emissioni più scelto dai clienti privati in Italia. Numeri che confermano come il modello riesca a intercettare con efficacia tanto chi cerca ancora un’auto a benzina accessibile, quanto chi si sta invece avvicinando per la prima volta alla mobilità elettrica.

La scelta di lanciare proprio a Torino la nuova Collection, in un momento di forte slancio commerciale per la C3, sembra insomma una mossa studiata a tavolino da Citroen: consolidare la propria posizione in un segmento sempre più competitivo, offrendo ai clienti un ventaglio ancora più ampio di configurazioni tra cui scegliere, dal turbo benzina più tradizionale fino all’elettrico, passando per l’ibrido, il tutto condito da un piccolo incentivo economico pensato per chi si lascia convincere direttamente sul posto durante i giorni del Salone.