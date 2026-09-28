Dacia cambia passo con Bigster Hybrid-G 150 4×4, una versione che porta nel C-SUV di punta del marchio una combinazione inedita di tecnologie. Il GPL si affianca al sistema Mild Hybrid, mentre la trazione integrale la si affida a una soluzione elettrica che rende particolarmente interessante il comportamento della vettura anche sui fondi a bassa aderenza.
L’obiettivo di Dacia è ancora una volta chiaro al grande pubblico: offrire un modello che possa muoversi con disinvoltura in città, affrontare lunghe tratte e rimanere affidabile anche quando la strada si fa sterrata. Un progetto che unisce autonomia, contenimento delle emissioni e versatilità, senza modificare la vocazione pratica di Bigster, che si conferma anche confortevole, spaziosa e con una spiccata attenzione all’aspetto tecnologico.
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La novità del GPL
Dacia Bigster monta un motore a benzina 1.2 mild-hybrid 48 V da 140 CV, posizionato anteriormente. Posteriormente troviamo la componente elettrica, un motore da 23 kW, il corrispettivo di 31 CV. A questo è stato aggiunto anche il GPL, che permette di abbattere i consumi: secondo i dati offerti dalla Casa del Gruppo Renault, il costo totale di utilizzo si ridurrebbe del 30% rispetto alla classica versione Mild Hybrid 4×4.
Con la presenza del GPL, Dacia Bisgter Hybrid-G 150 4×4 ha modo di usufruire di un doppio serbatoio da 50 litri l’uno, garantendo così una percorrenza in grado di toccare i 1500 km nel ciclo WLTP. A contribuire alla riduzione dei consumi, ci pensa anche la presenza della batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh, che si ricarica con il sistema di frenata rigenerativa. Questo permette a Bigster di poter viaggiare, nei tratti urbani, per il 60% del tempo in modalità 100% elettrica.
Trazione integrale: elettrica e moderna
Per quanto riguarda lo sfruttamento della trazione integrale, la scelta di Dacia risulta particolare. Non si tratta infatti di un classico utilizzo ad albero meccanico, ma il sistema è affidato al motore elettrico posteriore, ciò permette alla vettura di azionare o disattivare alcuni fattori in caso di necessità. L’erogazione della coppia avviene in modo istantaneo, potendo così andare incontro alla perdita di aderenza sui terreni maggiormente dissestati.
La trazione integrale si limita automaticamente una volta superati i 140 km/h, scelta adottata per limitare i consumi, proprio come avviene per il disinnesto del retrotreno, riducendo gli attriti. Bigster Hybrid-G 150 4×4 diventa quindi facilmente utilizzabile su sterrato anche da parte di chi non è particolarmente avvezzo a certi tracciati.
L’attenzione all’ambiente e il comfort
Nel momento in cui si utilizza anche il GPL, la vettura riduce le emissioni dai 133 g/km della variante a benzina a un totale di 115 g/km. Tecnologia elettrificata, maggiore silenziosità nei contesti urbani e dimensioni importanti, 457 cm di lunghezza e 181 cm di larghezza, si combinano per offrire al pubblico un modello molto versatile. Bigster si dimostra dunque così a proprio agio nel traffico quotidiano come per le lunghe percorrenze.
Dacia, ancora una volta, evidenzia la capacità di poter unire accessibilità, innovazione e attenzione a ogni necessità del cliente. Così la Casa ha dato vita a Bigster Hybrid-G 150 4×4, che si rivela completa sotto ogni punto di vista.