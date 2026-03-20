Più potenza e meno emissioni con le versioni Hybrid 155 e Mild Hybrid 140: prestazioni, consumi e listini a partire da 19.900 euro della nuova Dacia Duster

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster: una gamma motori completa

Il successo della Dacia Duster nel panorama automobilistico europeo è ormai consolidato: dal 2018 è stabilmente il SUV più venduto ai clienti privati, grazie a un mix imbattibile di robustezza, design essenziale e valore concreto. Per confermare questa leadership, il modello si presenta con una gamma di motorizzazioni profondamente rinnovata, tutte conformi alla normativa EU6e bis, offrendo una versatilità che spazia dal GPL all’ibrido integrale, garantendo sempre potenze superiori e minori emissioni rispetto al passato.

Il vertice della proposta

Al vertice della proposta tecnologica troviamo la nuova motorizzazione Full Hybrid 155, che subentra alla precedente versione 140 offrendo maggiore piacere di guida ed efficienza. Il sistema è un piccolo capolavoro di ingegneria: combina un motore benzina a 4 cilindri da 109 CV con due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e una batteria da 1,4 kWh a 230 V. La potenza complessiva è di 155 CV.

Il tutto è gestito da un cambio automatico elettrificato privo di frizione, con 4 rapporti per il termico e 2 per l’elettrico. Questa architettura permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con avviamenti sempre silenziosi a zero emissioni. Le prestazioni si accompagnano a consumi ridotti dell’8%: appena 4,6-4,7 l/100 km nel ciclo combinato, con un’autonomia complessiva che può superare i 1.000 km con un pieno.

L’ibrido a GPL

La vera novità inedita per il segmento è però l’Hybrid-G 150 4×4, il primo motore ibrido bifuel (benzina-GPL) a trazione integrale. Questo propulsore fonde la convenienza del GPL con la versatilità del sistema 4×4 e l’efficienza di un sistema ibrido a 48V. Grazie a un motore elettrico posteriore e a una batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh, il veicolo può muoversi in elettrico fino al 60% del tempo in ambiente urbano.

La trazione integrale è garantita fino a 140 km/h, mentre l’autonomia raggiunge la cifra record di 1.500 km grazie ai due generosi serbatoi da 50 litri ciascuno. I consumi sono estremamente competitivi: si parla di 7,2-7,3 l/100 km alimentato a GPL e circa 6 l/100 km a benzina.

Il Mild Hybrid

Per chi preferisce un’elettrificazione più leggera senza rinunciare alla brillantezza, Dacia propone il Mild Hybrid 140, che sostituisce il precedente 130. Sotto il cofano batte un 3 cilindri turbo da 1.2 litri a ciclo Miller, supportato da un sistema mild hybrid a 48V e una batteria da 0,8 kWh. Abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, questo motore offre un supporto elettrico nelle fasi di accelerazione e avviamento, riducendo i consumi del 10% rispetto a unità termiche equivalenti, attestandosi sui 5,4 l/100 km.

Il classico GPL guadagna 20 CV

A completare la gamma c’è l’Eco-G 120, l’evoluzione del celebre motore GPL del brand, che ora guadagna 20 CV extra per una maggiore versatilità. Con i suoi due serbatoi da 50 litri, assicura un’autonomia fino a 1.380 km e riduce le emissioni di CO2 del 10% rispetto alle varianti solo benzina. I consumi combinati sono di 7,5 l/100 km a GPL, mentre è prevista l’introduzione futura di una versione con cambio automatico.

Listino prezzi

In termini di prezzi, Dacia mantiene fede al suo posizionamento “Value for Money”. La soglia d’ingresso è fissata a 19.900 euro per la versione Eco-G 120 Essential. Salendo di livello, il Mild Hybrid 140 parte da 23.150 euro nell’allestimento Expression, mentre l’Hybrid 155 è ordinabile da 26.650 euro. La sofisticata motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 richiede invece un esborso di 28.500 euro per la versione Expression, arrivando fino ai 30.050 euro per i top di gamma Journey ed Extreme.