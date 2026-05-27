La supercar del Biscione, fra performance top e design iconico, ha ricevuto la Menzione d'Onore al XXIX Premio Compasso d'Oro ADI

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis La nuova Alfa Romeo 33 Stradale premiata

Nel passato recente poche vetture sportive sono paragonabili allo stile artigianale dell’Alfa Romeo 33 Stradale. Per una volta un modello di ultima generazione non ha fatto rimpiangere un capolavoro del passato, regalando una gioia ai puristi.

Il valore dell’Alfa Romeo è stato riconosciuto anche dalla giuria internazionale del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI che ha attribuito alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale la Menzione d’Onore nella categoria “Design per la mobilità”. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti al mondo nell’ambito del design industriale, conferito con una cerimonia di premiazione svoltasi di recente a Milano, presso l’ADI Design Museum.

Autentico capolavoro italiano

Nel 1967 fu Franco Scaglione a creare le forme di uno dei bolidi più esclusivi al mondo. La 33 Stradale è considerata un’auto leggendaria, anche grazie alla sua estetica inimitabile. È stata prodotta in soli 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. Il telaio, il motore e il cambio furono concepiti dal reparto corse dell’Alfa Romeo. I traguardi ottenuti nel Motorsport ebbero delle ricadute fenomenali anche sul prodotto auto. Si trattò della prima vettura a presentare le portiere con apertura a farfalla, incernieriate sul tetto.

Il punto di forza era la leggerezza. Sotto il cofano il motore V8 era abbinato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti con differenziale autobloccante e sbalzo oltre l’assale posteriore. Con 690 kg sulla bilancia la sportiva accelerava da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi, riuscendo a raggiungere una velocità massima di 260 km/h. Con 270 cavalli di potenza diventò una delle auto aspirate più potenti della sua generazione.

Con gli strumenti moderni i design hanno saputo enfatizzare il DNA del Biscione con la “bellezza necessaria” attuale, creando un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e trattamenti delle superfici. Le forme sinuose sono l’emblema della raffinatezza del marchio di Arese. Gli interni sono caratterizzati da un design minimalista e da materiali concepiti per enfatizzare l’esperienza racing.

Palmares da record per Alfa Romeo

La supercar milanese è stata realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, un numero non casuale, grazie a un processo artigianale unico con standard di altissima qualità e una maniacale cura del dettaglio. La partnership con la Carrozzeria Touring Superleggera, che ha firmato alcune delle più belle Alfa Romeo della storia ha dato i suoi frutti. Cuore pulsante della nuova Alfa Romeo 33 Stradale è un V6 biturbo da 3.0 litri capace di sprigionare oltre 620 cavalli di potenza.

Si tratta di una vettura speciale, progettata su misura attraverso un dialogo diretto con il cliente, che ha meritato il riconoscimento dell’Associazione per il Disegno Industriale. Nel 2018 fu la Giulia a ricevere il Compasso d’Oro nella sua XXV edizione, in una fase delicata per il brand. La Brera, anni prima, aveva ottenuto il premio poiché “una delle automobili più belle e affascinanti che siano state mai realizzate”. Nel 2014, infine, la Giulietta aveva ottenuto la Menzione d’Onore in occasione del XXIII Compasso d’Oro.

Il Premio Compasso d’Oro ADI è nato nel 1954, diventando il più autorevole riconoscimento mondiale di design. Partorito da una intuizione di Gio Ponti viene curato dall’ADI. L’Osservatorio permanente del Design dell’ADI – commissione di designer, critici, storici e giornalisti specializzati – seleziona e valuta i migliori prodotti al mondo. I progetti vengono conservati nella Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI, esposta all’ADI Design Museum di Milano e dichiarata dal Ministero della Cultura “di eccezionale interesse artistico e storico” quale patrimonio nazionale dal 2004.