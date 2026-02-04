Dalle tedesche alla giapponesi, quali sono le compatte più interessanti sul mercato dell’usato, con pochi chilometri e un ottimo rapporto qualità/prezzo

Con 20.000 euro oggi compri queste compatte usate

In Italia si comprano sempre meno auto nuove, al contrario dell’usato che continua a dimostrarsi un mercato in crescita. Una tendenza dettata dall’aumento di prezzo continuo negli ultimi anni, che non è seguito dal potere di acquisto delle famiglia. Così il nuovo è diventato un lusso che in molti non si possono più permettere e l’usato assume un fascino maggiore. Al prezzo di una citycar generalista ci si può infatti portare a casa berline compatte di fascia premium, che con le loro dimensioni riescono a rispondere alle necessità di tutta la famiglia. In più così si è al riparo dalla perdita del valore che colpisce le auto nuove, che inizia non appena le vetture varcano la soglia del concessionario, per non parlare poi di tutti i costi nascosti, i finanziamenti non vantaggiosi e le attese.

Ecco perché sempre più persone preferiscono orientarsi su vetture con qualche anno sulle spalle, pochi chilometri e un rapporto qualità/prezzo decisamente più interessante. Con un budget massimo di 20.000 euro – ovvero il prezzo di una citycar nuova ben accessoriata – è possibile portarsi a casa modelli usati recenti, con meno di 100.000 km e, in numerosi casi, addirittura con percorrenze dimezzate. Abbiamo quindi selezionato sette compatte che, per affidabilità, contenuti e appeal sul mercato dell’usato, rappresentano alcune delle migliori occasioni da tenere d’occhio nel 2026.

Volkswagen Golf

Un’auto che non ha bisogno di presentazioni, una delle compatte più amate di sempre, che ha scritto la storia Volkswagen. La Golf può vantare oltre 50 anni e 8 generazioni, che le hanno permesso di costruirsi un nome fatto di qualità costruttiva, solidità percepita e uno stile senza tempo. Rispetto al passato, questa ottava generazione ha reinterpretato lo stile della plancia portando con sé una massiccia digitalizzazione.

Sul mercato dell’usato, sotto la soglia dei 20.000 euro si trovano molti esemplari dell’ultima generazione di Golf 8, con meno di 70.000 km e immatricolati tra il 2020 e il 2023. La scelta di motorizzazioni varia dai diesel TDI ai benzina TSI, fino alle versioni mild hybrid eTSI, più moderne e adatte a un utilizzo misto. Una compatta equilibrata, dallo stile senza tempo e un valore che si mantiene bene nel tempo, grazie alla grande richiesta.

Volvo V40

Non è tra le compatte più diffuse sulle nostre strade, ma la Volvo V40 è una di quelle perle nascoste che meritano attenzione nel mercato dell’usato. Offre qualità e sicurezza tipiche del brand, a un prezzo interessante. Con un budget inferiore ai 15 mila euro è possibile trovare esemplari tra il 2017 e il 2019 con meno di 90.000 chilometri, per una vettura che ha dimostrato un’ottima affidabilità.

Lo stile elegante e senza tempo della carrozzeria si mescola a un’ottima qualità percepita all’interno, sobrio ma ancora poco abbracciato dalla digitalizzazione dei modelli più recenti. La gamma motori spazia tra benzina e diesel, con potenze comprese tra i 120 e i 150 CV, più che sufficienti per un utilizzo quotidiano. Una scelta razionale e solida, ideale per chi cerca comfort e sicurezza senza rinunciare a un prezzo accessibile.

Mazda 3

Mazda 3 è una vettura che interpreta l’idea giapponese del segmento premium. Si distingue per il Kodo Design senza tempo, e una filosofia costruttiva molto curata. Appena sotto i 20.000 euro si trovano varianti con pochissimi chilometri, meno di 40.000 km, su vetture dal 2020 al 2022. Sotto al cofano solitamente si trova il propulsore mild hybrid Skyactiv-G da 122 CV, una scelta equilibrata che permette di muove agilmente la vettura e mantenere i consumi contenuti. Altrimenti si possono trovare versioni più prestazionali da 186 CV, adatte a chi cerca qualcosa in più.

L’interno è estremamente curato con materiali di pregio, abbinati a un’estetica elegante. Meno appagante è invece l’abitabilità nei sedili posteriori, non tra le migliori della categoria, rovescio della medaglia di una linea così affusolata e affascinante.

Ufficio Stampa Mazda

BMW Serie 1

Se si parla di compatte premium non può mancare la BMW Serie 1, vettura che nonostante continui a essere tra le più ricercate nel mercato si trova a ottimi prezzi nel mercato dell’usato. Le versioni tra il 2021 e il 2023 sono infatti acquistabili con meno di 20.000 euro e meno di 90.000 km. Grande vantaggio per gli appassionati di questa vettura è la trazione posteriore, ormai un ricordo nella versione attualmente in listino, che permette uno stile di guida più vivace. Le motorizzazioni disponibili in questa selezione comprendono pero il diesel 118d da 150 CV e il benzina 118 da 136 CV, entrambi propulsori d’ingresso e non orientati alla vera sportività. Rimane però l’ottimo equilibrio tra comfort, dinamica di guida e dotazione tecnologica a renderla un’ottima scelta per entrare nel mondo premium senza sforare il budget.

Audi A3

Insieme alla cugina Golf, con la quale condivide molte componenti e motori, l’Audi A3 è una delle compatte premium più apprezzate dal mercato. Sotto i 20.000 euro è possibile trovare versioni tra il 2017 e il 2020, con un’ampia scelta di motorizzazioni benzina e diesel sotto i 70.000 km. La grande richiesta e la nomea costruita negli anni rende il suo valore stabile nel tempo, a tutto vantaggio di una possibile rivendibilità futura. Per chi cerca qualcosa di diverso poi attenzione alla variante cabrio, in grado di dare il piacere del vento tra i capelli a una vettura comoda da usare tutto l’anno.

Mercedes Classe A

Completiamo il trio delle compatte premium con la Classe A di Mercedes. Appena sotto i 20.000 euro il mercato offre il restyling del 2018, con un chilometraggio inferiore a 70.000 km e le motorizzazioni d’ingresso diesel e benzina. Invece scendendo di prezzo si trovano vetture pre-restyling con pochi chilometri e qualche anno in più, che possono rivelarsi ottime offerte come rapporto qualità/prezzo, visto l’estetica che non sente il corso degli anni e una dotazione da vettura premium.

Toyota Yaris Cross

Chiudiamo con una vettura rialzata, la Toyota Yaris Cross. Sotto i 20.000 euro il mercato offre esemplari fino al 2023, con meno di 70.000 km. La Toyota Yaris Cross ha, rispetto alle sue concorrenti, un propulsore full hybrid 1.5 da 116 CV, abbinato al cambio e-CVT, che permette consumi contenuti in particolare in ambito cittadino. Affidabilità Toyota, costi di gestione ridotti e una buona rivendibilità futura completano il quadro. Una scelta intelligente per chi cerca efficienza, praticità e un tocco di stile da SUV compatto.