Clara è una delle giovani cantanti in gara al Festival di Sanremo ed è sbarcata nella "città dei fiori" a bordo della nuova CUPRA Terramar, SUV ibrido

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA Clara arriva a Sanremo a bordo della nuova CUPRA Terramar

CUPRA ha intrapreso un viaggio all’insegna dell’innovazione e della creatività musicale, accompagnando la cantante Clara verso uno degli eventi musicali più attesi, a bordo della nuova Terramar: il Festival di Sanremo. Questo “trip” non è stato solo un trasferimento, ma un’esperienza emozionante che riflette lo spirto del brand iberico: determinato, autentico, emotivamente intenso e profondamente connessa con il pubblico. Adesso tocca alla hit della “Soccins” sbancare Sanremo con la sua canzone “Febbre”.

CUPRA al fianco dei giovani talenti

Il supporto di CUPRA ai giovani talenti non si limita alla musica, ma si estende alla promozione di nuovi percorsi artistici e culturali. Il brand spagnolo continua a sostenere l’innovazione e la creatività in ambito musicale, creando un legame autentico con gli emergenti del panorama italiano. La capacità di connettersi profondamente con il pubblico è un valore che unisce CUPRA e Clara, dando vita a un connubio ben riuscito.

Clara, artista nota per la vittoria di un’importante competizione musicale nel 2023, ha intrapreso questo viaggio speciale a bordo di CUPRA Terramar, equipaggiata con il nuovo motore 1.5 Hybrid. Questa motorizzazione mild-hybrid rappresenta una novità nella gamma del SUV sportivo e rappresenta la perfetta combinazione di potenza e sostenibilità, unendo al design audace e innovativo, l’efficienza della tecnologia mild-hybrid a 48 V e del motore a benzina 1.5 litri da 150 CV.

Due coste unite: da Barcellona a Sanremo

Il viaggio ha tracciato un percorso d’ispirazione, unendo Barcellona alla riviera ligure. La meta, famosa per la bellezza della sua costa e per la sua tradizione musicale, ha rappresentato il punto d’arrivo ideale di questo viaggio. Clara è arrivata al Teatro Ariston a bordo di CUPRA Terramar, pronta a incantare il pubblico con la sua performance e a celebrare l’innovazione e la passione che contraddistinguono sia lei che il marchio del Gruppo Volkswagen.

L’esperienza di Clara alla manifestazione si è articolata su una doppia presenza: da un lato, l’intensità emotiva del suo brano “Febbre“, dall’altro, la sua straordinaria capacità di connettersi con il pubblico, espressa attraverso l’attivazione dell’esclusivo pop-up multisensoriale “La Farmacia dell’Amore“, ispirato proprio alla canzone con cui partecipa alla competizione musicale.

Clara al Festival di Sanremo con CUPRA

Clara descrive la sua partecipazione al Festival di Sanremo come un’esperienza “challenging” ma gratificante, che le ha permesso di crescere sia come artista che come persona. Altrettanto sfidante è la natura di CUPRA Terramar, modello che porta il marchio a nuovi livelli, conquistando nuovi clienti e segnando il debutto nel segmento dei SUV. Il design audace e deciso riflette con forza l’identità del brand e la sua chiara direzione verso il futuro.

L’autenticità di CUPRA e l’emozionalità del nuovo SUV Terramar trovano la loro espressione ideale in un palcoscenico che celebra energia, innovazione e talenti in continua evoluzione. Con Terramar, il brand iberico continua a percorrere la strada che unisce dinamismo e sostenibilità e, grazie a una gamma disponibile in cinque motorizzazioni e tre tecnologie – TSI, Hybrid e la nuova generazione di e-HYBRID -, offre prestazioni senza compromessi, permettendo al guidatore di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.