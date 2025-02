La Dacia Sandero guida il mercato delle city car di segmento B in Italia confermandosi una best seller alle spalle della Fiat Panda: ecco la Top 10 completa

Fonte: Ufficio Stampa Dacia La Sandero guida la Top 10 delle city car più vendute in Italia

Le city car continuano a essere una delle tipologie di vetture più richieste sul mercato italiano delle quattro ruote, grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo e alle tante opzioni disponibili. Il mese di gennaio 2025 si è concluso da poco ed è, quindi, il momento giusto per fare il punto su quali sono state le city car più vendute in Italia, andando a considerare i risultati ufficiali relativi al segmento B del mercato. Ricordiamo che a guidare il mercato italiano è sempre la Fiat Panda (modello di segmento A) che ha totalizzato oltre 13.000 unità immatricolate.

Le 10 city car più vendute

Ad aprire la Top 10 delle city car più vendute in Italia, nel corso del mese di gennaio 2025, è la Suzuki Swift, un modello iconico per via del suo stile sportivo. La piccola della casa nipponica ha totalizzato 697 unità vendute. Nona posizione, invece, per la Skoda Fabia che, con un totale di 751 unità, si è ritagliata il suo spazio sul mercato dove poterebbe crescere ancora grazie a una nuova edizione speciale.

All’ottavo posto della Top 10 troviamo la Lancia Ypsilon che, con l’arrivo della nuova generazione, ha oggi un posizionamento commerciale diverso, con un listino più alto. Le vendite rispetto alla generazione precedente sono, quindi, inferiori ma Stellantis punta molto su Lancia per rafforzare la sua presenza nel segmento premium.

In settima posizione c’è spazio per un altro modello premium, l’Audi A1, che ha totalizzato 965 unità vendute. Sesta piazza per la MG3, modello che con 1.157 unità immatricolate in Italia si conferma un punto di riferimento importante della gamma MG Motor. Nella Top 5 troviamo la Renault Clio, quinta con un totale di 2.171 unità vendute, e la Opel Corsa, quarta con 2.340 unità.

Il podio è formato da alcuni dei modelli più venduti in Italia. In terza posizione, infatti, c’è la Toyota Yaris, con 2.935 unità immatricolate. La city car nipponica è un vero e proprio riferimento del segmento delle auto ibride. Seconda piazza per la Peugeot 208, che raggiunge un totale di 3.727 unità immatricolate (con un netto incremento rispetto alle 3.058 unità dello scorso anno).

Prima posizione, tra le city car più vendute in Italia, per la Dacia Sandero, uno dei modelli più venduti in Europa e secondo modello più venduto in Italia, alle spalle della già citata Panda. Nonostante un calo di oltre 1.000 unità, la Sandero si conferma la best seller tra le city car italiane. La Sandero è stata anche tra le auto più vendute in Italia nel 2024.

I SUV più venduti

Nel segmento B, però, non ci sono solo city car ma c’è spazio anche per tanti SUV. In questo caso, tra i modelli più venduti troviamo il Dacia Duster, che ha totalizzato 4.363 unità immatricolate, posizionandosi al terzo posto della classifica. Seconda posizione, invece, per la Citroen C3, un vero e proprio ibrido tra city car e SUV. Per la vettura del brand francese ci sono 4.559 unità vendute. Prima posizione, invece, per la Jeep Avenger che ha raggiunto un totale di 4.685 unità immatricolate in Italia, confermandosi un successo enorme per Jeep.