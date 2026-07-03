Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster, la sua forza è anche la piattaforma

La Dacia Duster ha intrapreso un percorso di profonda evoluzione tecnologica che ne ridefinisce il posizionamento nel mercato dei SUV compatti. Il cuore pulsante di questo cambiamento è l’adozione della piattaforma CMF-B, un’architettura modulare e flessibile che rappresenta il pilastro della strategia industriale della Marca. Già collaudata su modelli di successo come Sandero e Jogger, l’integrazione di questa piattaforma sulla Duster segna un significativo passo avanti in termini di prestazioni, comfort e versatilità, garantendo al contempo quell’efficienza e competitività che sono nel DNA di Dacia.

Ottimizzazione dello spazio e abitabilità

Uno dei vantaggi più evidenti portati dalla piattaforma CMF-B riguarda l’architettura degli interni. Sebbene la lunghezza complessiva della vettura sia rimasta invariata a 4,34 metri, l’ingegneria della nuova piattaforma ha permesso di migliorare sensibilmente l’abitabilità interna.

Il risultato è un ambiente più generoso per i passeggeri e una capacità di carico superiore per i bagagli. Questa gestione intelligente degli spazi conferma la vocazione della Duster come veicolo funzionale e versatile, capace di rispondere alle esigenze di una clientela che cerca compattezza esterna ma massimo spazio a bordo.

Dinamica di guida e stabilità superiore

I benefici della piattaforma CMF-B sono particolarmente tangibili sul fronte del comportamento stradale. Lo sviluppo tecnico si è concentrato sull’ottimizzazione delle barre antirollio, aumentando la rigidità strutturale del mezzo. Per la versione a due ruote motrici, questo si traduce in una riduzione del rollio del 21% rispetto alla generazione precedente, offrendo una sensazione di maggiore precisione e stabilità durante i cambi di direzione e in curva. Anche la versione 4×4 trae giovamento da questa architettura, con una riduzione del rollio del 17%, elemento che ne rafforza la sicurezza e la polivalenza su ogni tipo di terreno.

Oltre alla rigidità, Dacia ha affinato numerosi parametri per rendere la guida più coerente e fluida. Sono state riviste le impostazioni dello smorzamento, la taratura del servosterzo e la scelta degli pneumatici. Questi interventi mirati permettono alla Duster di offrire una risposta più pronta ai comandi del conducente, migliorando l’esperienza di guida sia nei contesti urbani che in quelli extraurbani.

Comfort acustico e benessere a bordo

Un altro punto di forza derivante dall’adozione della CMF-B è il netto miglioramento del comfort acustico. Grazie alla struttura della piattaforma e a una messa a punto specifica, la rumorosità di rotolamento è stata ridotta di circa 2 dB. Sebbene il numero possa sembrare piccolo, per gli occupanti si traduce in una percezione di rumore sensibilmente inferiore, rendendo l’abitacolo un luogo più silenzioso e accogliente, ideale per affrontare lunghi viaggi in totale relax.

La frontiera dell’elettrificazione

Forse il vantaggio più strategico offerto dalla nuova piattaforma è la possibilità di ospitare motorizzazioni moderne ed elettrificate. La Duster può ora vantare a listino tecnologie mild hybrid e full hybrid (con la versione da 155 CV). Un vero concentrato di innovazione è rappresentato dalla versione Hybrid-G 150 4X4: in questo caso, la piattaforma ha permesso di abbinare un motore mild hybrid GPL alla trazione integrale, ottenuta grazie all’installazione di un motore elettrico posteriore.

Con questa evoluzione, Dacia dimostra di saper coniugare i suoi storici valori di semplicità e robustezza con un’innovazione tecnologica che guarda al futuro. La Duster si conferma così un punto di riferimento nel suo segmento, offrendo oggi una dinamica di guida migliorata e dotazioni all’avanguardia senza tradire il rapporto qualità-prezzo che ha reso il marchio celebre in tutto il mondo.