Dallo Starkle alle sellerie esclusive: scopriamo come variano dotazioni e listini tra i modelli Mild Hybrid, Full Hybrid e Bi-Fuel di Dacia Duster

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: gli allestimenti disponibili

Scegliere una Dacia Duster non è mai stata una semplice questione di budget, ma una scelta di pragmatismo che, con il Model Year 2026, evolve in una dimensione fatta di tecnologia consapevole e design robusto. La nuova gamma si articola su quattro pilastri fondamentali, ognuno pensato per rispondere a una sfumatura diversa del vivere quotidiano, mantenendo quel rapporto qualità-prezzo che ha reso il modello il SUV più venduto a privati in Europa dal 2018.

Essential: il punto di partenza intelligente

Alla base della piramide troviamo l’allestimento Essential, la soglia d’accesso che incarna la filosofia “Value for Money” del brand. È la versione dedicata a chi cerca la sostanza pura, priva di fronzoli ma ricca di affidabilità. Questo allestimento è strettamente legato alla motorizzazione Eco-G 120, il propulsore bifuel benzina-GPL che ha democratizzato il risparmio alla pompa.

Con un prezzo di partenza fissato a 19.900 euro, l’Essential offre tutto ciò che serve per la mobilità moderna, garantendo un’autonomia complessiva che può sfiorare i 1.380 km grazie al doppio serbatoio. È la scelta di chi vede l’auto come uno strumento di libertà, solido e senza complicazioni.

Expression: l’equilibrio e il debutto dell’ibrido

Salendo di un gradino si incontra l’allestimento Expression, vero baricentro commerciale della gamma Duster. Qui il design inizia a farsi più ricercato, con dettagli che sottolineano l’anima outdoor del mezzo, come le protezioni in Starkle, un materiale innovativo composto per il 20% da plastica riciclata che resiste a graffi e urti senza bisogno di verniciatura.

L’allestimento Expression è il primo a sbloccare l’intera potenza della nuova offerta motori:

con il motore Mild Hybrid 140 , il prezzo parte da 23.150 euro , offrendo un sistema a 48V che riduce i consumi del 10%;

, il prezzo parte da , offrendo un sistema a 48V che riduce i consumi del 10%; per chi punta all’efficienza massima, la versione Full Hybrid 155 (che sostituisce la precedente Hybrid 140) è disponibile a partire da 26.650 euro , permettendo di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica;

(che sostituisce la precedente Hybrid 140) è disponibile a partire da , permettendo di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica; infine, debutta in questo allestimento l’inedito Hybrid-G 150 4×4, il primo ibrido bifuel a trazione integrale, proposto a 28.500 euro.

Journey ed Extreme: le due anime del top di gamma

Al vertice della gamma Duster si posizionano due allestimenti che offrono interpretazioni opposte ma complementari del SUV: Journey ed Extreme. In occasione del lancio delle nuove motorizzazioni, Dacia ha applicato un leggero ritocco di 50 euro ai listini di queste versioni rispetto al passato, giustificato dall’arricchimento delle dotazioni.

L’allestimento Journey è rivolto a chi non vuole rinunciare al comfort e alla tecnologia nei lunghi viaggi. Le novità per il 2026 includono nuovi abbinamenti per le sellerie, rivestimenti esclusivi e l’introduzione della regolazione lombare di serie per il sedile del conducente. Inoltre, la sicurezza fa un passo avanti: l’Adaptive Cruise Control diventa ora parte della dotazione di serie per tutte le motorizzazioni ibride del livello Journey.

L’allestimento Extreme, invece, parla a chi vive l’auto come compagna di avventure fuori dai sentieri battuti. Esteticamente si distingue per i nuovi cerchi in lega neri, che ne esaltano il look aggressivo e la firma luminosa a forma di Y. Sebbene mantenga la robustezza tipica del brand, l’Extreme offre ora come opzione l’Adaptive Cruise Control per i motori ibridi, permettendo al cliente di modulare la dotazione tecnologica secondo le proprie necessità. Entrambe le versioni beneficiano di finiture senza cromature, una scelta “eco-smart” che riduce l’impatto ambientale rafforzando l’identità moderna della vettura.