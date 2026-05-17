Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Le migliori citycar usate per neopatentati nel 2026

La prima auto non si scorda mai. Che sia per andare all’università, al lavoro o semplicemente per conquistare un po’ di indipendenza, la citycar resta ancora oggi una delle scelte più intelligenti per un neopatentato che vive nei centri urbani. Dimensioni compatte, costi di gestione contenuti, facilità di parcheggio e consumi ridotti: tutto quello che serve per iniziare a guidare senza ansia e senza spendere cifre esagerate.

Il mercato dell’usato, poi, nel 2026 offre opportunità particolarmente interessanti. Con meno di 15 mila euro si possono trovare vetture praticamente nuove, spesso con pochissimi chilometri e dotazioni di sicurezza ormai complete anche nei segmenti più piccoli. Frenata automatica, mantenimento di corsia, infotainment evoluti e motori efficienti non sono più un lusso riservato alle auto premium. Tra benzina, mild hybrid ed elettriche, ecco quindi le migliori citycar usate per neopatentati sotto i 15 mila euro nel 2026.

Toyota Aygo X

Tra le citycar moderne più riuscite degli ultimi anni c’è senza dubbio la Toyota Aygo X. Piccola fuori ma con un look da mini crossover, ha conquistato il mercato grazie a uno stile originale e a una praticità sorprendente per le dimensioni. Per un neopatentato è una delle auto più intelligenti da acquistare oggi.

Con meno di 15 mila euro si trovano facilmente esemplari recentissimi, spesso km0 o con pochissimi chilometri, equipaggiati con il tre cilindri benzina 1.0 da 72 CV. Un motore semplice, brillante quanto basta per la città e soprattutto estremamente economico nei consumi. Scendendo verso i 12 mila euro si trovano vetture con ancora pochi chilometri, spesso ancora in garanzia ufficiale.

La Aygo X punta molto sulla facilità di utilizzo. La posizione di guida rialzata migliora la visibilità nel traffico, mentre lo sterzo leggero e il raggio di sterzata ridotto la rendono perfetta nei parcheggi cittadini. Nonostante la compattezza offre anche una buona sensazione di sicurezza grazie a una struttura moderna e a una dotazione ADAS completa per il segmento. In più c’è tutta la reputazione Toyota in termini di affidabilità. Una caratteristica che pesa parecchio quando si parla di prima auto.

Fiat Panda

Ci sono auto che sembrano immortali e la Fiat Panda è una di queste. Ancora oggi domina le classifiche di vendita italiane e continua a essere una delle migliori scelte per i neopatentati. Il motivo è semplice: costa poco mantenerla, è pratica, robusta e incredibilmente facile da guidare.

Con meno di 13 mila euro nel mercato dell’usato si trovano Panda mild hybrid di uno o due anni di vita, con pochissimi chilometri e il noto motore 1.0 FireFly da 69 CV. Una motorizzazione perfettamente compatibile con i limiti per neopatentati e capace di consumi davvero contenuti soprattutto in città.

La Panda continua a puntare tutto sulla concretezza. Non cerca effetti speciali ma funziona bene in qualsiasi situazione. Le sospensioni morbide aiutano sulle strade dissestate, l’abitacolo è semplice da comprendere anche per chi ha appena iniziato a guidare e le dimensioni compatte la rendono perfetta nei centri urbani italiani.

Hyundai i10

La Hyundai i10 rappresenta una delle alternative più sottovalutate nel segmento delle citycar. Eppure negli ultimi anni la coreana è cresciuta moltissimo, sia nella qualità percepita sia nella tecnologia di bordo, avvicinandosi alle compatte di categoria superiore. Con meno di 15 mila euro si trovano esemplari praticamente nuovi, con meno di 20 mila km percorsi e motore 1.0 benzina da 63 CV. Una meccanica semplice ma molto affidabile, ideale per chi cerca bassi costi di gestione e una guida tranquilla.

