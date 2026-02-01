Cupra lancia la Tribe Edition per Formentor, Leon e Terramar: un manifesto di design sostenibile che unisce finiture Manganese Matt e materiali riciclati

Ufficio Stampa Cupra Formentor, Leon e Terramar si evolvono nella Cupra Tribe Edition

Fin dal primo giorno Cupra ha emanato un’energia particolare sul mercato. In un’industria fatta di numeri ed efficienza, il costruttore spagnolo ha conferito la sua personalità in ogni modello che ne porta il logo sul cofano. Invece di appiattarsi su standard universali, negli uffici di Martorell hanno preferito lasciar correre l’immaginazione e creare un senso di community, merce sempre più rara: la nuova gamma Tribe Edition ne è la conseguenza logica.

Con l’apertura del 2026, la Casa ha pensato di lanciare un manifesto programmatico sotto forma di edizioni limitate. Coinvolge i pilastri del brand — Formentor, Leon e la neonata Terramar — e rincorre l’esclusività senza sfociare nell’eccesso, ma portando avanti una consapevolezza tecnologica e ambientale.

Se osservate le auto parcheggiate in una via del centro, noterete una distesa di grigi e neri metallizzati simili tra loro. Cupra, evidentemente stanca della monotonia visiva, introduce il Manganese Matt, una tonalità opaca che mette in risalto le linee tese della Formentor o le fiancate muscolose della Terramar. Accanto a questa novità, restano nella tavolozza cromatica le tinte già capaci di valorizzare le produzioni del marchio, tra cui il Century Bronze Matt o il Magnetic Tech Matt.

Ma il vero tocco di classe sta nel “Dark Chrome”: i loghi e le scritte posteriori abbandonano le cromature lucide e un po’ démodé per abbracciare una finitura scura, profonda, che dà alla vettura un aspetto molto più sofisticato e “notturno”. È un’estetica della sostanza, dove il design si impone con la forza della coerenza.

Il vantaggio cliente che non ti aspetti: i prezzi

Spesso gli esponenti della classe dirigente motoristica parlano di sostenibilità, ognuno con una “ricetta” personale per ridurre l’impatto ambientale e soddisfare gli organismi politici, su tutte l’Unione Europea, tra i più attenti e sensibili al tema. Ciononostante è raro assistere a un’applicazione intelligente come quella adottata dalla Tribe Edition. Prendiamo il comparto tecnico, scendendo più nel dettaglio sui cerchi in lega da 19 e 20 pollici: oltre al colore Sulfur Green, che crea un contrasto elettrizzante con le carrozzerie scure, colpisca la scelta di realizzarli utilizzando per il 20% materiali riciclati.

Ufficio Stampa Cupra

Lo stesso approccio è stato usato per i paraurti e altre componenti esterne, dove le plastiche recuperate prendono nuova vita senza sacrificare la resistenza o la resa grafica, ma in modo “naturale” come dice Cupra, perché, invece di forzare la mano, inserisce l’economia circolare dentro il processo creativo. La Tribe chiede che le prestazioni non pesino inutilmente sul futuro del pianeta, ed è disposta a spendere pur di sentirsi ascoltata: i prezzi di listino della Formentor vanno da 39.700 euro a 59.700 euro, mentre la Leon coprono il range da 36.100 a 55.350 euro e la Terramar da 45.350 a 58.950 euro.

Il comfort degli interni

Entrando nell’abitacolo della gamma Tribe Edition, la sensazione è quella di trovarsi in un laboratorio di design d’avanguardia. Il pezzo forte? I sedili sportivi avvolgenti e, a differenza del consueto modus operandi, l’impiego della pelle o dell’Alcantara non c’entra: a precedere tutto il resto è il debutto della tecnologia di lavorazione a maglia 3D (3D Knitting).

Ufficio Stampa Cupra

Provate a immaginare un macchinario controllato da un computer che crea il tessuto direttamente nella sua forma tridimensionale, come se lo stesse “stampando” con il filo. Ciò significa che non ci sono ritagli di scarto né cuciture superflue e sprechi di materiale. Il tessuto risultante è riciclato al 100%, ma offre una traspirabilità e una resistenza che i materiali tradizionali faticano a raggiungere, l’unione ottimale tra l’artigianalità del sellaio e la precisione della robotica.

E per non dimenticare il carattere del brand, ecco tornare i tocchi di Sulfur Green sulle cornici dei diffusori d’aria e sulla console: anche qui, la vernice usata contiene il 15% di materiali a base biologica. Quando tocchi un tasto o ti siedi hai la percezione di un prodotto pensato e voluto in ogni suo millimetro.

Formentor e Leon: i classici si superano

La Formentor Tribe Edition non ha bisogno di presentazioni lunghe. È stata soprattutto lei ad avere sdoganato il marchio sulla scena globale e in questa versione limitata diventa quasi un oggetto da collezione. La dotazione di serie è monumentale: dai cerchi Sulfur al Keyless Advanced, fino alla videocamera posteriore e al portellone elettrico. Tra i sistemi di propulsione disponibili, gli acquirenti trovano, inoltre, il plug-in hybrid da 272 CV, capace di muoversi in elettrico nel silenzio totale, ma pronto a trasformarsi in una belva quando si preme sul gas.

La Leon, sia berlina che Sportstourer, gioca invece la carta della sportività pura mescolata a un comportamento di guida chirurgico, frutto dell’assale posteriore Multilink e del controllo dinamico dell’assetto (DCC). E il vantaggio cliente del 50% è un invito a entrare nella Tribe con un pacchetto di dotazioni che normalmente richiederebbe mesi di riflessione davanti al configuratore.

Terramar: l’ultimo atto della ribellione

Infine, c’è lei, la Terramar, l’ultimo modello arrivato, quello incaricato a portare Cupra in una dimensione ancora più alta. La Tribe Edition la eleva immediatamente al top della gamma. Con i suoi cerchi da 20 pollici e un cruise control adattivo, i lunghi viaggi al volante della Terramar suscitano un piacere quasi mistico perché non serve un’auto enorme per avere una grande presenza. In tal caso, il vantaggio cliente sale al 60%, un segnale forte per debuttare sul nuovo modello con il massimo del carattere disponibile.

Lo sbarco online e negli showroom

Cupra sta alimentando un fuoco. La gamma Tribe Edition è il ringraziamento del marchio a chi ha creduto in questa visione fin dall’inizio, un invito a provare qualcosa dotata di un’anima, rispettosa delle necessità del clima evitando, al tempo stesso, di risultare noiosa e in cui la tecnologia viene messa al servizio dell’emozione. Dal 26 gennaio, le edizioni limitate hanno iniziato a farsi vedere, prima online e poi negli showroom, ma come spesso accade con le cose belle, non rimarranno lì in eterno. La Tribe corre veloce, e la nuova gamma è il modo migliore per starle dietro.