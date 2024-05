Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF La top 10 delle auto più vendute ad aprile

Archiviato un mese di marzo negativo, il mercato dell’auto in Italia torna a galoppare ad aprile, grazie anche due giorni lavorativi in più che sono stati abilmente sfruttati. Le nuove immatricolazioni hanno toccato quota 135.984 (9.775 in più rispetto allo stesso mese del 2023) che equivalgono a un’impennata del saldo attivo del 7,75%. Buona la performance dei privati, con un incremento del 13,75%, grazie a 69.783 immatricolazioni, ma lo è altrettanto quella del canale business che migliora del 6,96%. Il primo quadrimestre, con 586.665 unità, registra una crescita del 6,1% sullo stesso periodo 2023 (ma resta ancora a -17,7% su gennaio-aprile 2019). Difficile recuperare il gap perduto con l’ultimo anno prima della pandemia, forse gli incentivi auto potrebbero dare una mano ulteriore.

Bene full hybrid e benzina

Tra le alimentazioni, il motore a benzina nel mese di aprile cresce in volume e guadagna 2,4 punti di quota, raggiungendo il 31,6% del totale, 31,1% nel cumulato (+3,5 p.p.). Altro capitombolo per il diesel che discende al 14,4% di share nel mese (-5,4 p.p.) e al 15,0% nei 4 mesi (-4,6 p.p.). Il Gpl registra un andamento migliore del mercato complessivo e chiude aprile all’8,5% (+0,2 p.p.) e i 4 mesi al 9,1% (+0,1 p.p.), il metano rappresenta lo 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato, ed è praticamente ininfluente.

Le vetture ibride in aprile guadagnano 5 punti e arrivano al 39,7% di quota, al 38,6% nel cumulato (+3,1 p.p.), con un 10,7% per le “full” hybrid e 29,0% per le “mild” hybrid. Le auto BEV in aprile perdono 0,8 punti e si fermano al 2,3% di share (al 2,8% in gennaio-aprile), le PHEV retrocedono di 1,5 punti rispetto a un anno fa, al 3,3% (3,2% nel cumulato), comunque 1 punto sopra alle BEV, rappresentando un’anomalia italiana.

Il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci così commenta i dati di aprile: “Un quadro macroeconomico rafforzato e un primo trimestre migliore delle attese per le immatricolazioni di autovetture, portano a rivedere al rialzo di 30.000 unità la stima per il mercato nel 2024, con un volume totale previsto a fine anno di 1.630.000 auto, in crescita di circa 63.500 unità sul 2023 (+4,1%). Il confronto con il periodo pre-pandemia registra però ancora una distanza del 15,0% sul 2019”.

La top ten delle auto più vendute ad aprile 2024

Non fa assolutamente più notizia, e ci mancherebbe altro, ma la Fiat Panda si conferma ancora una volta la più apprezzata dagli automobilisti nostrani. La citycar per antonomasia strega con la sua bacchetta magica il mese di aprile, ergendosi davanti a tutti, doppiando addirittura la seconda arrivata. Quest’ultima è medaglia d’argento ed è anche la prima delle straniere nel Bel Paese: la Dacia Sandero. L’utilitaria del Brand romeno viaggia costantemente sulla cresta dell’onda, merito di un perfetto bilanciamento tra qualità-prezzo. Sul terzo gradino del podio una vecchia conoscenza, la Lancia Ypsilon, ancora in versione ex FCA. La compatta chic registra numeri molto intriganti, anche se nel frattempo è già scesa in campo l’erede, figlia di una vera rivoluzione. In top 5 ci arrivano anche la sempreverde Citroen C3, in vecchio formato, e l’altrettanto apprezzata Toyota Yaris, che batte la “sorella” Yaris Cross.

Ecco la classifica delle 10 auto più vendute ad aprile 2024: