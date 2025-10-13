Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Cupra Una nuova limited edition per Cupra

Cupra ha svelato una nuova edizione limitata per arricchire la sua gamma ed esaltare, ancora di più, il suo carattere sportivo e la capacità di realizzare modelli ad alte prestazioni. L’ultima arrivata della famiglia del brand è la Cupra Formentor VZ5 che segna il ritorno dell’iconico motore cinque cilindri con l’obiettivo di rendere il modello la “massima espressione delle prestazioni a combustione” per tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote e delle produzioni del brand. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del progetto, pensato per il mercato globale ma che sarà realizzato solo in poche migliaia di unità.

Tanta potenza per un SUV sportivo

La Nuova Cupra Formentor VZ5 vuole stupire. Alla base del progetto c’è il motore 2.5 TSI a cinque cilindri che può garantire una potenza massima di 390 CV a fronte di una coppia motrice di 480 Nm. Il motore in questione è stato ricalibrato per poter garantire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente ed emozionante per gli appassionati che sceglieranno questo modello. Da segnalare la presenza di un cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti a cui viene abbinato il sistema di trazione integrale Cupra, dotato di tecnologia di ripartizione della coppia.

Tra le caratteristiche del progetto c’è uno splitter frontale con il logo VZ5 inciso oltre a passaruota più ampi e nuove finiture per la carrozzeria. Al posteriore troviamo scarichi diagonali color rame. Il SUV può contare anche su cerchi in lega da 20 pollici, color rame, arricchiti dall’iconico design della VZ5. Il modello sarà disponibile con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni (Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt).

Sven Schuwirth, Vicepresidente Esecutivo Vendite, Marketing e Aftersales del brand, ha commentato così il debutto della nuova limited edition:

“Il ritorno della Cupra Formentor VZ5 è una dichiarazione audace del nostro impegno verso le prestazioni e l’emozione. Con il suo iconico motore a cinque cilindri, questo modello incarna l’essenza di Cupra: intrepida, non convenzionale e guidata dalla passione.”

Ricordiamo che Cupra ha di recente svelato la versione Edge del suo Formentor che, poco meno di un anno fa, ha registrato l’arrivo in gamma di un nuovo motore, che ha reso più accessibile il SUV del brand. La nuova edizione speciale, invece, si rivolge agli appassionati alla ricerca di un modello “tradizionale” con tanta potenza e in grado di offrire una guida divertente in tutti i contesti di utilizzo. Le unità disponibili, trattandosi di una limited edition, saranno poche.

Un’edizione limitata

La nuova Cupra Formentor VZ5 sarà realizzata in sole 4.000 unità, che saranno poi distribuite in tutti i mercati in cui il marchio è presente (ci saranno anche versioni con guida a destra). L’avvio della produzione è previsto per il primo trimestre del 2026. Gli ordini apriranno a breve. Ulteriori dettagli in merito ai prezzi saranno diffusi in un secondo momento. Ricordiamo che il listino prezzi della Formentor parte da 37.200 euro. Di conseguenza, questa limited edition è destinata a occupare una fascia di prezzo decisamente superiore. Ne sapremo di più a breve.