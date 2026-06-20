Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Cupra Cupra Raval Edge Plus: nuovo allestimento per l’Italia da 31.950 euro

La Raval, la piccola elettrica spagnola che si è già guadagnata l’attenzione di molti automobilisti interessati al segmento delle city car premium, ha convinto ancora prima di arrivare nelle concessionarie: le versioni Launch Edition hanno registrato prenotazioni ben al di sopra delle aspettative iniziali del costruttore. Così, a poche settimane dall’apertura degli ordini, Cupra ha deciso di rispondere con un allestimento pensato appositamente per il mercato italiano: si chiama Edge Plus e parte da 31.950 euro.

L’ottima accoglienza

Cupra Raval è stata presentata come la risposta iberica alla domanda di mobilità elettrica accessibile ma di carattere. Le versioni Launch Edition hanno fatto registrare numeri superiori alle stime iniziali della Casa spagnola, con ordini arrivati da tutta Italia e una curiosità diffusa anche tra chi normalmente non avrebbe considerato il marchio. Non è un segnale da trascurare in un mercato storicamente conservativo come quello italiano.

La Edge Plus nasce proprio da questa consapevolezza: c’è una domanda reale, ed è il momento di alimentarla con un’offerta che sia al contempo competitiva sul prezzo e convincente sulla dotazione. Il margine di vantaggio sul valore degli accessori rispetto alla configurazione standard è del 45%.

Dotazione e prezzo

Il motore della Raval Edge Plus è il 211 CV con batteria da 52 kWh, la stessa combinazione già vista sulle versioni Launch Edition. Quello che cambia è tutto il resto, ovvero la lista di ciò che si trova di serie sulla vettura senza dover aprire il configuratore degli optional.

L’elenco parte dall’estetica: la tinta esterna in dotazione è il Plasma Iridescente, uno dei colori più identificativi della gamma Cupra, abbinato a cerchi da 19 pollici Vandal Copper e vetri posteriori oscurati. Due elementi che da soli già caratterizzano visivamente la vettura in modo inequivocabile.

Sul fronte tecnologico e comfort, la Edge Plus integra di serie il pacchetto Edge e il pacchetto Light&Sound. Il primo porta in dote il Climatronic bizona, il sistema Keyless Advanced con Digital Key che consente di aprire e avviare la vettura direttamente con lo smartphone, la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, le prese USB-C nella console centrale, la Connectivity Box, lo specchietto retrovisore interno con funzione antiabbagliante automatica, il doppio fondo nel bagagliaio per nascondere il cavo di ricarica e la funzione Vehicle to Load (V2L).

Il pacchetto Light&Sound aggiunge l’impianto audio Premium Sennheiser, lo Smartlight 2.0 e gli effetti di luce nei pannelli porta. Piccoli dettagli che incidono molto sulla percezione di premium dell’abitacolo, soprattutto di sera.

Sul fronte della ricarica, la Raval Edge Plus supporta una potenza massima di 105 kW in corrente continua, un dato che la posiziona molto bene nel segmento, consentendo ricariche rapide sia in viaggio che nelle stazioni urbane più moderne. Di serie è incluso il cavo Mode 3 Type 2 da 16A per le colonnine AC, mentre il cavo Mode 2 per l’uso domestico rimane opzionale. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP si attesta tra 413 e 446 km a seconda dell’allestimento e delle condizioni d’uso, valori che per una city car elettrica di questo segmento sono più che adeguati per l’uso quotidiano anche senza accesso a una rete di ricarica domestica.

A 31.950 euro, la Cupra Raval Edge Plus si posiziona in modo competitivo rispetto alle rivali dirette che offrono dotazioni comparabili. Non è la più economica della categoria, ma è quella che offre di più senza chiedere di aprire lunghe liste di optional a pagamento.