Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Citroën C4 diventa ancora più ricca con la versione Collection

A distanza di alcuni mesi dal lancio, la Nuova Citroën C4 si aggiorna con il debutto di un’edizione speciale davvero interessante. Si tratta della Collection 2025 che va ad ampliare la gamma, offrendo una dotazione molto ricca, basata sull’allestimento Plus. La C di Collection, secondo quanto rivelato dal brand, sta anche per “Carattere“, “Comfort” e “Connettività” che sono gli elementi centrali del progetto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo modello.

Un’edizione speciale molto ricca

La Nuova Citroën C4 Collection punta a soddisfare i clienti più esigenti, alla ricerca di un modello più grande rispetto alla best seller C3, mettendo a disposizione una dotazione ricca e in grado di offrire tanto comfort durante l’utilizzo del veicolo, pur mantenendo un prezzo accessibile. Tra gli elementi che caratterizzano il modello troviamo i cerchi in lega da 18″ Amber Black oltre a inserti aerodinamici neri opachi, un tetto bicolore Perla Nera e vetri posteriori oscurati. C’è anche un badge dedicato “Collection”, oltre ad alcuni accenti in rosso che arricchiscono il design.

La vettura è disponibile nelle colorazioni Okenite White, Mercury Grey, Perla Nera Black ed Eclipse Blue. All’interno, inoltre, troviamo rivestimenti e braccioli in tessuto TEP grigio e i sedili Citroën Advanced Comfort “Urban Grey”. Da segnalare anche un quadro strumenti con display da 7 pollici, posizionato dietro al volante, e un display da 10 pollici per l’infotainment con navigazione 3D. C’è anche un assistente digitale, attivabile con il comando “Ciao Citroën” oltre alla possibilità di sfruttare ChatGPT e alla compatibilità con Android Auto o Apple CarPlay.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, la Citroën C4 Collection sarà disponibile in due varianti. I clienti interessati alla nuova versione del modello, infatti, potranno scegliere tra una versione ibrida e una elettrica. La variante d’accesso alla gamma è la Hybrid 145 CV, con motore tre cilindri 1.2 in grado di erogare una potenza massima di 136 CV, con una coppia massima di 230 Nm. Al motore benzina è abbinato un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che aggiunge 28 CV di potenza e 55 Nm di coppia. A completare la dotazione troviamo uno starter a cinghia da 48 V, un cambio a doppia frizione e una batteria agli ioni di litio da 48 V e 432 Wh. Si tratta di una motorizzazione simile a quella già vista su altri modelli del Gruppo Stellantis, come la recente Alfa Romeo Junior ibrida.

La seconda versione, invece, è quella elettrica e propone un motore da 115 kW a cui viene abbinata una batteria da 54 kWh, per un’autonomia complessiva di 415 chilometri. A partire dal prossimo mese di luglio, la versione elettrica del nuovo modello della Casa francese includerà anche il supporto al sistema V2L, o Vehicle-to-Load, che consente a un’auto elettrica di erogare elettricità a un dispositivo esterno, creando un flusso inverso rispetto a quello normalmente utilizzato in fase di ricarica della batteria.

Il listino prezzi

Il listino prezzi della Nuova Citroën C4 parte da 24.950 euro. Per la versione Collection, invece, servono almeno 30.150 euro che diventano 37.850 euro per la versione elettrica. Le prime consegne del nuovo modello sono previste a partire dal prossimo mese di giugno 2025. I clienti interessati a questa nuova versione della C4 hanno la possibilità di ottenere tutte le informazioni sull’offerta commerciale prevista recandosi in una delle concessionarie del brand.