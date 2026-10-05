Corvette E-Ray, il V8 americano insieme all’elettrico per 655 CV di pura potenza

Corvette E-Ray porta l'elettrificazione nel mondo sportivo americano, ma non rinuncia al V8. Comfort e prestazioni, per un'auto facile da guidare.

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Virgilio Motori

Redazione

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Corvette E-Ray, il V8 americano insieme all’elettrico per 655 CV di pura potenza
Ufficio Stampa Chevrolet
Corvette E-Ray, il V8 americano si unisce all'elettrico
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