Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: un abitacolo che abbina pragmatismo e comodità

Entrare nell’abitacolo della nuova Dacia Duster significa immergersi in un ambiente che ridefinisce profondamente il concetto di “essenziale”. Se l’esterno continua a comunicare robustezza e un’anima votata all’outdoor, l’interno compie un salto generazionale sorprendente, trasformandosi in uno spazio dove la razionalità incontra una tecnologia moderna e mai superflua. La filosofia “eco-smart” del brand si percepisce immediatamente: Dacia ha scelto di eliminare completamente le cromature, preferendo materiali innovativi e sostenibili che riducono l’impatto ambientale senza sacrificare lo stile.

Un ambiente per ogni personalità: i materiali e il design

Il cruscotto della Duster si fa notare per una certa coerenza stilistica. La firma luminosa a forma di “Y”, che caratterizza i fari esterni, si riflette all’interno nel design delle bocchette di aerazione, creando un filo conduttore visivo notevole. La scelta dei materiali varia a seconda della versione scelta, permettendo di personalizzare l’esperienza a bordo.

Nella versione Essential, la plancia e i pannelli porta si presentano in un rigoroso grigio con sedili in tessuto specifico kaki e nero. Salendo di gamma, la versione Expression introduce finiture in “grigio megalite” per la parte superiore della plancia, accompagnate da sedili in un moderno tessuto denim.

Per chi cerca un’anima più avventurosa, l’allestimento Extreme offre pannelli porta in TEP MicroCloud lavabile con impunture color rame, un dettaglio che richiama le finiture delle bocchette d’aria. I sedili presentano il logo Dacia impresso e sono realizzati nello stesso materiale MicroCloud, resistente e facile da pulire. Infine, la versione Journey punta su un’eleganza sobria con sedili in tessuto grigio chiaro e una plancia che riprende i toni del grigio megalite.

Schermi e connettività

Il cervello tecnologico dell’abitacolo è rappresentato dal nuovo sistema di infotainment. Mentre la versione d’ingresso si affida al Media Control, che utilizza lo smartphone del conducente come centro multimediale, le versioni superiori offrono un’esperienza visiva di alto livello. Il conducente è accolto da un Driver Display digitale da 7” personalizzabile, che sostituisce la strumentazione analogica delle versioni base.

Al centro della plancia campeggia il touchscreen da 10”. Nella sua configurazione più avanzata, il Media Nav Live (di serie su Journey), il sistema offre navigazione connessa con aggiornamenti per 8 anni e un impianto audio Arkamys 3D sound con 6 altoparlanti. La praticità è garantita dalla ricarica dello smartphone wireless e dal caricatore a induzione presente sulle versioni alto di gamma.

Il sistema YouClip

Ciò che rende la Duster davvero unica è l’attenzione ai piccoli dettagli. Un esempio lampante è il sistema YouClip: punti di fissaggio ingegnosi distribuiti nell’abitacolo (fino a 6 nelle versioni top) che permettono di agganciare accessori come supporti per tablet, borse organizer o lampade LED. È un’idea semplice che trasforma lo spazio interno in base alle necessità, dal viaggio di lavoro all’escursione del weekend. Il comfort è inoltre garantito dalla nuova regolazione lombare per il sedile del conducente, ora di serie su Journey ed Extreme.

Il listino prezzi

Questa ricchezza di contenuti e materiali sostenibili non tradisce la promessa di accessibilità tipica del marchio. Il listino della nuova Dacia Duster riflette infatti un rapporto qualità-prezzo unico nel mercato dei B-SUV. Il prezzo di partenza è fissato a 19.900 euro per la versione Essential.

Per chi desidera le motorizzazioni più evolute e gli interni più completi, si raggiungono i 28.200 euro per la Full Hybrid 155 negli allestimenti Journey o Extreme, arrivando fino a un massimo di 30.050 euro per la versione Extreme hybrid-G con trazione 4×4. In ogni sua declinazione, Dacia Duster continua a essere l’auto che ridefinisce l’essenziale, rendendo la tecnologia e il design moderno alla portata di tutti.