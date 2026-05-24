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Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4: come va su strada e sterrato

La nuova Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 è una di quelle auto che incuriosiscono ancora prima di guidarle. Non tanto perché voglia stupire con effetti speciali, ma in questo caso mette insieme soluzioni che di solito si trovano separate. Ci sono il GPL, il motore benzina, il mild hybrid a 48 V, il cambio automatico e la trazione integrale. Tutto dentro una Duster, quindi dentro un SUV che continua a puntare su praticità, costi ragionevoli e robustezza più che sull’immagine.

La novità più interessante è proprio il modo in cui funziona il 4×4. Non c’è un classico albero di trasmissione meccanico che porta la coppia alle ruote posteriori, ma dietro lavora invece un motore elettrico dedicato, pronto a intervenire quando serve più trazione. Sulla carta sembra una soluzione complessa, ma alla guida il sistema si comporta in modo molto naturale. La Duster non chiede di capire troppa tecnologia: basta guidarla e lasciarle fare il suo lavoro.

La nuova Duster ha già cambiato passo rispetto al passato, il design è più moderno, l’abitacolo è più curato e la dotazione tecnologica è cresciuta. La versione Hybrid-G 150 4×4 aggiunge però un elemento in più, perché porta nel mondo Dacia una trazione integrale diversa dal solito, più vicina alla logica delle auto elettrificate che a quella dei vecchi fuoristrada. Esternamente resta una Duster riconoscibile. Le forme sono robuste, il frontale è deciso, le protezioni nella parte bassa della carrozzeria comunicano subito una certa voglia di avventura. Non è un SUV elegante in senso classico e non prova a sembrarlo, ma preferisce mostrarsi solido, semplice e pronto all’uso.

In questo senso la versione Extreme è probabilmente quella più coerente con il carattere della Hybrid-G 150 4×4, anche se la gamma lascia spazio a scelte più razionali. La Duster non è una fuoristrada dura e pura, e sarebbe sbagliato raccontarla così. Il suo obiettivo è un altro: dare più sicurezza e libertà a chi affronta spesso fondi difficili, strade bianche, neve, fango leggero o percorsi di campagna. È un SUV da vita reale e quotidiana, non da prova estrema.

Motore e sensazioni di guida

Il sistema Hybrid-G 150 4×4 usa un motore 1.2 turbo tre cilindri benzina-GPL con tecnologia mild hybrid a 48 V. A questo si aggiunge un motore elettrico posteriore da 31 CV, che contribuisce a portare la potenza complessiva a 154 CV. Davanti lavorano il motore termico e il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, mentre dietro entra in gioco l’unità elettrica, dotata anche di una piccola trasmissione a due marce.

È una soluzione molto particolare, perché consente alla Duster di avere trazione integrale senza un collegamento meccanico tradizionale tra i due assi. Nella guida normale l’auto si comporta come un SUV facile e rilassato, quando invece l’aderenza viene meno, il motore elettrico posteriore aiuta a spingere le ruote dietro e a far ripartire l’auto con maggiore sicurezza. Le prestazioni sono adeguate al tipo di vettura. Lo 0-100 km/h è intorno ai 10 secondi, mentre la velocità massima dichiarata arriva a 180 km/h. Non sono numeri sportivi, ma non devono esserlo, dato che la Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 punta su fluidità, facilità e capacità di cavarsela bene in più situazioni.

Su asfalto la Duster Hybrid-G 150 4×4 si guida senza complicazioni. La posizione rialzata aiuta a controllare bene ciò che succede attorno all’auto, lo sterzo è leggero e il cambio automatico rende tutto più rilassante rispetto alle Dacia 4×4 manuali del passato. In città e sulle strade extraurbane si apprezza soprattutto la semplicità d’uso. Il tre cilindri si fa sentire quando si accelera con decisione, ma nell’uso normale il rumore resta accettabile.

