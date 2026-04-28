Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che inseguono il futuro e altre che lo rendono semplicemente naturale. Nuova Citroën C5 Aircross – in versione ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrica ë-C5 Aircross – interpreta l’evoluzione della mobilità con un approccio elegante e concreto: più autonomia, più comfort, più libertà di scelta. Perché l’elettrificazione, quando è ben fatta, non si impone: si lascia desiderare.

Design deciso, spirito francese

Nuova generazione di C5 Aircross cambia passo, ma senza tradire il DNA Citroën. Le proporzioni sono generose, con una presenza su strada solida e raffinata allo stesso tempo. Il linguaggio stilistico evolve verso forme più tese e aerodinamiche, con una silhouette fluida che migliora l’efficienza energetica e rafforza il carattere del SUV. Il frontale, con la firma luminosa a tre punti e il nuovo logo, comunica immediatamente modernità. Nella versione elettrica, la calandra chiusa contribuisce a migliorare l’aerodinamica e quindi l’autonomia. Il risultato è un SUV che appare muscoloso ma elegante, contemporaneo ma senza eccessi, fedele a quella tradizione francese capace di coniugare comfort e stile con naturalezza. Le dimensioni crescono, il passo si allunga e l’abitacolo guadagna spazio, soprattutto per i passeggeri posteriori. Un dettaglio non secondario in un segmento dove il comfort resta un valore fondamentale.

Il salotto viaggiante secondo Citroën

Citroën ha sempre interpretato l’automobile come uno spazio di benessere, e nuova C5 Aircross ne è la conferma. L’abitacolo segue il concetto C-Zen Lounge: un ambiente luminoso, accogliente, progettato come un vero living contemporaneo.

I sedili Advanced Comfort, con imbottiture evolute e regolazioni elettriche, offrono una sensazione di relax rara nel segmento. Le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® trasformano le asperità della strada in un movimento morbido e filtrato, come se l’auto scorresse su un tappeto volante.

Il grande Waterfall Touchscreen verticale, elemento scenografico e funzionale, organizza le informazioni con logica intuitiva, mentre l’Head-Up Display esteso permette di mantenere lo sguardo sulla strada. La tecnologia non invade: accompagna.

Persino i materiali raccontano una nuova idea di sostenibilità, con componenti riciclati e dettagli innovativi come l’utilizzo di tralci di vite provenienti da vigneti biologici francesi. Un piccolo segno di come tradizione e innovazione possano convivere.

Libertà di scelta: hybrid, plug-in o 100% elettrica

La piattaforma STLA Medium permette a C5 Aircross di offrire una gamma completa di motorizzazioni elettrificate, adattandosi alle diverse esigenze di mobilità.

La versione Hybrid 145 rappresenta la porta d’ingresso all’elettrificazione: consumi ridotti, semplicità d’uso e autonomia superiore a 900 km complessivi. Ideale per chi vuole ridurre le emissioni senza cambiare abitudini.

La plug-in hybrid da 195 CV alza l’asticella, con oltre 100 km di autonomia elettrica in città e una gestione intelligente dell’energia che combina prestazioni e comfort nei lunghi viaggi.

È la filosofia multi-energia che Citroën porta avanti con coerenza: lasciare al cliente il tempo di scegliere il proprio ritmo di transizione.

ë-C5 Aircross: fino a 680 km di autonomia

La vera protagonista è però ë-C5 Aircross, disponibile con due livelli di autonomia:

520 km con motore da 210 CV e batteria da 73 kWh

fino a 680 km con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh

Numeri che cambiano la percezione dell’auto elettrica, rendendola perfettamente adatta anche ai lunghi viaggi. Tre modalità di guida – Normal, Eco e Sport – permettono di adattare il comportamento della vettura alle esigenze del momento, mentre la frenata rigenerativa a tre livelli recupera energia durante la decelerazione. La presenza della pompa di calore contribuisce a preservare l’autonomia anche nelle stagioni più fredde, migliorando l’efficienza complessiva del sistema. Il sistema EV Trip Planner calcola automaticamente le soste di ricarica più efficienti in base al traffico, al percorso e al livello di batteria, trasformando il viaggio elettrico in un’esperienza semplice e prevedibile.

Ricarica veloce e tecnologia V2L

ë-C5 Aircross offre ricarica rapida fino a 160 kW, con tempi particolarmente competitivi:

circa 30 minuti per passare dal 20% all’80% con batteria da 73 kWh

circa 27 minuti con batteria da 97 kWh

Dal 2026 sarà disponibile anche la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dall’auto: dal laptop alla bici elettrica, fino a piccoli elettrodomestici durante un viaggio o un weekend all’aria aperta.

Una funzione che racconta molto del futuro dell’automobile, sempre più integrata nella vita quotidiana.

Il comfort come tradizione, l’elettrico come evoluzione

Nuova Citroën C5 Aircross dimostra che l’innovazione non deve per forza rompere con il passato. Il comfort resta centrale, la tecnologia è al servizio della serenità di guida, mentre la gamma multi-energia permette a ciascun automobilista di trovare la propria strada verso l’elettrificazione.