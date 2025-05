La Dacia Bigster debutta sul mercato con un primo porte aperte in programma in tutte le concessionarie italiane e l'obiettivo di conquistare subito il mercato

Fonte: Ufficio Stampa Dacia La Dacia Bigster è pronta a conquistare il mercato

Il programma di crescita di Dacia passa per il successo del nuovo Dacia Bigster. Il SUV di segmento C ha un ruolo centrale per il futuro del brand che punta a raggiungere una nuova fetta di clientela e, quindi, a sostenere la sua crescita in tutto il mercato europeo, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni. A distanza di alcuni mesi dalla presentazione, Bigster è ora pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano. Dacia, infatti, ha annunciato un porte aperte di lancio per il modello. L’evento in questione è fissato per il 10 e 11 maggio, in tutte le concessionarie Dacia d’Italia. Andiamo a scoprire le caratteristiche del nuovo modello del brand.

Il SUV arriva in Italia

I clienti italiani di Dacia avranno due giorni di tempo per scoprire da vicino il nuovo Dacia Bigster, modello pronto a conquistare il mercato europeo e a sostenere la crescita del brand che sta già raccogliendo ottimi dati di vendita in questi mesi. Bigster ha dimensioni più grandi rispetto agli altri modelli della gamma, arrivando a ben 4,57 metri di lunghezza. Il modello è disponibile con varie opzioni per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni. I clienti potranno scegliere tra il mild hybrid 140 e il motore Eco-G 140, che conferma la volontà di Dacia di continuare a puntare sulle motorizzazioni GPL.

Da segnalare anche la versione mild hybrid 130 4X4, pensata per i clienti alla ricerca di un SUV con trazione integrale. A completare la gamma c’è la versione Full Hybrid da 155 CV. Questa versione di Dacia Bigster può contare su di un motore benzina a quattro cilindri in grado di erogare una potenza massima di 109 CV e su due motori elettrici, uno da 50 CV e uno con funzione di starter/generatore ad alta tensione. C’è anche una batteria da 1,4 kW oltre al cambio automatico a 4 rapporti.

Il listino del SUV si articola in quattro diversi allestimenti (Essential, Expression, Journey ed Extreme), con l’obiettivo di offrire alla clientela la possibilità di accedere a una versione del SUV in linea con le proprie necessità, considerando sia la dotazione, caratterizzata da tanta tecnologia, che il prezzo. Si tratta di una strategia già adottata da Dacia con altri modelli, come il Duster, diventato uno dei best seller del mercato europeo, ma che ora viene riproposta in un nuovo segmento. Per i clienti a cui il Duster “sta stretto” (ricordiamo che il SUV è lungo 4,34 metri), c’è ora il Bigster che rappresenta una delle più importanti scommesse del recente passato di Dacia.

Il listino prezzi

Il nuovo Dacia Bigster debutta in Italia con un prezzo aggressivo, come da tradizione per i modelli Dacia che puntano sull’accessibilità, ma senza trascurare i contenuti, per conquistare la clientela. Il nuovo SUV è ordinabile con un listino prezzi che parte da 24.800 euro. Per la versione Full Hybrid da 155 CV, invece, si parte da 29,300 euro. Per la versione top di gamma (con motorizzazione Full Hybrid e allestimento Extreme o Journey) servono 31.300 euro. Per ulteriori dettagli consigliamo di visitare una delle concessionarie Dacia.