La Dacia Bigster si trasforma in una tenda da campeggio grazie al Pack Sleep e agli accessori dedicati, per dormire all’aperto e godersi appieno l'avventura

Ufficio Stampa Dacia L'allestimento della Dacia Bigster

Mentre fuori tutto scorre, la filosofia di Dacia resta una certezza: dare al cliente ciò di cui ha bisogno. Con il debutto della nuova Bigster, il brand rumeno si prefigge di rendere la vita all’aria aperta un’esperienza semplice, autentica e, soprattutto, accessibile. Al netto delle dimensioni, il primo C-SUV di Mioveni fa al caso delle famiglie che attendono febbrilmente i fine settimana, quando lasciano i centri urbani per avventurarsi su sentieri montuosi o spiagge sperdute.

Il design del C-SUV: robusto e “a prova di graffio”

Di primo acchito, la Bigster comunica solidità. Le protezioni generose della carrozzeria rispondono a uno scopo funzionale e proprio qui entra in gioco lo Starkle, un materiale innovativo creato da Dacia stessa, riciclato e non verniciato, usato come rivestimento di passaruota e protezioni laterali. Il vantaggio? Resiste ai piccoli urti e ai graffi tipici dei percorsi off-road, oscurando i segni del tempo.

Allestimento pragmatico

Per la prima volta nella storia del brand, la Bigster, disponibile sul mercato a prezzi di listino a partire da 24.800 euro, introduce il tetto panoramico apribile. Con una lunghezza di 120 cm e un’apertura che raggiunge i 57 cm, l’abitacolo viene inondato di luce naturale, eliminando ogni barriera tra i passeggeri e il paesaggio circostante. Di serie sull’allestimento Extreme e opzionale sulla Journey, questo dettaglio trasforma un semplice viaggio in un’esperienza immersiva.

Dacia ha fatto dell’ingegneria pratica il suo marchio di fabbrica, si vedano le barre da tetto modulari (di serie sulla Extreme) che in pochi gesti passano da longitudinali a trasversali. Non sarà più il caso di perdere tempo a montare e smontare kit aggiuntivi per fissare il box da tetto o le bici.

All’interno, l’innovazione continua con accessori inediti, tra cui il bracciolo posteriore, estraibile e pronto per essere indossato durante un’escursione. Al pacchetto si aggiungono l’organizzatore per lo schienale del sedile e il pratico box da gancio, adatto a trasportare carichi extra senza dover scendere a compromessi in termini di aerodinamica e silenziosità di marcia.

I componenti del Pack Sleep

Il “game changer” per gli amanti del camping è il Pack Sleep, parte della gamma di accessori InNature, un box in legno capace di trasformarsi in brevi istanti in un comodo letto matrimoniale lungo 1,90 metri e largo 1,30. Oltre a garantire il riposo, la struttura funge da pratico contenitore protetto per i bagagli e, all’occorrenza, si trasforma in un tavolino ideale su cui appoggiare un pranzo veloce o una tazzina di caffè, avvolti dalle bellezze naturali del paesaggio.

La dotazione del C-SUV fa un passo avanti con la tenda dedicata, che sfrutta il portellone aperto come supporto per allestire un salotto outdoor perfettamente integrato con la vettura. Fango, sabbia e neve sono i compagni di viaggio fissi di qualunque escursione, a discapito di tappetini e sedili. Per questo, la versione Extreme offre sellerie in TEP microcloud, un materiale lavabile e resistente, accompagnato da tappetini in gomma (anche per il bagagliaio) realizzati con il 20% di materiali riciclati. Una passata di spugna e Bigster torna come nuova, in vista dei lunedì mattina in città.