Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Mecum Auctions Cobra Shelby 427 del 1964 all'asta: venduta per 25 milioni

Ci sono automobili che valgono molto più della somma dei loro componenti, della potenza del motore o delle prestazioni dichiarate. Sono vetture che hanno attraversato la storia, contribuendo a scriverla, rappresentando la continua evoluzione del mondo automotive. Shelby Cobra 427 del 1964 rientra in questa categoria, conosciuta dagli appassionati con il nomignolo di “Flip-Top”.

Un esemplare unico, costruito attorno alla visione di Carroll Shelby e al lavoro di Ken Miles, che si prepara a diventare uno dei protagonisti più importanti sul mercato delle auto da collezione, grazie alla valutazione da 25 milioni di dollari. L’appuntamento per la vendita di questo modello iconico è fissato per il 16 gennaio 2027, quando la vettura sarà esposta da Mecum Auctions a Kissimmee, in Florida.

La leggenda nata dalla sfida americana

La storia di Cobra e di Carroll Shelby, pilota e costruttore texano, è inseparabile. Fu lui a intuire come la leggerezza e l’agilità di una sportiva britannica potessero diventare un’arma formidabile se abbinate alla potenza di un motore americano. Il progetto nacque dunque dalla collaborazione con AC Cars, partendo dalla struttura della AC Ace e sostituendo il propulsore originale con un V8 Ford.

L’idea era abbinare il peso contenuto e il telaio essenziale con un motore dalla coppia generosa. Cobra divenne così una delle più riconoscibili sportive americane, capace di mettere in difficoltà avversari molto più sofisticati, alimentando così la rivalità con Ferrari. Con l’arrivo del modello 427 crebbe ancora di più il suo blasone. Il motore Ford big-block da 7 litri richiedeva un telaio più largo e una struttura rivista. Diventava così una macchina sempre più vicina all’impostazione dell’auto sportiva.

Documentazione e pezzi originali

A rendere particolarmente importante questa Shelby è il lavoro svolto per riportarla alle specifiche del 1964. La vettura è stata sottoposta a un restauro durato quattro anni da parte di Legendary Motorcar, con l’impiego di componenti originali o ricambi d’epoca mai utilizzati, rispettando la configurazione storica. Questa Cobra 427 conserva il telaio, la carrozzeria, il motore, i freni e le sospensioni del tempo. Anche il chilometraggio risulta essere contenuto: solo 6.592 chilometri.

La presenza anche della documentazione originale, con fatture intestate a EER Motors Inc. dell’1 luglio 1966 e a AC Cars Limited del 20 luglio 1965, dimostra ancora di più la rarità e la completezza dell’asta. Da notare anche la scritta “less engine and gear box” che significa come la vettura fosse fornita senza motore e trasmissione, coerentemente con il processo di costruzione di Cobra tra Regno Unito e Stati Uniti.

Perché un valore così elevato

Anche rispetto ad altre Shelby Cobra 427, il valore stimato di 25 milioni di dollari risulta molto elevato. Il modello “Flip-Top” però rappresenta il risultato di un periodo in cui i confini tra automobile stradale, prototipo e vettura da corsa erano molto più sottili di oggi.

La presenza di componenti originali e di documentazione che ne verificano la provenienza sono un tassello essenziale per ogni collezionista. Parliamo inoltre di una vettura ufficiale Shelby American che ha partecipato alla 12 Ore di Sebring nel 1964. La sua prossima apparizione all’asta Mecum sarà molto di più di una semplice vendita di auto storica, ma l’occasione per conoscere quanto il mercato è disposto a riconoscere per un prezzo unico della storia Shelby.