Ad agosto il mercato europeo delle quattro ruote ha regalato più di una sorpresa. Con 790.177 immatricolazioni complessive, il mese si chiude in crescita rispetto all’anno scorso, ma la vera notizia è come sia cambiata la geografia delle preferenze degli automobilisti. Non più le solite certezze, ma un equilibrio che si sposta tra crossover compatti, elettriche e, sempre più, modelli provenienti dalla Cina. Una fotografia che racconta bene la trasformazione che l’auto sta vivendo in questo periodo di grandi cambiamenti.

La classifica

A guidare la graduatoria di agosto c’è un nome che conosciamo bene: Volkswagen T-Roc, con oltre 16.000 immatricolazioni. Il SUV compatto appena aggiornato del marchio tedesco ha scalzato ad agosto la Dacia Sandero, storica “regina” delle vendite, e la Toyota Yaris Cross, che completa il podio. Un segnale chiaro di come il gusto degli automobilisti europei si stia spostando sempre più verso crossover che uniscono praticità e dimensioni contenute, perfetti sia per la città che per i viaggi.

Subito dietro resistono modelli amatissimi come Renault Clio e Opel Corsa, a conferma che le utilitarie continuano ad avere un ruolo centrale, anche se meno dominante rispetto al passato. Una tendenza che si osserva da mesi e che ad agosto si è consolidata. Ecco la classifica completa:

Volkswagen T-Roc Dacia Sandero Toyota Yaris Cross Volkswagen Tiguan Renault Clio Hyundai Tucson Dacia Duster Toyota Yaris Opel Corsa Volkswagen Golf

Crescita continua dell’elettrico

Un trend che nonostante le critiche non conosce rallentamenti. Neanche l’attesa degli ecoincentivi previsti per ottobre ha fermato il mercato delle BEV, che ha registrato un +27% rispetto ad agosto 2024. Una crescita costante, che conferma come la transizione sia ormai entrata nella quotidianità degli automobilisti europei. La Tesla Model Y (esclusa dagli sconti di ottobre) rimane la più venduta tra le elettriche, pur con volumi più contenuti rispetto agli exploit degli anni passati. Accanto a lei crescono rivali sempre più agguerrite, dalle Volkswagen ID.4 e ID.3 fino alle nuove proposte dei marchi cinesi. Interessante anche la performance della Renault Megane E-Tech, che si sta ritagliando uno spazio importante nel segmento delle compatte elettriche.

Sorprese dalla Cina

La vera scossa, però, arriva proprio dalla Cina. I dati parlano chiaro: sommando tutti i circa 40 Brand si raggiungono 43.500 unità vendute in Europa ad agosto, pari a un incredibile +121% rispetto al 2024. Numeri che raccontano l’avanzata di marchi come BYD, MG e Nio, capaci di conquistare clienti grazie a prezzi competitivi ed elevate dotazioni tecnologiche. Non si tratta più di un fenomeno marginale, ma di una realtà che sta ridisegnando gli equilibri del mercato, con ancora tanti protagonisti che devono arrivare in Europa. Basti pensare che la totalità delle vendite di agosto dei Brand provenienti dalla Cina supera le vendite di marchi come Audi o Renault.

Il quadro che esce da questo agosto 2025 è chiaro: il mercato europeo sta cambiando pelle. La T-Roc in vetta è un segnale della forza dei crossover compatti, ma la crescita dell’elettrico e l’arrivo dei brand cinesi sono i veri elementi destinati a segnare il futuro. Per le Case tradizionali, soprattutto quelle europee, la sfida è appena iniziata: difendere quote di mercato in un contesto che corre veloce verso una mobilità diversa, fatta di tecnologia, sostenibilità e nuove abitudini di consumo.