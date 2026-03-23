Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: il design che fa la differenza

Dacia si è sempre contraddistinta per la propria concretezza e un rapporto qualità/prezzo difficilmente eguagliabile, almeno fino all’arrivo dei nuovi mercati in Europa. L’inserimento della concorrenza asiatica ha infatti spinto il brand a intraprendere un percorso di evoluzione stilistica, che ha permesso a icone come la Duster di mantenere il proprio DNA fatto di robustezza e praticità, mostrando uno stile in grado di valorizzarla. Così nel 2024 è nato il design che ha segnato un nuovo capitolo per il brand e continuato il successo del SUV intramontabile, in un segmento sempre più affollato.

Linee tese

Basta uno sguardo per capire che la Duster non ha alcuna intenzione di passare inosservata. Le sue linee sono tese, decise e muscolose, pensate per trasmettere la solidità che si è costruita negli anni. Il frontale è probabilmente l’elemento che meglio racconta questa evoluzione. La nuova firma luminosa a LED, con il motivo a Y, crea un collegamento diretto con il resto della gamma Dacia, mentre la griglia e il paraurti danno l’impressione di un SUV pronto ad affrontare qualsiasi terreno. Non ci sono eccessi né dettagli superflui: ogni elemento sembra avere una funzione precisa. Ed è proprio questa coerenza a rendere la Duster così credibile, anche lontano dall’asfalto.

La semplicità dei volumi

Le superfici della carrozzeria sono pulite, con geometrie definite da nervature centrali, passaruota in risalto e proporzioni ben più orizzontali rispetto al passato. Nonostante l’evidente evoluzione rispetto al passato, la prima sensazione rimane quella di un’auto costruita per durare, non per seguire le mode del momento. Fattore che, in un mercato dove spesso si rincorrono linee sempre più elaborate, rappresenta una voce fuori dal coro, ma coerente con la filosofia Dacia.

Anche i dettagli pratici non mancano: fascioni in plastica che abbracciano tutta la carrozzeria, altezze da terra generose e soluzioni pensate per l’utilizzo quotidiano, come le barre sul tetto modulabili. Tutto contribuisce a rafforzare l’idea di un SUV che mette la sostanza al primo posto.

Interni robusti

Aprendo la portiera si ritrova lo stesso approccio anche all’interno. La Duster non cerca di imitare modelli di fascia superiore, ma rimane fedele alla sua idea di funzionalità, pur abbracciando le nuove tecnologie. I materiali sono solidi, rigidi al tatto e progettati per resistere all’uso intenso, con superfici facili da pulire e dettagli che strizzano l’occhio a chi ama sporcarle le ruote. Non mancano inserti geometrici a Y che richiamano l’esterno, creando una continuità stilistica. La posizione di guida è rialzata, tipica dei SUV, e lo spazio a bordo è sfruttato bene grazie a una volumetria razionale.

Digitalizzazione razionale

Anche sul fronte tecnologico, Dacia ha scelto una strada ben definita. Niente rincorsa a schermi sempre più grandi o interfacce complesse: la parola d’ordine è razionalità. La nuova Duster integra sistemi digitali moderni, ma lo fa mantenendo un equilibrio tra innovazione e praticità. Il sistema di infotainment aggiornato è semplice da utilizzare, compatibile con smartphone e dotato delle funzioni essenziali per la vita quotidiana.

Accanto agli schermi, restano i comandi fisici per le funzioni principali, come la climatizzazione, una scelta sempre più apprezzata dagli automobilisti. Perché quando si guida, la priorità resta una sola: avere tutto sotto controllo senza distrazioni.