Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Cupra Cupra Formentor e Leon diventano Edge: esclusività e potenza al giusto prezzo

Cupra da sempre si contraddistingue per offrire sulle proprie vetture una dotazione di serie molto ricca. Nelle auto del marchio spagnolo sono al centro il guidatore e il design, sempre molto ricercato e particolare. La Casa del Gruppo Volkswagen ha deciso di mettere mano ai listini di Formentor e Leon hatchback arricchendoli con una nuova versione esclusiva, che combina prestazioni da urlo grazie a un 1.5 TSI 150 CV e a un allestimento da top di gamma. Il tutto senza alcun sovrapprezzo (il listino parte ancora da 27.500 euro), così da offrire alla propria clientela un vantaggio importante e privo di rincari.

Cosa offrono

Scendendo più nello specifico, Cupra Formentor Edge 1.5 TSI 150 CV include già di serie: il Keyless Advanced (così da poter entrare e mettere in moto l’auto senza chiavi), sistema di antifurto, portellone elettrico con l’apertura handsfree, videocamera posteriore e l’illuminazione interna Smart Wraparound. Questa particolare versione della Formentor è offerta con la tonalità Fiord Blue ed è dotata di cerchi in lega da 19 pollici machined SANDSTORM silver. Questi ultimi possono essere variati nella colorazione copper con l’esborso di 305 euro (unico optional disponibile).

La Cupra Leon Edge 1.5 TSI 150 CV, include a sua volta il Keyless Advanced, il sistema di antifurto, la videocamera posteriore e l’illuminazione ambientale Smart Wraparound. Anche in questo caso la colorazione prescelta è il Fiord Blue e sono presenti cerchi in lega da 18 pollici GARBI silver. Anche in questo caso c’è la possibilità di modificarli nella tonalità copper al costo di 410 euro (unico optional disponibile).

Listino prezzi

Per quanto concerne il prezzo, la Cupra Formentor Edge è offerta al prezzo promozionale di 31.500 euro, mentre la Cupra Leon Edge è venduta a 27.500 euro. Il tutto è comprensivo dell’estensione di garanzia di 2 anni o con un massimo di 40.000 km. Il marchio spagnolo sta vivendo decisamente un momento d’oro, basti pensare che negli ultimi 7 anni ha lanciato ben 7 modelli, riuscendo a superare le 800.000 auto vendute a livello globale.

Cupra è stata fondata nel 2018 dal Gruppo Volkswagen per produrre auto sportive e ad alte prestazioni del marchio Seat. Con il passare del tempo però è diventato un marchio indipendente che ha inglobato nella propria offerta commerciale diversi modelli famosi proprio di Seat. Lo stabilimento di riferimento a Martorell è uno dei più moderni in Europa e al momento fa da centro innovazione per l’intero Gruppo Volkswagen.

Al momento la gamma completa del marchio Cupra comprende: l’Ateca, primo modello del brand; la Leon, che è stata completamente ridisegnata; la Formentor, l’auto più venduta dell’azienda; la Born, la prima 100% elettrica della Casa iberica; la Tavascan, SUV coupé totalmente elettrico e infine la Terramar, il SUV sportivo. Negli anni Cupra ha lavorato tantissimo sulla propria immagine grazie anche a brand ambassador del calibro del regista J.A. Bayona, il portiere tedesco Marc ter Stegen e la calciatrice Alexia Putellas, due volte vincitrice del Pallone d’Oro. Il lancio delle versioni Edge di questi due modelli è quindi solo l’ultimo tassello di una strategia commerciale che punta al top di stile e prestazione senza mai dimenticare il cliente.