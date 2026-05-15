Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa CUPRA CUPRA Formentor VZ5: edizione speciale con motore 5 cilindri

Esistono suoni che non sono semplici rumori meccanici, ma vere e proprie dichiarazioni d’intenti. Uno di questi è la sequenza di accensione 1-2-4-5-3, il codice genetico che definisce l’anima del leggendario motore 5 cilindri turbo da 2.5 litri. Oggi, quel ruggito torna a farsi sentire prepotentemente sulle strade con il lancio della CUPRA Formentor VZ5, una riedizione in serie limitata a soli 4.000 esemplari che eleva il concetto di crossover a vette di performance finora inesplorate. Questa versione radicale non è solo un’auto, ma un pezzo di ingegneria racing applicato alla guida quotidiana.

Potenza senza compromessi

Al centro del progetto VZ5 batte un’icona dell’automobilismo sportivo: il propulsore a cinque cilindri capace di erogare 390 CV (287 kW) e una coppia massima di 480 Nm. Questi numeri si traducono in una dinamica di guida brutale ma controllata: la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi, spingendosi fino a una velocità massima di 280 km/h.

La potenza viene scaricata a terra con precisione chirurgica grazie alla trazione integrale 4Drive e al cambio DSG a sette rapporti, ma la vera magia tecnica risiede nel torque splitter elettroidraulico. Questo sistema distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori, garantendo un’agilità sorprendente in curva e rendendo possibile l’estrema modalità Drift, pensata per l’uso in pista dove il controllo della derapata diventa pura arte.

Estetica e controllo: il design della performance

La Formentor VZ5 non nasconde la sua natura. Il telaio è stato ribassato di 10 mm per incollare l’auto all’asfalto, mentre il sistema DCC (Dynamic Chassis Control) offre ben 15 livelli di regolazione per adattarsi a ogni tipo di percorso. Visivamente, l’auto è un concentrato di muscoli e fibra di carbonio: i passaruota allargati ospitano esclusivi cerchi da 20”, dietro i quali mordono l’asfalto i freni Akebono a 6 pistoni.

Ogni dettaglio esterno, dallo splitter frontale in dark chrome ai quattro terminali di scarico diagonali color rame, comunica un senso di esclusività e potenza. Per la prima volta, compaiono inoltre i fari Matrix LED ULTRA, capaci di proiettare il logo VZ5 direttamente sul terreno, come a voler marcare il territorio.

Un abitacolo da competizione

Entrare nella VZ5 significa immergersi in un ambiente ispirato al mondo delle corse, ma arricchito da tecnologie digitali di ultima generazione. I sedili CUP Bucket (disponibili come optional) garantiscono una posizione di guida ribassata e avvolgente, ideale per percepire ogni minima reazione del veicolo.

Il conducente ha tutto sotto controllo attraverso il CUPRA Virtual Cockpit da 10,25”, che in modalità manuale visualizza indicatori di cambiata a LED che pulsano dal verde al rosso man mano che ci si avvicina al limite dei 7.000 giri. L’esperienza sensoriale è completata dal sistema audio Immersive by Sennheiser, che trasforma l’abitacolo in una sala da concerto ad alta fedeltà.

Un legame indissolubile con il mondo Racing

Il carattere estremo di questo modello ha trovato un alleato naturale nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Per la stagione 2026, CUPRA rinnova la sua partnership con il team e la VR46 Riders Academy, mettendo a disposizione una flotta di dieci Formentor VZ5 che accompagneranno i piloti tra i circuiti europei.

È il suggello perfetto per un marchio che, in soli sette anni, ha saputo sfidare lo status quo dell’industria, superando il milione di auto vendute a livello globale. La CUPRA Formentor VZ5 è già ordinabile in Italia al prezzo di 69.000 euro chiavi in mano, offrendo a pochi fortunati collezionisti la possibilità di possedere un pezzo di storia automobilistica progettato e sviluppato a Barcellona.