Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Cupra Nuova versione base per la Tavascan

La rivoluzione elettrica di Cupra continua a prendere forma, e lo fa partendo da uno dei modelli più rappresentativi della nuova identità del marchio. La Tavascan, SUV coupé 100% elettrico dal design decisamente fuori dagli schemi, si aggiorna con il Model Year 2026 introducendo novità mirate, senza stravolgere un progetto già molto caratterizzato. La notizia più interessante, però, è un’altra: insieme all’aggiornamento arriva una nuova versione d’ingresso, pensata per ampliare il pubblico e rendere più accessibile un modello che fino a oggi si posiziona nella fascia medio-alta del segmento.

L’abitacolo si aggiorna

Se fuori resta tutto invariato, dentro che si percepisce un netto salto evolutivo. Cupra ha deciso di mettere mano all’esperienza di bordo, andando a migliorare proprio quegli aspetti che nella quotidianità fanno la differenza.

Il cockpit cresce e si aggiorna: ora troviamo un display da 10,25 pollici di serie, e un infotainment con piattaforma basata su Android che permette di utilizzare direttamente le app senza bisogno di collegare lo smartphone. Per semplificare l’utilizzo e rendere tutto più immediato, soprattutto per chi usa spesso navigazione, musica e servizi connessi.

Non manca un upgrade anche sul fronte audio, con il sistema Sennheiser rivisto per offrire una qualità sonora ancora più immersiva. Piccoli ritocchi, ma che contribuiscono a dare quella sensazione di prodotto più maturo.

Si torna invece indietro sui tasti fisici sul volante, che sostituiscono i comandi touch. Una scelta che va nella direzione opposta rispetto a molte tendenze degli ultimi anni, ma che ascolta le richieste degli utenti: meno scenografico forse, ma decisamente più pratico durante la guida. Infine, migliora anche la gestione della climatizzazione, con flussi d’aria ottimizzati per rendere l’abitacolo più confortevole in ogni stagione.

Arriva la guida one-pedal

Le novità non si fermano all’estetica o all’infotainment. Cupra introduce anche aggiornamenti funzionali che puntano a rendere la Tavascan ancora più pratica durante l’uso quotidiano, soprattutto in città.

Arriva la guida one-pedal, una funzione sempre più diffusa sulle elettriche che permette di gestire accelerazione e frenata utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Nella guida urbana, tra semafori e traffico, si traduce in maggiore comodità, minore stress e maggiore rigenerazione in frenata.

Debutta anche la chiave digitale, che consente di utilizzare lo smartphone per aprire e avviare l’auto. Una soluzione utile non solo per chi vuole viaggiare leggero, ma anche per condividere il veicolo con altri utenti senza dover passare fisicamente le chiavi.

A completare il pacchetto arriva la funzione vehicle-to-load (V2L), che permette di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni. Una caratteristica sempre più apprezzata, soprattutto da chi vive l’auto anche nel tempo libero, tra viaggi, campeggio o attività outdoor.

Nuova entry level

La vera novità, però, è sotto il cofano. La gamma si amplia con una nuova versione d’ingresso da 190 CV, abbinata a una batteria da 58 kWh. Questa configurazione garantisce un’autonomia di circa 435 km nel ciclo WLTP, un valore più che adeguato per abbassare la soglia d’ingresso e rendere la Tavascan più accessibile e competitiva in un mercato affollato. Per capire quanto più bassi bisogna però aspettare, Cupra non ha infatti ancora ufficializzato il listino.