La nuova CUPRA Leon VZ TCR porta su strada l’essenza delle corse, fondendo potenza estrema, aerodinamica racing e produzione ultra-limitata. Ci sarà anche la Leon VZ

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Cupra Le due nuove edizioni speciali di CUPRA Leon

CUPRA inaugura una nuova era di potenza e dinamismo. Nata dalla spinta derivata dai tanti successi mondiali nel motorsport, la nuova CUPRA Leon VZ TCR special edition trasferisce l’autentico spirito racing direttamente sulla strada. Questa vettura costituisce una reinterpretazione audace della hatchback più energica del marchio, rendendo omaggio alla CUPRA Leon VZ TCR da gara, che domina e vince.

Come sottolineato da Werner Tietz, vicepresidente ricerca e sviluppo di CUPRA, la vettura è “un’espressione audace di ciò che accade quando la precisione delle corse incontra la strada“. Sviluppata in pista e progettata per l’uso stradale, questa edizione speciale incarna la passione del marchio spagnolo per l’adrenalina al volante, dimostrando ancora una volta – se ce ne fosse il bisogno – la propensione a spingere sempre più in alto i propri limiti.

DNA sportivo allo stato puro

Sotto il cofano di questa vettura a tiratura limitata, risiede un propulsore benzina turbo da 2.0 litri che eroga 325 CV (239 kW) e 420 Nm di coppia. Questi numeri la consacrano come la Leon a trazione anteriore più potente mai prodotta. La trasmissione della forza motrice alle ruote avviene attraverso un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Per garantire un controllo ottimale della ripartizione della coppia, la vettura è dotata di un differenziale anteriore autobloccante elettronico (VAQ).

Le performance sono eccezionali: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in appena 5,6 secondi. Inoltre, la velocità massima non è limitata elettronicamente, permettendo di sfruttare appieno il potenziale dinamico dell’automobile. Il telaio, sviluppato per assicurare la precisione tipica delle competizioni, integra il sistema di controllo adattivo dell’assetto (DCC), capace di reagire in millisecondi, e consente la configurazione e personalizzazione dei profili di guida. La potenza frenante è assicurata dai freni Akebono, provvisti di pinze a 6 pistoni. L’esperienza di guida è infine completata da uno sterzo progressivo che fornisce agilità e un controllo impeccabile, accompagnata da un rombo deciso ed estremamente coinvolgente emesso dai quattro terminali di scarico color rame.

Design ispirato alle corse

La CUPRA Leon VZ TCR Special Edition trae il suo nome e la sua essenza dai successi di CUPRA Racing, dove la Leon VZ TCR continua a dominare i campionati turismo a livello globale. L’ispirazione è evidente nel design distintivo e nelle soluzioni aerodinamiche esclusive, che includono splitter anteriore e posteriore, spoiler sul tetto, minigonne laterali ed elementi aerodinamici dedicati. Il logo CUPRA sul cofano è rifinito in cromatura scura, mentre gli alloggiamenti degli specchietti sono in fibra di carbonio nera e il logo VZ TCR è applicato sul posteriore, completando l’estetica spiccatamente sportiva.

L’abitacolo è focalizzato sulla prestazione pura: sono presenti sedili posteriori rimovibili e una barra duomi con rete integrata, soluzioni che contribuiscono a diminuire il peso e incrementare la reattività del veicolo. La dotazione comprende pneumatici ad alte prestazioni da 245 mm che garantiscono un’aderenza ottimale, e cinture a quattro punti per i sedili anteriori CUP Bucket. L’esclusività è rimarcata dal numero di serie inciso al laser sul pannello porta.

Questa vettura sarà prodotta in un’edizione strettamente limitata a soli 499 esemplari. Questo numero non è casuale, ma rende omaggio al totale delle Leon da competizione vendute nel corso degli anni. La vettura sarà disponibile sul mercato alla fine del 2026.

CUPRA Leon VZ: un assaggio di potenza

In attesa del lancio della VZ TCR, CUPRA introduce la CUPRA Leon VZ, che serve da anteprima. Questa vettura condivide lo stesso performante motore da 325 CV (239 kW) e 420 Nm di coppia, trasferendo il DNA sportivo di CUPRA a un veicolo ideato per l’emozione della guida quotidiana. La Leon VZ è caratterizzata da dettagli di design raffinati, inclusi i quattro terminali di scarico di colore rame, ed è prodotta in un’edizione limitata di 1.500 unità. Il debutto è previsto nel primo trimestre del 2026.