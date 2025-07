Ufficio Stampa Stellantis La nuova Citroen C5 Aircross è ordinabile

La gamma Citroen si arricchisce con un nuovo modello: a partire da questa settimana, infatti, è possibile ordinare la Nuova Citroen C5 Aircross. Si tratta di un modello che ricopre un ruolo chiave nel programma di elettrificazione del brand francese. C5 Aircross è il SUV più grande della gamma del marchio e punta a soddisfare le esigenze della clientela alla ricerca di una vettura spaziosa e confortevole, in grado di ritagliarsi uno spazio da protagonista nel segmento C. Per la prima fase di commercializzazione, il nuovo modello di Citroen sarà disponibile con una gamma composta da una versione ibrida e una elettrica ma, in futuro, sono in arrivo diverse novità.

Il nuovo SUV francese

La nuova generazione di Citroen C5 Aircross si prepara a conquistare il mercato europeo. Per soddisfare le esigenze degli automobilisti, il nuovo modello arriva sul mercato in due varianti. La prima è la Hybrid 145 che ricopre il ruolo di versione d’accesso alla gamma con il suo motore elettrificato da 145 CV. Da segnalare anche il debutto della versione elettrica e-C5 Aircross Comfort Range, con un’autonomia di 520 chilometri (grazie a una batteria da 73 kWh) e con un motore da 210 CV. In futuro, inoltre, la gamma si arricchirà con il debutto di una versione Plug-in Hybrid e della seconda variante elettrica, la Long Range, con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh. La versione Long Range è in grado di garantire un’autonomia di ben 680 chilometri con una carica completa della batteria. C5 Aircross, rispetto al modello precedente, diventa più grande con una lunghezza di 4,652 metri e un incremento di 16 centimetri. Cresce anche il passo che arriva fino a 2,784 metri, con un incremento di 6 centimetri.

Il nuovo SUV del brand francese è disponibile in tre allestimenti, con la versione base You, l’allestimento intermedio Plus e la versione top di gamma Max. La versione You sarà disponibile solo con la Hybrid 145 e l’elettrica Comfort Range. Quest’allestimento include i fari anteriori e posteriori full LED, un cruscotto digitale da 10 pollici e al grande schermo centrale Waterfall da 13 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, le sospensione Citroen Advanced Comfort e il Pack Safety con una ricca dotazione di sicurezza. Ci sono anche la funzione Stop & Go, i sensori di parcheggio posteriori, il sistema Keyless Start per l’accensione e lo spegnimento del motore, e il volante multifunzione. L’elettrica ha un caricatore di bordo da 11 kW ma supporta anche la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 160 kW.

I prezzi

La nuova Citroen C5 Aircross è ordinabile da questa settimana in tutte le concessionarie del brand francese con prezzi a partire da 29.900 euro, sfruttando la promo lancio riservata alla versione Hybrid 145. L’obiettivo è bissare il successo ottenuto dalla Citroen C3. Per quanto riguarda la variante elettrica disponibile al lancio, invece, il modello è ordinabile con prezzi a partire da 36.690 euro.