La Nuova Citroën C5 Aircross è la protagonista assoluta del nuovo porte aperte in programma il 15 e 16 novembre nelle concessionarie della Casa francese

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Nuovo porte aperte per Citroën

Nel corso del weekend del 15 e 16 novembre le concessionarie Citroën resteranno aperte per accogliere tutti i potenziali clienti italiani. Il motivo è semplice: la Casa ha organizzato un evento dedicato alla nuova gamma Citroën C5 Aircross che debutta in Italia con l’obiettivo di diventare un vero e proprio punto di riferimento per la clientela alla ricerca di un SUV grande, confortevole, ricco di tecnologia e con la possibilità di sfruttare l’elettrificazione. Il modello, ricordiamo, è disponibile anche in versione elettrica, con una configurazione Comfort Range già ordinabile e con una variante Long Range che, invece, arriverà nel corso delle prossime settimane. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del SUV che ha le carte in regola per diventare un nuovo protagonista del mercato italiano ed europeo nel corso dei prossimi mesi.

Un porte aperte dedicato all’ammiraglia

La Citroën C5 Aircross, già ordinabile dalla scorsa estate, rappresenta una delle novità più interessanti del recente passato della Casa francese. Si tratta, infatti, del SUV più grande della gamma che diventa la nuova ammiraglia del brand, con l’obiettivo di soddisfare la clientela più esigente. Pur mantenendo un certo livello di accessibilità, C5 Aircross rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il marchio del Gruppo Stellantis. Il modello vuole offrire un’esperienza di fascia superiore proponendo l’abitacolo C-Zen Lounge, con materiali curati nei minimi dettagli e tanto spazio per passeggeri e bagagli. C’è anche il Waterfall Touchscreen oltre all’Head-Up Display esteso.

I prezzi del SUV

Il listino prezzi della Citroën C5 Aircross parte da 33.990 euro, scegliendo la versione Hybrid 145 Automatico e l’allestimento You. Servono 3.000 euro in più per la versione Plus e altri 3.000 euro per passare alla top di gamma Max. C’è spazio anche per la Plug-In Hybrid 195 Automatico, disponibile con prezzi da 42.990 euro per la Plus. Anche in questo caso, sono necessari 3.000 euro in più per l’allestimento Max.

A completare la gamma troviamo la versione elettrica da 210 CV, disponibile con configurazione Comfort Range e, quindi, con motore da 210 CV e batteria da 73 kWh, per un’autonomia di 520 chilometri. Il prezzo di partenza è di 37.690 euro, con allestimento You, con possibilità di passare agli allestimenti Plus e Max che prevedono lo stesso costo aggiuntivo descritto in precedenza.

Non è ancora ordinabile (ma arriverà nelle prossime settimane) la configurazione Long Range con motore da 230 CV e con batteria da 97 kWh. Questa variante del SUV della Casa francese offre migliori prestazioni e, soprattutto, garantisce un’autonomia incrementata con la possibilità di raggiungere 680 chilometri di percorrenza con un “pieno” del pacco batterie.

Grazie alla promozione lancio, che sarà disponibile per tutto il porte aperte e per il resto del mese di novembre, è possibile acquistare la Nuova Citroën C5 Aircross con prezzi da 28.900 euro e con l’opportunità di optare per il finanziamento a partire da 249 euro al mese. Maggiori dettagli in merito alla vettura e alla promozione in corso sono disponibili sul sito della Casa oppure in una delle concessionarie Citroën che, come detto in precedenza, resteranno aperte questo weekend per accogliere la clientela interessata.