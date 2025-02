Scatta l’operazione nostalgia per la microcar Ami della Casa francese. Vi tornerà in mente il Type H che ha segnato un’epoca d'oro per la Citroën

Fonte: Getty Images La Citroën AMI si trasforma in un furgone retrò Type H

In un mondo di city car sempre più simili può bastare l’acquisto di un kit per differenziarvi dalla massa. La carrozzeria Caselani ha dato lustro al passato del brand transalpino, trasformando la microcar full electric Citroën Ami in una replica in miniatura del furgone Type H, nato dell’estro di Flaminio Bertoni e realizzato in quasi mezzo milione di unità. La Citroën Type-Ami è in questi giorni protagonista al salone Retromobile di Parigi.

La vettura è frutto della partnership tra il designer della Caselani David Obendorfer e il Centro stile Citroën, sotto la direzione di Pierre Leclercq. Il noto carrozziere di Sospiro l’ha battezzata Caselani Type Ami, seguendo il design essenziale che permetterà di unire tradizione e innovazione con un tocco retrò. La Ami è una microcar full electric presentata il 27 febbraio 2020 alla Paris La Défense Arena. L’auto, come avrete intuito dal nome, inneggia all’amicizia. Il design delle Citroen Ami 6 e Ami 8, realizzate negli anni ’60 e ’70, è stato ripreso per ottenere un risultato che farà scendere una lacrimuccia a coloro che hanno più di una ruga sul viso.

Il kit per trasformare la Citroën Ami

Costituito da pannelli in vetroresina e da elementi necessari per l’installazione, il kit non appesantisce il mezzo, dal momento che nel montaggio sono stati rimossi i pezzi originali. È compatibile con tutti i modelli della Citroën Ami, anche quelli precedenti al restyling presentato allo scorso Salone di Parigi. La Ami è lunga appena 240 cm, 30 cm in meno di una vecchia Smart Fortwo, e vanta una tecnologia 100% elettrica sotto il cofano. E’ stata elaborata anche una versione buggy. La Ami, con le sembianze tipiche di una Type H, era già stata paparazzata in Belgio e in Italia.

La Caselani Type Ami può contare sulle stesse caratteristiche tecniche della Ami con il medesimo motore elettrico da 6 kW di potenza e una batteria da 5,5 kWh, per un’autonomia nell’ordine di circa 75 chilometri percorribili con una sola ricarica. Il kit è in fase di approvazione presso la Casa francese e sarà commercializzato nel mese di febbraio ed è già possibile prenotarne uno presso la Caselani. Disponibile in sei colori pastello e tre metallizzati costa circa 5.000 euro, mentre il listino della Type-Ami completa partirà da circa 13.000 euro. Le colorazione sono le seguenti: sei tonalità standard pastello (Avorio Carrara, Blu Cremona, Arancione Mandarin, Giallo Service, Grigio Cemento e Verde British) e 3 tonalità premium metallizzate (Grigio Dark Shadow, Giallo Agueda e Verde Kapari).

Rivive il design della Citroën Type H

Il Citroën Type H è stato prodotto dal 1947 al 1981 in 473.289 esemplari. Per la creazione del furgone, come per la 2CV, il progetto venne affidato a Flaminio Bertoni e André Lefèbvre, ai quali si aggiunse Pierre Franchiset. Il Type H, costruito sulla base della Traction Avant, aveva una monoscocca con motore e cambio a sbalzo in avanti, con una porta laterale scorrevole e con il piano di carico (35 cm) più basso della categoria.

La trazione era anteriore e aveva soluzioni futuristiche. La prima serie equipaggiava il motore da 1647 cm³ della vecchia 7 Traction Avant, capace di sprigionare una potenza di 45 CV, che salirono a 48 con l’arrivo del motore da 1911 cm³ disposto sia sulle Traction Avant che sulle successive DS 19. C’era anche una versione diesel, equipaggiata dal motore Indenor TMD da 1816 cm³, il medesimo usato sulle Peugeot 403. Realizzato in lamiera ondulata per renderlo più robusto poteva trasportare ben 1200 kg.