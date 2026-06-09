Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Caratteristiche Dacia Duster Full Hybrid 155

Uno dei SUV più amati dagli italiani offre anche una super motorizzazione Full Hybrid 155, che di recente ha ampliato l’offerta elettrificata, raggiungendo un successo che dura da oltre tredici anni. Nato come progetto low cost, riprendendo il nome con cui era commercializzato in alcuni mercati come il Regno Unito un altro fuoristrada rumeno degli anni ‘80, l’ARO 10, Dacia Duster è stato proposto in Europa nella primavera 2010.

Nel settembre 2017 è stata presentata la seconda generazione durante il Salone di Francoforte. La serie, in Italia dal 2018, ha già alzato di molto l’asticella, ma è con la terza generazione, arrivata nel 2024, che è stato fatto il definitivo salto di qualità. Il look della terza serie è stato basato su forme massicce e squadrate. La Duster è riuscita nell’impresa di vendere oltre 2,7 milioni di unità dal suo lancio e, dal 2018, è il SUV più venduto a privati nel Vecchio Continente, mostrando un rapporto qualità-prezzo difficile da replicare dai competitor.

Evoluzione della specie

Dacia, appartenente all’universo Renault, ha avuto una crescita importante in Italia. Duster è il SUV ideale per chi cerca un mezzo comodo, versatile e affidabile. La novità più recente è l’arrivo della motorizzazione Full Hybrid 155, già presente sulla Bigster e da poco disponibile anche su Duster, con una autonomia che supera i 1.000 Km con un pieno.

Il motore ibrido presenta un benzina 4 cilindri da 109 CV, e due cuori elettrici: uno da 50 CV e uno starter/generator ad alta tensione. La batteria da 1,4 kWh (230 V) è associata a un cambio automatico elettrificato, con 4 rapporti per il motore termico e 2 per quello elettrico. Questa architettura consente un avviamento in modalità full electric, grazie alla batteria che si ricarica in fase di rilascio dell’acceleratore e di frenata. Il recupero dell’energia nel percorso cittadino offre la possibilità di viaggiare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in modo efficiente.

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Ottimi consumi

La Duster con il Full Hybrid 155 offre nel ciclo misto consumi di soli 4,7 l/100 km, con un miglioramento dell’8% rispetto alla precedente versione Hybrid 140 e un consumo di CO₂ a partire da 106 g/km. I passeggeri sono cullati a bordo da un andamento silenzioso, con una risposta immediata e un’efficienza ottimizzata in ogni condizione.

La Dacia Duster Hybrid 155 è una nuova tappa nell’evoluzione della vettura rumena. L’obiettivo era offrire una alternativa più sostenibile, più robusta e in linea con una nuova categoria di clientela. Con uno stile coerente con l’identità del marchio, il SUV continua a distinguersi come l’auto che ridefinisce l’essenziale con tanti elementi distintivi.

La vettura a ruote alte si fa notare in strada grazie alla firma luminosa a forma di Y, presente sia nei gruppi ottici anteriori sia nei fari posteriori, rafforzando il patrimonio genetico del marchio. Le protezioni laterali, passaruota e paraurti, realizzati in Starkle sono resistenti agli urti, sfruttando un materiale innovativo sviluppato appositamente da Dacia che contiene il 20% di plastica riciclata. Starkle strizza l’occhio alla sostenibilità, risultando resistente agli urti, non richiedendo verniciatura e conservando inalterato il colore nel tempo. Le ampie piastre anteriori e posteriori sono concepite per non temere graffi e usura, accompagnando il cliente nelle attività fuori porta.