L’assetto è morbido e assorbe bene buche, pavé e fondi rovinati, del resto non è un SUV sportivo e non cerca di mascherarlo. Nelle curve la carrozzeria si muove un po’, ma sempre in modo prevedibile, senza reazioni strane o fastidiose. La parte ibrida aiuta nelle ripartenze e rende la risposta più pronta quando si guida con calma. Il cambio automatico non trasforma la Duster in una vettura raffinata, ma migliora molto il comfort quotidiano. È una soluzione che si fa apprezzare soprattutto nel traffico e nei percorsi misti, dove riduce lo stress e rende la guida più fluida.

Ufficio Stampa Dacia

La prova più interessante è arrivata lontano dall’asfalto. Su ghiaia, fondi smossi, piccole salite e tratti fangosi, la Duster Hybrid-G 150 4×4 ha mostrato una motricità convincente. Il motore elettrico posteriore interviene in modo rapido, senza strattoni e senza dare la sensazione di un sistema artificiale. Quando le ruote anteriori iniziano a perdere presa, il retrotreno aiuta l’auto a proseguire con più decisione. Questo non significa che si possa affrontare qualsiasi percorso, ma nelle situazioni più comuni il vantaggio rispetto a una due ruote motrici è evidente.

Le modalità Auto, Snow, Mud/Sand e Lock permettono di adattare la risposta al terreno. Auto va bene nella maggior parte delle situazioni, Snow è pensata per i fondi a bassa aderenza, Mud/Sand aiuta su fango e sabbia, mentre Lock privilegia la motricità. Nei tratti più ripidi torna utile anche il controllo della velocità in discesa, che aiuta a mantenere il passo senza dover lavorare troppo sui pedali. Uno degli argomenti più forti della Duster Hybrid-G 150 4×4 è l’autonomia. Grazie ai due serbatoi da 50 litri, uno per la benzina e uno per il GPL, Dacia dichiara fino a circa 1.500 km complessivi. È un dato molto importante, perché rende questa versione adatta anche a chi percorre tanti chilometri e vuole ridurre la frequenza delle soste.

Prezzi, interni e infotainment

Dentro, la Duster è semplice ma più curata rispetto al passato. I materiali restano robusti e in parte rigidi, ma sono coerenti con il tipo di auto. L’abitacolo trasmette una sensazione di solidità e praticità. Quattro adulti viaggiano comodi e la posizione di guida si trova facilmente. La plancia è ordinata e conserva diversi comandi fisici, una scelta molto sensata soprattutto quando si guida su fondi sconnessi. Lo schermo centrale da 10 pollici gestisce l’infotainment ed è compatibile con smartphone.

A seconda dell’allestimento può esserci anche la strumentazione digitale, utile per controllare consumi, modalità di guida e flussi energetici. Sul fronte sicurezza, la Duster Hybrid-G 150 4×4 può contare su ADAS come frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali e cruise control adattivo sulle versioni più complete. La dotazione cambia in base all’allestimento, ma il salto avanti rispetto alle Dacia di qualche anno fa è evidente.

La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 parte da 28.500 euro in allestimento Expression. Le versioni Journey ed Extreme arrivano a 30.050 euro. Expression è la scelta più razionale, Journey aggiunge più comfort, mentre Extreme è quella più vicina allo spirito outdoor della vettura. La stessa motorizzazione è disponibile anche sulla Bigster Hybrid-G 150 4×4, pensata per chi vuole più spazio. In questo caso il prezzo parte da 29.900 euro, mentre Journey ed Extreme arrivano a 31.900 euro. La differenza non è enorme, quindi la scelta dipende soprattutto dalle esigenze di abitabilità e bagagliaio.

La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 convince perché resta fedele all’idea di auto concreta. Non è raffinata come SUV più costosi e non cerca di esserlo. Però offre una combinazione quasi unica: GPL, mild hybrid, cambio automatico e trazione integrale elettrica. Su strada è comoda e facile, mentre sullo sterrato dà più sicurezza di quanto ci si aspetti. Il sistema 4×4 elettrico lavora bene, l’autonomia dichiarata è molto elevata e i costi di gestione promettono di restare interessanti. Non è una fuoristrada estrema, ma una SUV intelligente per chi vuole più libertà senza complicarsi la vita.