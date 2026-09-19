La Cupra Raval Edge abbassa la soglia d'accesso a 27.000 euro e adotta una batteria da 37 kWh, con un'autonomia dichiarata che raggiunge i 328 km nel ciclo WLTP

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Cupra Arriva la versione più economica della Cupra Raval: il prezzo

30.000 euro rappresentano ancora una barriera psicologica importante per le le piccole elettriche. Cupra prova a passarci sotto con la Raval Edge, nuova versione d’ingresso della compatta spagnola, proposta in Italia a 27.000 euro grazie all’offerta valida fino al 30 settembre. Rispetto alle Raval già presenti a listino perde parecchi cavalli e una parte dell’autonomia, ma conserva dimensioni e dotazioni che ne avevano accompagnato il debutto.

A listino, in realtà, la Edge costa 32.120 euro. Per scendere a 27.000 euro entrano in gioco i 5.120 euro messi sul piatto da Cupra insieme ai concessionari aderenti, ma soltanto fino alla fine del mese. Sotto il pianale debutta una batteria LFP da 37 kWh, alternativa più piccola rispetto all’accumulatore da 52 kWh delle Edge Plus e VZ, comprensivo di 102 celle e dal peso di 299 kg: dati che aiutano a capire meglio che cosa si nasconde nella nuova versione.

L’autonomia dichiarata oscilla tra 305 e 328 km nel ciclo WLTP, mentre il consumo si attesta fra 13,8 e 15 kWh/100 km. Numeri che restringono inevitabilmente il raggio d’azione rispetto ai 446 km raggiungibili dalla Edge Plus, ma il prezzo racconta altrettanto bene la distanza tra le due versioni.

La versione meno potente ha 135 CV

La Edge dispone di 135 CV, erogati da un motore elettrico anteriore da 99 kW, decisamente meno, quindi, rispetto alle prestazioni garantite dalla Edge Plus da 211 CV e dalle VZ da 226 CV. In questo caso Cupra ha privilegiato il prezzo, affidando alla nuova versione il ruolo di accesso alla gamma Raval. Sul fronte della ricarica, la Edge raggiunge 88 kW in corrente continua e impiega 23 minuti nel passaggio dal 10 all’80% della batteria: una sosta relativamente breve, favorita pure dai 37 kWh dell’accumulatore, parecchio distante per capacità da quello montato sulle altre versioni.

La scheda tecnica diventa più interessante mettendola accanto alle dimensioni: Raval misura 4,05 metri di lunghezza, 1,78 di larghezza e 1,51 di altezza, mentre il bagagliaio dichiara 441 litri e il passo raggiunge i 2,60 metri complessivi. La vettura nasce sulla piattaforma MEB+ e utilizza la trazione anteriore, soluzione che la distingue dalle precedenti elettriche compatte del gruppo basate sulla MEB.

Cosa offre di serie

Il taglio alla soglia d’accesso non lascia un abitacolo spoglio. Sulla Edge troviamo cerchi in lega da 18 pollici, sedili anteriori sportivi, Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici e Keyless Advanced. E, dettagli non secondari, figurano pure climatizzatore automatico, infotainment da 13 pollici, sensori di parcheggio e retrocamera tra i contenuti della versione italiana.

Con la crescita inesorabile della famiglia, Raval dispone ormai di una gamma ampia. Sopra la Edge troviamo la Edge Plus da 211 CV, equipaggiata con batteria da 52 kWh e capace di raggiungere 446 km WLTP; seguono le VZ Century e VZ Manganese da 226 CV, entrambe rivolte agli utenti in cerca di qualcosa di più vicino all’impronta sportiva tradizionalmente associata a Cupra. I prezzi salgono rispettivamente a 31.950, 37.950 e 39.950 euro.

I 27.000 euro della Edge aprono quindi un capitolo diverso nella gamma Raval. I 135 CV e l’autonomia compresa tra 305 e 328 km suggeriscono dove siano stati fatti i tagli, ma consentono alla Cupra di scendere sotto la soglia dei 30.000 euro, una cifra che fino a poco tempo fa sembrava difficile da associare a un’elettrica del marchio spagnolo.