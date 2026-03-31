A bordo della Nuova Dacia Duster MY2026 abbiamo trovato un sistema semplice ma completo: display, impianto audio, sistemi ADAS, tutto accessibile e ben pensato

22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Ufficio Stampa Dacia L'infotainment della nuova Dacia Duster 2026 nel dettaglio

La nuova Dacia Duster 2026 si presenta con un equilibrio piuttosto interessante tra concretezza e tecnologia, un mix che negli anni ha fatto la fortuna del modello e che oggi si aggiorna con una buona dose di modernità. Come esperienza a bordo, il sistema di infotainment si inserisce in un contesto che resta pratico e coerente con la filosofia del marchio, ma che nel frattempo si apre a soluzioni più attuali, sia dal punto di vista visivo che funzionale.

La sensazione di un prodotto finalmente allineato alle aspettative di chi cerca un’auto concreta ma non vuole rinunciare a una certa dose di tecnologia quotidiana, quella che serve davvero.

Display e navigazione

Entrando nel merito dell’interfaccia, la Duster 2026 compie un salto piuttosto evidente grazie a un sistema multimediale più evoluto, costruito attorno a uno schermo centrale touch da 10 pollici, una dimensione che ormai rappresenta un buon punto di equilibrio tra interazione e integrazione nel cruscotto, senza risultare invasiva.

Davanti al guidatore trova spazio un display digitale da 3,5” dedicato alla strumentazione, più compatto ma comunque chiaro, progettato per fornire tutte le informazioni essenziali durante la guida. Proprio qui si percepisce il lavoro fatto, perché l’interfaccia del sistema operativo punta molto sulla semplicità. Le icone sono grandi, i menu lineari e il tutto consiste in una logica di utilizzo che non costringe a passaggi inutili, soprattutto quando si tratta di interagire rapidamente con le funzioni principali.

Raffaele Gomiero

Durante la nostra prova, abbiamo trovato il sistema di navigazione semplice e intuitivo, offre mappe chiare, aggiornamenti gestibili e una buona integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, cosa che può avvenire anche in modalità wireless. Buona la presenza di numerosi menu dove possiamo settare le opzioni del percorso, inoltre è possibile chiedere al navigatore di suggerire un parcheggio nei pressi della destinazione, un ulteriore vantaggio.

Tante le tipologie di POI presenti ed efficiente la localizzazione GPS, che non ha tentennato o rallentato nell’aggiornamento della posizione, cosa che spesso si traduce nel prendere l’uscita sbagliata alle rotonde. In sostanza un sistema di navigazione pratico, efficiente e con pochi fronzoli. Con la presenza di comandi vocali e scorciatoie rapide, contribuisce a rendere l’esperienza ancora più fluida, senza richiedere tempi di adattamento particolari.

Sistema audio e ADAS

Passando al comparto audio, la Dacia Duster 2026 propone una configurazione che, pur non puntando a soluzioni premium estreme, riesce comunque a offrire una qualità sonora più che convincente. Il sistema audio più evoluto presente tra gli optional è un Arkamys 3D sound composto da 6 speaker, che naturalmente possiamo settare a nostro piacimento sia a livello di equalizzazione che di centralità del suono.

Anche qui torna quella filosofia di fondo che accompagna tutta la vettura, cioè offrire ciò che serve davvero, senza complicare inutilmente l’esperienza, mantenendo un livello qualitativo più che adeguato alla categoria. Per interagire con il sistema audio abbiamo la classica levetta dedicata posizionata a ore 5 dietro al volante, tramite la quale possiamo regolare il volume, cambiare sorgente, avanzare di brano e azionare il mute, il tutto senza mai distogliere lo sguardo dalla strada neanche per un secondo.

Raffaele Gomiero

Alcuni potranno preferire i classici comandi sulle razze del volante presenti nella maggior parte delle vetture, ma Dacia (e Renault) impiega da anni questo sistema e dobbiamo ammettere che è molto efficiente nella gestione. Abbiamo visto che è possibile anche gestire uno spazio di archiviazione interno per musica e audio di svariati GB, un’opportunità che fa sicuramente piacere, visto che offre un’alternativa ad ascoltare musica via streaming o tramite una chiavetta USB dallo spazio limitato.

Sul fronte degli ADAS, la Duster 2026 introduce un pacchetto decisamente più completo rispetto al passato, integrando sistemi come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo, il tutto gestito in modo discreto, senza interventi troppo invasivi. Come sempre questo è un punto importante, perché spesso la differenza tra un buon sistema di assistenza e uno poco riuscito sta proprio nella capacità di intervenire al momento giusto, soprattutto nei lunghi viaggi o nel traffico urbano.

Un’interfaccia coerente e funzionale

Nel complesso, il sistema di infotainment della Dacia Duster 2026 si inserisce in un ecosistema digitale coerente, dove ogni elemento sembra dialogare con gli altri senza attriti, dalla schermata principale divisa già in quattro sezioni (Audio, Navigazione, Telefono e Setup veicolo) in modo chiaro. Per passare da una sezione all’altra non sarà necessario tornare sempre alla schermata principale, ma avremo tutte le sezioni in un menu laterale a sinistra, in modo da snellire il passaggio.

Graditi i comandi fisici del clima perché permettono di gestirlo in maniera veloce senza dover passare sempre dal display. Buono anche il livello di personalizzazione: è possibile scegliere il colore ambientale tra i sette disponibili, il livello di luminosità interno, attivare i suon di accoglienza e l’apertura automatica degli specchietti. Durante le manovre di parcheggio è possibile contare su quattro telecamere (frontale, posteriore e laterali), selezionabili in qualsiasi momento.

Guardando l’insieme, il sistema di infotainment è accessibile e ben pensato, e in questo senso la Dacia Duster 2026 riesce a distinguersi proprio per la sua pragmaticità con il rapporto qualità-prezzo dell’auto. A bordo non manca niente. A disposizione abbiamo dei buon display, un’interfaccia chiara, un sistema audio equilibrato e una dotazione ADAS completa. Il tutto senza creare quella sensazione di complessità che spesso accompagna i sistemi più sofisticati, e forse è proprio questo il punto di forza più interessante, cioè la capacità di essere moderna senza diventare complicata.