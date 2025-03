Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA CUPRA Terramar Impulse: la nuova versione esclusiva per l’Italia

La spinta del brand CUPRA che, nel 2024, ha superato le 800.000 auto vendute, sta dando una nuova linfa anche al marchio SEAT. I due major dell’automotive iberico hanno celebrato dati strepitosi lo scorso anno. CUPRA, in soli 7 anni, ha lanciato 7 modelli e il boom non sembra destinato ad arrestarsi. “I numeri record – ha annunciato Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, nell’incontro con la stampa internazionale avuto nello stabilimento di Martorell, alle porte di Barcellona – rappresentano il risultato degli sforzi profusi negli ultimi cinque anni per costruire un futuro più redditizio per l’azienda”.

Il CEO ha sottolineato come la situazione attuale di incertezza imponga “una maggiore flessibilità per pianificare il futuro, a fronte della triplice sfida rappresentata dal rallentamento della domanda di auto elettriche, dall’accresciuta concorrenza cinese e dal panorama tariffario instabile“. Per ora i vertici di CUPRA e SEAT stanno interpretando bene le esigenze dell’automobilista medio. Il listino si è ampliato in modo intelligente, garantendo ampia scelta. Un riferimento implicito ai dazi imposti da Trump.

Le caratteristiche del SUV Terramar

La vettura a ruote alte, sviluppata su una versione aggiornata della piattaforma Volkswagen MQB, è disponibile nelle versioni mild hybrid e ibrida plug-in, vantando un’autonomia in modalità full electric di oltre 100 km. Il modello prende il nome dall’omonima città costiera spagnola, nei pressi di Barcellona, in cui nel 1923 fu progettato l’autodromo di Sitges-Terramar. È prodotta insieme alla terza serie dell’Audi Q3 in Ungheria.

I tecnici hanno dedicato la nuova CUPRA Terramar Impulse all’Italia con un nuovo allestimento di serie, particolarmente ricco. Il modello della gamma ha delle motorizzazioni da 204 CV, sia termica sia plug-in. I prezzi partono, rispettivamente, da 49.950 e 51.000 euro. Di serie la Terramar Impulse vanta cerchi in lega 20” in Black Matt e finiture silver, fari anteriori con proiettori a matrice di LED e animazioni nelle fasi di blocco portiere, vetri posteriori oscurati e battitacco anteriori illuminati. La SUV di segmento C si presenta con dimensioni simili a quelle della Formentor, ma con un carattere più familiare.

Interni di gran classe

L’abitacolo è curato nel dettaglio e la lista comprende illuminazione ambientale con Smart Wraparound con funzione Smart Light, climatizzatore tri-zona, sedili anteriori avvolgenti ricoperti in tessuto Dinamica nero con inserti in similpelle, volante e sedili anteriori riscaldabili. Tutto è progettato con materiali di alta qualità e una tecnologia all’avanguardia. Completano il pacchetto il sistema keyless, portellone posteriore ad azionamento elettrico con sistema “handsfree”, cruise control adattivo e predittivo e antifurto. Sotto al ponte del tunnel c’è la ricarica a induzione ventilata per lo smartphone. Per i piccoli oggetti c’è il porta bicchieri oppure il vano illuminato sotto al bracciolo regolabile. Il sistema d’infotainment è rapido, con schermate accattivanti sul piano grafico.

L’allestimento Impulse della Terramar impreziosisce le versioni da 204 CV. Potrete scegliere il 2.0 turbo benzina 4 cilindri senza elettrificazione, associato alla trazione integrale e al cambio automatico DSG doppia frizione 7 rapporti, oppure il 1.5 turbo benzina 4 cilindri da 150 CV abbinato a un elettrico e alla sola trazione anteriore. La batteria è da 19,7 kWh e garantisce 122 km di autonomia in modalità full electric, in base al ciclo WLTP. In ricarica in corrente alternata la potenza massima accettata è di 11 kW, mentre in continua cresce a 50 kW.