Rispetto a molte rivali europee, la i10 colpisce per la qualità dell’abitacolo. Lo spazio interno è sorprendente e anche quattro adulti riescono a viaggiare senza particolari sacrifici. Non manca poi una buona dotazione tecnologica con schermo centrale, compatibilità smartphone e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Su strada è stabile e più matura di quanto le dimensioni facciano immaginare. In città resta agilissima, ma riesce a cavarsela bene anche fuori dai centri urbani grazie a una buona insonorizzazione e a sospensioni ben calibrate.

Smart Fortwo

Quando si parla di mobilità urbana pura, la Smart Fortwo continua a essere un riferimento assoluto. Nessuna auto riesce ancora oggi a essere così compatta e maneggevole nel traffico. Per chi vive in città congestionate o deve affrontare parcheggi impossibili ogni giorno, resta una soluzione praticamente unica.

Nel 2026 con meno di 15 mila euro si trovano sia le ultime versioni benzina sia le varianti elettriche EQ. Proprio queste ultime sono diventate molto interessanti sul mercato dell’usato perché la svalutazione elevata permette di acquistare esemplari recenti anche intorno ai 10 mila euro.

La Smart elettrica è perfetta per la città: silenziosa, immediata nella risposta dell’acceleratore e facilissima da parcheggiare grazie alle dimensioni ridottissime. L’autonomia limitata resta il principale compromesso, ma per chi percorre pochi chilometri al giorno può trasformarsi in un vantaggio economico notevole.

Le versioni benzina invece continuano a essere una scelta più versatile, soprattutto per chi deve uscire spesso dai centri urbani. Rimane comunque una vettura molto particolare, non adatta a tutti, ma che sa diventare quasi insostituibile una volta capita.

MG3

Chi desidera qualcosa di più spazioso senza abbandonare il mondo delle auto economiche dovrebbe guardare con attenzione alla MG3. La compatta cinese è diventata rapidamente una delle sorprese del mercato grazie a un rapporto qualità/prezzo estremamente aggressivo. Nel mercato dell’usato recente si trovano MG3 dello scorso anno con pochissimi chilometri a meno di 15 mila euro. La motorizzazione benzina da 116 CV, pur restando compatibile con le normative per neopatentati più recenti, offre prestazioni decisamente più vivaci rispetto alle classiche citycar.

La MG3 punta molto sullo spazio interno e sulla tecnologia. L’abitacolo è moderno, ben equipaggiato e ricco di schermi e sistemi digitali che piacciono particolarmente ai guidatori più giovani. Anche il comfort generale è superiore rispetto a molte citycar tradizionali.

Fiat 500 elettrica

Per chi cerca una citycar elettrica usata nel 2026 c’è sicuramente la Fiat 500 elettrica. La reinterpretazione moderna dell’icona italiana ha convinto praticamente tutti grazie a uno stile riuscito, interni curati e una guida estremamente piacevole.

Con meno di 13 mila euro si trovano esemplari di 3 o 4 anni con pochissimi chilometri. La scelta migliore resta quella equipaggiata con batteria da 42 kWh, capace di garantire oltre 300 km di autonomia dichiarata e decisamente più sfruttabile nella vita quotidiana rispetto alla variante con batteria più piccola.

La 500 elettrica è perfetta per i neopatentati che vivono in città e hanno la possibilità di ricaricare facilmente a casa o sul posto di lavoro. L’assenza del cambio automatico semplifica ulteriormente la guida, mentre la coppia immediata rende gli spostamenti urbani fluidi e rilassanti.

Anche la qualità generale sorprende. Gli interni sono ben rifiniti, il design mantiene il fascino della 500 originale e la tecnologia di bordo è da segmento superiore. Rimane una citycar compatta, quindi non particolarmente spaziosa, ma per utilizzo urbano è difficile trovare qualcosa di più piacevole.

In più, il mercato dell’usato elettrico sta vivendo una forte svalutazione, trasformando modelli come la 500e in occasioni molto più accessibili rispetto a pochi anni fa.