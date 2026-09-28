Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4: 1500 km di autonomia, bi-fuel e rispetto per l’ambiente

Dacia rinnova Bigster con Hybrid-G 150 4x4: trazione integrale, Mild Hybrid con GPL per garantire fino a 1500 km di autonomia e ridurre i consumi

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Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4: 1500 km di autonomia, bi-fuel e rispetto per l’ambiente
Ufficio Stampa Dacia
Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4: autonomia da 1500 km e comfort off-road
Quali sono le novità della Dacia Bigster? Dove posso acquistare la Dacia Bigster? Qual è l'autonomia del Dacia Bigster?

Dacia cambia passo con Bigster Hybrid-G 150 4×4, una versione che porta nel C-SUV di punta del marchio una combinazione inedita di tecnologie. Il GPL si affianca al sistema Mild Hybrid, mentre la trazione integrale la si affida a una soluzione elettrica che rende particolarmente interessante il comportamento della vettura anche sui fondi a bassa aderenza.

L’obiettivo di Dacia è ancora una volta chiaro al grande pubblico: offrire un modello che possa muoversi con disinvoltura in città, affrontare lunghe tratte e rimanere affidabile anche quando la strada si fa sterrata. Un progetto che unisce autonomia, contenimento delle emissioni e versatilità, senza modificare la vocazione pratica di Bigster, che si conferma anche confortevole, spaziosa e con una spiccata attenzione all’aspetto tecnologico.

La novità del GPL

Dacia Bigster monta un motore a benzina 1.2 mild-hybrid 48 V da 140 CV, posizionato anteriormente. Posteriormente troviamo la componente elettrica, un motore da 23 kW, il corrispettivo di 31 CV. A questo è stato aggiunto anche il GPL, che permette di abbattere i consumi: secondo i dati offerti dalla Casa del Gruppo Renault, il costo totale di utilizzo si ridurrebbe del 30% rispetto alla classica versione Mild Hybrid 4×4.

Con la presenza del GPL, Dacia Bisgter Hybrid-G 150 4×4 ha modo di usufruire di un doppio serbatoio da 50 litri l’uno, garantendo così una percorrenza in grado di toccare i 1500 km nel ciclo WLTP. A contribuire alla riduzione dei consumi, ci pensa anche la presenza della batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh, che si ricarica con il sistema di frenata rigenerativa. Questo permette a Bigster di poter viaggiare, nei tratti urbani, per il 60% del tempo in modalità 100% elettrica.

Trazione integrale: elettrica e moderna

Per quanto riguarda lo sfruttamento della trazione integrale, la scelta di Dacia risulta particolare. Non si tratta infatti di un classico utilizzo ad albero meccanico, ma il sistema è affidato al motore elettrico posteriore, ciò permette alla vettura di azionare o disattivare alcuni fattori in caso di necessità. L’erogazione della coppia avviene in modo istantaneo, potendo così andare incontro alla perdita di aderenza sui terreni maggiormente dissestati.

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4: GPL oltre al Mild Hybrid per città e off-road
Ufficio Stampa Dacia
Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4: per la città e per lunghe percorrenze

La trazione integrale si limita automaticamente una volta superati i 140 km/h, scelta adottata per limitare i consumi, proprio come avviene per il disinnesto del retrotreno, riducendo gli attriti. Bigster Hybrid-G 150 4×4 diventa quindi facilmente utilizzabile su sterrato anche da parte di chi non è particolarmente avvezzo a certi tracciati.

L’attenzione all’ambiente e il comfort

Nel momento in cui si utilizza anche il GPL, la vettura riduce le emissioni dai 133 g/km della variante a benzina a un totale di 115 g/km. Tecnologia elettrificata, maggiore silenziosità nei contesti urbani e dimensioni importanti, 457 cm di lunghezza e 181 cm di larghezza, si combinano per offrire al pubblico un modello molto versatile. Bigster si dimostra dunque così a proprio agio nel traffico quotidiano come per le lunghe percorrenze.

Dacia, ancora una volta, evidenzia la capacità di poter unire accessibilità, innovazione e attenzione a ogni necessità del cliente. Così la Casa ha dato vita a Bigster Hybrid-G 150 4×4, che si rivela completa sotto ogni punto di vista.

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